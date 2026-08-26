Дешевле «Весты» и «Искры»: в России появилась настоящая японская Toyota по бросовой цене и без пробега

Toyota Corolla Axio: японский седан дешевле LADA Vesta и Iskra уже в России

В России появился новый седан Toyota Corolla Axio по цене ниже LADA Vesta и Iskra. Модель отличается компактностью, надежностью и простым оснащением, что делает ее интересной для тех, кто ищет доступный и практичный автомобиль без пробега. Разбираемся в деталях.

В России появился новый седан Toyota Corolla Axio по цене ниже LADA Vesta и Iskra. Модель отличается компактностью, надежностью и простым оснащением, что делает ее интересной для тех, кто ищет доступный и практичный автомобиль без пробега. Разбираемся в деталях.

На российском рынке появился новый игрок среди бюджетных седанов - Toyota Corolla Axio, который теперь можно заказать во Владивостоке по цене 1 435 000 рублей. Эта модель, ориентированная на японский рынок, сразу привлекла внимание благодаря стоимости, которая заметно ниже, чем у ближайших конкурентов из числа отечественных автомобилей.

В отличие от привычной Corolla, продававшейся в Европе и России, Corolla Axio - это отдельная японская версия с кузовом E160/E165. Она компактнее и легче глобальных аналогов, что положительно сказывается на расходе топлива и стоимости обслуживания. По габаритам Axio немного уступает LADA Vesta: длина 4440 мм, ширина 1764 мм, высота 1496 мм, колесная база 2600 мм. Несмотря на это, цена на базовую Vesta с механикой начинается от 1 581 000 рублей, а LADA Iskra с вариатором - от 1 497 000 рублей, что делает Axio самым доступным вариантом среди новых седанов без пробега.

Фото: Toyota

Под капотом Corolla Axio установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л.с., знакомый по моделям Yaris и Probox. Мотор работает в паре с вариатором, что обеспечивает плавное движение и экономичность. Комплектация EX включает базовый набор опций: пластиковый руль, кондиционер, стальные диски с пластиковыми колпаками, электропривод зеркал и запуск двигателя с кнопки. Из электронных помощников - системы курсовой устойчивости, антипробуксовки и предотвращения фронтальных столкновений. Мультимедийная система отсутствует, ее придется устанавливать отдельно.

Интересно, что на фоне роста цен на российские автомобили и ограниченного выбора среди новых иномарок, появление Corolla Axio может стать заметным событием для рынка. Как отмечают эксперты, японские седаны традиционно славятся надежностью и простотой эксплуатации, а Axio - один из самых доступных вариантов среди «праворульных» машин. Для сравнения, универсал Toyota Corolla Fielder, также доступный во Владивостоке, стоит уже 1 990 000 рублей.

Появление новых моделей из Японии на российском рынке связано с альтернативными каналами поставок, что позволяет автолюбителям выбирать между отечественными и зарубежными машинами. Важно отметить, что подобные предложения становятся все более актуальными на фоне изменений в структуре рынка. Кстати, интерес к практичным и экономичным транспортным средствам растет не только среди автомобилистов, но и среди владельцев коммерческого транспорта - например, недавно на рынке появился электровелосипед с высокой грузоподъемностью, о котором рассказывалось в материале о практичных решениях для города. Это подтверждает тренд на поиск доступных и надежных транспортных решений в условиях меняющегося рынка.

В целом, Toyota Corolla Axio может заинтересовать тех, кто ищет недорогой, но качественный автомобиль с минимальными затратами на обслуживание. Судя по имеющимся данным, модель сочетает в себе простоту, надежность и доступность, что особенно важно для российских покупателей в 2026 году.