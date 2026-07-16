60 лет - и только вперёд: Corolla в спецверсии 60th Anniversary за 1,62 млн рублей взрывает рынок

16 июля 2026, 16:32
Toyota Corolla 2026: юбилейная версия с новыми технологиями и дизайном
Toyota Corolla 2026: юбилейная версия с новыми технологиями и дизайном
Юбилейная Toyota Corolla 2026 года удивила не только свежим обликом, но и расширенным оснащением. Модель получила новые опции, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Что грозит конкурентам и почему российским автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - объяснил эксперт. От 3,4 млн иен: старт продаж уже в Японии.
Для российских автолюбителей новость о выходе обновленной Toyota Corolla 2026 года может стать сигналом к переменам на рынке массовых автомобилей. Модель, которая давно считается эталоном надежности и практичности, теперь выходит на новый уровень оснащения и дизайна, что может повлиять на предпочтения покупателей и задать новые стандарты в сегменте.
Как сообщает Российская Газета, к 60-летнему юбилею Toyota представила модернизированный хэтчбек Corolla и специальную версию Corolla Sport. Внешне автомобиль стал заметно современнее: появились двухцветные 18-дюймовые легкосплавные диски, а палитра кузова пополнилась свежими оттенками, включая модные двухцветные решения. В базовой комплектации теперь идет цифровая приборная панель на 7 дюймов, а в более дорогих версиях - увеличенный до 12,3 дюйма дисплей и мультимедийная система с сенсорным экраном 10,5 дюйма.
Юбилейная Corolla Sport получила особое исполнение 60th Anniversary G «Z Active Elegance». Для этой версии предусмотрена черная или двухцветная окраска кузова, а на передних крыльях появились декоративные накладки с надписью 60th Anniversary. В салоне - передняя панель, отделанная экокожей с эмблемой юбилейной серии, спортивные кресла с комбинированной отделкой из натуральной кожи и кожзама в черно-бежевых тонах, а также алюминиевые накладки на педалях. Такой подход к деталям подчеркивает стремление Toyota сделать даже массовые модели более индивидуальными и премиальными.
Главное техническое новшество - комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, который теперь входит в стандартное оснащение. Система ADAS работает на базе новых камер с расширенным углом обзора и повышенным разрешением, а также радара с увеличенной дальностью. Важно, что теперь поддерживаются беспроводные обновления программного обеспечения, что позволяет оперативно внедрять новые функции и повышать уровень безопасности без визита в сервис.
Под капотом изменений не так много: гибридная силовая установка по-прежнему основана на 1,8-литровом атмосферном моторе мощностью 98 л.с., электродвигателе на 95 л.с. и тяговой батарее. Такой тандем обеспечивает сбалансированную динамику и экономичность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо. Продажи юбилейной Corolla уже стартовали в Японии, цены начинаются от 3 438 000 иен, что примерно соответствует 1,62 млн рублей.
Интересно, что Toyota не ограничивается только обновлением Corolla. Как недавно стало известно, компания рассматривает возможность возвращения на рынок минивэна из 90-х в экологичном исполнении - подробнее об этом можно узнать в материале о планах Toyota по возрождению культовых моделей. Это подтверждает тренд на переосмысление классических автомобилей с учетом современных требований к экологии и безопасности.
В целом, обновленная Toyota Corolla 2026 года демонстрирует, как массовый сегмент постепенно перенимает технологии и решения, ранее характерные для более дорогих автомобилей. Для российского рынка это может означать усиление конкуренции и появление новых стандартов оснащения даже в доступных моделях. Важно отметить, что Toyota традиционно уделяет внимание не только внешнему виду, но и практическим аспектам эксплуатации, что делает Corolla привлекательной для широкой аудитории. В условиях, когда многие бренды пересматривают свои стратегии, такие шаги могут стать определяющими для будущего рынка.
Похожие материалы Тойота
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
11.05.2026, 04:42
Японский поставщик создал уникальный интерьер для Corolla Cross с функцией лаунжа
Японская компания Hayashi Telempu показала версию Toyota Corolla Cross, которую сама Toyota не выпускала. Необычная отделка салона, эксклюзивные цвета и инновационная зона отдыха в багажнике - почему этот проект вызвал ажиотаж на рынке и может изменить подход к массовым кроссоверам.Читать далее
-
08.05.2026, 16:32
Toyota Corolla 2028: электрификация и новый взгляд на дизайн седана
Виртуальный художник Kleber Silva представил свое видение будущей Toyota Corolla, вдохновившись прототипом 2025 JMS. Электрификация модели и смелые дизайнерские решения могут изменить восприятие привычного седана. Почему именно сейчас это вызывает интерес - в нашем материале.Читать далее
-
05.05.2026, 05:33
Toyota Corolla из Китая за 2,1 млн: сравнение старой и новой версии
Владелец Toyota Corolla 2011 года решился на обновление и выбрал свежую Corolla из Китая. Почему он сделал такой выбор, какие плюсы и минусы выявились, и как изменился рынок - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
16.04.2026, 18:31
Toyota Corolla E160: почему этот седан стал самым востребованным на вторичном рынке
Toyota Corolla E160/E170 уверенно удерживает позиции на рынке подержанных авто, несмотря на дефицит запчастей для европейских моделей. Эксперты отмечают уникальную надежность, простоту обслуживания и высокую ликвидность этой модели. Почему Corolla остается одним из самых безопасных вложений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 07:00
10 альтернатив Lada Vesta: какие подержанные авто выбрать до 2 млн рублей в 2026 году
В 2026 году покупка новой Lada Vesta уже не кажется единственным разумным выбором. На вторичном рынке можно найти автомобили с более высоким уровнем комфорта, динамики и надежности за те же деньги. Мы разобрали десять моделей, которые могут стать достойной заменой, и выделили их сильные и слабые стороны.Читать далее
-
06.04.2026, 20:38
Toyota отзывает 74 тысячи Corolla Cross Hybrid: проблема с громкостью сигнала для пешеходов
Toyota объявила о масштабном отзыве Corolla Cross Hybrid последних трех лет выпуска из-за слишком тихого звука системы оповещения пешеходов. Вопрос касается безопасности на дорогах и соответствия федеральным стандартам. Владельцам предстоит обновление программного обеспечения у дилеров, а сама ситуация подчеркивает важность новых требований к электрифицированным авто.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
11.05.2026, 04:42
Японский поставщик создал уникальный интерьер для Corolla Cross с функцией лаунжа
Японская компания Hayashi Telempu показала версию Toyota Corolla Cross, которую сама Toyota не выпускала. Необычная отделка салона, эксклюзивные цвета и инновационная зона отдыха в багажнике - почему этот проект вызвал ажиотаж на рынке и может изменить подход к массовым кроссоверам.Читать далее
-
08.05.2026, 16:32
Toyota Corolla 2028: электрификация и новый взгляд на дизайн седана
Виртуальный художник Kleber Silva представил свое видение будущей Toyota Corolla, вдохновившись прототипом 2025 JMS. Электрификация модели и смелые дизайнерские решения могут изменить восприятие привычного седана. Почему именно сейчас это вызывает интерес - в нашем материале.Читать далее
-
05.05.2026, 05:33
Toyota Corolla из Китая за 2,1 млн: сравнение старой и новой версии
Владелец Toyota Corolla 2011 года решился на обновление и выбрал свежую Corolla из Китая. Почему он сделал такой выбор, какие плюсы и минусы выявились, и как изменился рынок - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
16.04.2026, 18:31
Toyota Corolla E160: почему этот седан стал самым востребованным на вторичном рынке
Toyota Corolla E160/E170 уверенно удерживает позиции на рынке подержанных авто, несмотря на дефицит запчастей для европейских моделей. Эксперты отмечают уникальную надежность, простоту обслуживания и высокую ликвидность этой модели. Почему Corolla остается одним из самых безопасных вложений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 07:00
10 альтернатив Lada Vesta: какие подержанные авто выбрать до 2 млн рублей в 2026 году
В 2026 году покупка новой Lada Vesta уже не кажется единственным разумным выбором. На вторичном рынке можно найти автомобили с более высоким уровнем комфорта, динамики и надежности за те же деньги. Мы разобрали десять моделей, которые могут стать достойной заменой, и выделили их сильные и слабые стороны.Читать далее
-
06.04.2026, 20:38
Toyota отзывает 74 тысячи Corolla Cross Hybrid: проблема с громкостью сигнала для пешеходов
Toyota объявила о масштабном отзыве Corolla Cross Hybrid последних трех лет выпуска из-за слишком тихого звука системы оповещения пешеходов. Вопрос касается безопасности на дорогах и соответствия федеральным стандартам. Владельцам предстоит обновление программного обеспечения у дилеров, а сама ситуация подчеркивает важность новых требований к электрифицированным авто.Читать далее