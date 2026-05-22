Toyota Corolla 2026 проиграла краш-тест IIHS: почему седан не получил Top Safety Pick и теперь не вызывает доверия

22 мая 2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.
В 2026 году седан Toyota Corolla вновь оказался в центре внимания после очередных краш-тестов IIHS. Несмотря на устойчивую репутацию и популярность, модель не смогла получить престижную награду Top Safety Pick. Причина — «предельная» оценка в тесте на умеренное перекрытие сбоку: манекен заднего пассажира оказался слишком близко к спинке переднего сиденья, что, по мнению экспертов, может привести к повышенному риску травмы головы.
В ходе работы специалисты также отметили смещение поясного ремня безопасности на живот у заднего пассажира, что увеличивает возможные повреждения при аварии. При этом плечевой ремень остался на груди манекена, что частично снизило риски. В других испытаниях — с малым перекрытием спереди и при боковом ударе — Corolla показала себя с лучшей стороны, получив оценку «хорошо». Светотехника модели удостоилась максимальной дальности: обе версии для США оснащены светодиодными проекторами и системой автоматического дальнего света.
Система предотвращения столкновений с автомобилями и пешеходами также получила высокую оценку. Удобные крепления LATCH для детских кресел Corolla отмечены рейтингом «Хорошо+». Интересно, что по длине колёсной базы седан уступает кроссоверу Corolla Cross, который имеет на 71 мм больше пространства для ног сзади. Однако по объёму багажника и высоте потолка Cross выигрывает: 680 литров против 370 у седана.
В США Corolla 2026 года предлагается с бензиновым 2,0-литровым атмосферным двигателем или гибридной установкой объёмом 1,8 литра. Гибрид отличается экономичностью — заявленный расход 4,7 л/100 км по циклу EPA. Для гибрида доступна система полного привода. Любителям драйва адресована GR Corolla с 1,6-литровым турбомотором, механикой или автоматом и системой полного привода GR-FOUR, способной менять распределение тяги между осями.
Ожидается, что новое поколение Corolla появится в начале 2027 года и, возможно, получит полностью электрическую версию. Покупатели по-прежнему смогут выбирать между традиционным ДВС и гибридом. Важно отметить, что интерес к безопасности и техническим особенностям массовых моделей не угасает: как показывает опыт культовых автомобилей, даже признанные лидеры могут преподносить сюрпризы — подробнее об этом можно узнать в материале о технических тонкостях легендарного Cadillac Coupe DeVille из сериала «Во все тяжкие» в нашем архиве .
