Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 04:28

Toyota Corolla Cross 2027-2028: новые цвета и возможный редизайн для глобального рынка

Toyota Corolla Cross 2027-2028: новые цвета и возможный редизайн для глобального рынка

Секретные рендеры раскрыты: Toyota готовит революцию в дизайне Corolla Cross

Toyota Corolla Cross 2027-2028: новые цвета и возможный редизайн для глобального рынка

Toyota готовит масштабное обновление Corolla Cross для 2027 или 2028 года, что может изменить ее положение в сегменте компактных кроссоверов. Новая генерация обещает свежий дизайн, расширенную палитру цветов и современные гибридные технологии. Это особенно актуально на фоне растущей конкуренции и ожиданий покупателей.

Toyota готовит масштабное обновление Corolla Cross для 2027 или 2028 года, что может изменить ее положение в сегменте компактных кроссоверов. Новая генерация обещает свежий дизайн, расширенную палитру цветов и современные гибридные технологии. Это особенно актуально на фоне растущей конкуренции и ожиданий покупателей.

В сегменте компактных кроссоверов наблюдают перемены: Toyota готовит для Corolla Cross масштабное обновление, которое может выйти уже в 2027 или 2028 году. На фоне недавних рестайлингов других моделей бренда, интерес к будущему Corolla Cross подогревается не только анонсами, но и работами независимых дизайнеров, которые демонстрируют свое видение следующего поколения.

Виртуальные рендеры демонстрируют абсолютно новый облик Corolla Cross — с переработанным экстерьером, современным интерьером и расширенной гаммой ярких цветов. Подобный подход может стать ответом на критику относительно сдержанного обновления 2026 года, когда модель ограничилась лишь легким фейслифтингом для рынка Северной Америки.

Сегодня Corolla Cross остается одним из наиболее доступных кроссоверов Toyota, включая бензиновые и гибридные версии в различных комплектациях. Производство моделей отлажено сразу в нескольких странах, что позволяет адаптировать автомобили к требованиям разных рынков. Однако североамериканская версия традиционно отличается от азиатских и европейских собратьев.

Эксперты отмечают, что после обновления Toyota 2026 года, компания вряд ли сразу выпустит Corolla Cross нового поколения. Скорее всего, приоритетом станет классическая Corolla, которая не менялась с 2018 года, тогда как кроссовер дебютировал только в 2020-м и вышел на рынок США в 2022-м. Тем не менее, слухи о скором редизайне подогревают интерес к модели, появление новых гибридных и, возможно, PHEV-версий, может сделать Corolla Cross еще привлекательнее для покупателей.

Визуальные концепты от «AutoYa Interior» подчеркивают, что будущий Corolla Cross может получить не только свежий дизайн, но и расширенную палитру кузовных и интерьерных цветов. Такой шаг выглядит логично на фоне недавнего показа эксклюзивных оттенков TRD Pro для других моделей Toyota, что уже вызвало интерес у поклонников марки.

Для российского рынка обновление Corolla Cross может быть особенно актуальным: спрос на компактные кроссоверы стабильно высок, гибридные технологии становятся все более востребованными. Согласно данным, новое поколение может предложить улучшенную платформу, современную систему безопасности и мультимедиа, а также более экономичные силовые установки. Это позволит моделям конкурировать с новыми предложениями китайских и корейских брендов, которые активно проникают на российский рынок.

Стоит повторить, что аналогичные перемены постоянно происходят и у других автопроизводителей: например, недавно появились первые изображения нового поколения Mercedes-Benz GLA, что также свидетельствует о появлении обновленного сегмента кроссоверов ( подробности о переменах в классе компактных кроссоверов ). В целом, предстоящий редизайн Corolla Cross может стать важным событием для рынка, задав новые стандарты в классе доступных и технологичных внедорожников.

Упомянутые модели: Toyota Corolla Cross
Упомянутые марки: Toyota
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