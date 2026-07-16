60 лет - и только вперёд: Corolla в спецверсии 60th Anniversary за 1,62 млн рублей взрывает рынок

Toyota Corolla 2026: юбилейная версия с новыми технологиями и дизайном

Юбилейная Toyota Corolla 2026 года удивила не только свежим обликом, но и расширенным оснащением. Модель получила новые опции, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Что грозит конкурентам и почему российским автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - объяснил эксперт. От 3,4 млн иен: старт продаж уже в Японии.

Юбилейная Toyota Corolla 2026 года удивила не только свежим обликом, но и расширенным оснащением. Модель получила новые опции, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Что грозит конкурентам и почему российским автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - объяснил эксперт. От 3,4 млн иен: старт продаж уже в Японии.

Для российских автолюбителей новость о выходе обновленной Toyota Corolla 2026 года может стать сигналом к переменам на рынке массовых автомобилей. Модель, которая давно считается эталоном надежности и практичности, теперь выходит на новый уровень оснащения и дизайна, что может повлиять на предпочтения покупателей и задать новые стандарты в сегменте.

Как сообщает Российская Газета, к 60-летнему юбилею Toyota представила модернизированный хэтчбек Corolla и специальную версию Corolla Sport. Внешне автомобиль стал заметно современнее: появились двухцветные 18-дюймовые легкосплавные диски, а палитра кузова пополнилась свежими оттенками, включая модные двухцветные решения. В базовой комплектации теперь идет цифровая приборная панель на 7 дюймов, а в более дорогих версиях - увеличенный до 12,3 дюйма дисплей и мультимедийная система с сенсорным экраном 10,5 дюйма.

Юбилейная Corolla Sport получила особое исполнение 60th Anniversary G «Z Active Elegance». Для этой версии предусмотрена черная или двухцветная окраска кузова, а на передних крыльях появились декоративные накладки с надписью 60th Anniversary. В салоне - передняя панель, отделанная экокожей с эмблемой юбилейной серии, спортивные кресла с комбинированной отделкой из натуральной кожи и кожзама в черно-бежевых тонах, а также алюминиевые накладки на педалях. Такой подход к деталям подчеркивает стремление Toyota сделать даже массовые модели более индивидуальными и премиальными.

Главное техническое новшество - комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, который теперь входит в стандартное оснащение. Система ADAS работает на базе новых камер с расширенным углом обзора и повышенным разрешением, а также радара с увеличенной дальностью. Важно, что теперь поддерживаются беспроводные обновления программного обеспечения, что позволяет оперативно внедрять новые функции и повышать уровень безопасности без визита в сервис.

Под капотом изменений не так много: гибридная силовая установка по-прежнему основана на 1,8-литровом атмосферном моторе мощностью 98 л.с., электродвигателе на 95 л.с. и тяговой батарее. Такой тандем обеспечивает сбалансированную динамику и экономичность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо. Продажи юбилейной Corolla уже стартовали в Японии, цены начинаются от 3 438 000 иен, что примерно соответствует 1,62 млн рублей.

Интересно, что Toyota не ограничивается только обновлением Corolla. Как недавно стало известно, компания рассматривает возможность возвращения на рынок минивэна из 90-х в экологичном исполнении - подробнее об этом можно узнать в материале о планах Toyota по возрождению культовых моделей. Это подтверждает тренд на переосмысление классических автомобилей с учетом современных требований к экологии и безопасности.

В целом, обновленная Toyota Corolla 2026 года демонстрирует, как массовый сегмент постепенно перенимает технологии и решения, ранее характерные для более дорогих автомобилей. Для российского рынка это может означать усиление конкуренции и появление новых стандартов оснащения даже в доступных моделях. Важно отметить, что Toyota традиционно уделяет внимание не только внешнему виду, но и практическим аспектам эксплуатации, что делает Corolla привлекательной для широкой аудитории. В условиях, когда многие бренды пересматривают свои стратегии, такие шаги могут стать определяющими для будущего рынка.