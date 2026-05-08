Виртуальный художник показал, как изменится Corolla - электромобилизация и свежие тренды

8 мая 2026, 16:32
Toyota Corolla 2028: электрификация и новый взгляд на дизайн седана
Виртуальный художник Kleber Silva представил свое видение будущей Toyota Corolla, вдохновившись прототипом 2025 JMS. Электрификация модели и смелые дизайнерские решения могут изменить восприятие привычного седана. Почему именно сейчас это вызывает интерес - в нашем материале.
Переход к электрификации в массовом сегменте автомобилей становится всё более перспективным, и Toyota Corolla — один из главных символов этого процесса. На фоне роста продаж в США, где в первом квартале 2026 года Toyota Motor North America реализовала более 569 тысяч машин, интерес к будущему Corolla только растёт. Примечательно, что даже на фоне популярности кроссоверов и пикапов продажи классических седанов, таких как Corolla, продолжают уверенно расти. В частности, продажи Corolla в США выросли на 13%, что говорит о стабильном спросе на компактные автомобили даже в условиях засилья внедорожников.
Виртуальный художник Клебер Сильва, известный в социальных сетях как «KDesign AG», решил представить, как может выглядеть Toyota Corolla тринадцатого поколения, если компания полностью перейдёт на электрические силовые установки. Его цифровая работа вдохновлена концептом, показанным на Japan Mobility Show 2025, где Toyota продемонстрировала своё видение будущих седанов. В новом рендере проступают черты, которые могут стать визитной карточкой этой модели: светодиодная пиксельная полоса на передней части, эволюция C-образных дневных ходовых огней, вертикальные блоки фар и плавная чёрная крыша, придающая силуэту нотки фастбека.
Особое внимание уделено деталям, которые отличают этот концепт от привычных представлений о Corolla. Например, задние фонари в версии Клебера Сильвы стали менее футуристичными по сравнению с прототипом, что делает образ более приближённым к реальности. Визуально автомобиль выглядит динамично и современно, а зарядная станция, подключённая к кузову, привлекает внимание к электрификации. Подобный подход может стать ответом на растущий интерес к экологическим технологиям и ужесточающиеся требования к выбросам.
Стоит отметить, что Toyota не спешит с радикальными изменениями: текущая Corolla двенадцатого поколения, дебютировавшая в 2018 году, до сих пор остаётся актуальной благодаря обновлениям и стабильному спросу. Однако цифровые художники, такие как Клебер Сильва, уже сейчас формируют ожидания, предлагая взглянуть на возможные модели будущего. Их инициативы отражают не только тенденции в дизайне, но и общее направление развития автомобильной индустрии, где электрификация становится частью стратегии крупных брендов.
Интересно, что аналогичные процессы происходят и в других видах транспорта. Например, в Норвегии активно испытывают гибридные самолёты, что подтверждает глобальный характер перехода к экологически чистым технологиям. Подробнее о том, как гибридные решения меняют авиацию, можно узнать из соответствующего материала о создании гибридных самолетов Electra EL9 в Норвегии .
