В России начали продавать легендарную неубиваемую Toyota дешевле 2 млн рублей

Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей

Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.

Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.

Появление Toyota Corolla Fielder на российском рынке вновь пробуждает интерес к практичным и импортным автомобилям из Японии. Владивостокские дилеры предлагают заказать этот универсал с правым рулем по цене 1 990 000 рублей, что заметно ниже многих новых моделей в сегменте. Такой шаг может изменить расстановку сил среди доступных универсалов, особенно на фоне роста цен на новые автомобили.

Комплектация у Fielder максимально практичная: стальные диски с пластиковыми колпаками, тканевый салон, простой пластиковый руль с кожаной вставкой, электропривод зеркал, ключ для запуска двигателя и кондиционер. Мультимедийная система отсутствует — ее нужно устанавливать самостоятельно. Однако вместительный показатель багажника от 407 до 872 литров компенсирует аскетизм оснащения, а для многих покупателей именно практичность стоит на первом плане.

По габаритам Corolla Fielder уступает Largus: длина 4400 мм, ширина 1695 мм, высота 1465 мм, колесная база 2600 мм. Несмотря на это, автомобиль остается востребованным благодаря проверенной конструкции и надежному 1,5-литровому двигателю 1NZ-FE мощностью 109 л.с., который работает в паре с вариатором Aisin. Этот двигатель при правильном обслуживании может пройти до 500 000 км.

Производство моделей в Японии длилось 25 лет, с 2000 по 2025 год, и за это время Corolla Fielder заслужила репутацию одной из самых беспроблемных машин в своем классе.

Кстати, интерес к практичным транспортным решениям подтверждается и в других сегментах: например, итальянский комплект для превращения УАЗ SGR в автодом за 99 минут, вызвал немалый резонанс среди автолюбителей, как отмечалось в материале о необычных дорогих решениях для российских автомобилей .

В 2026 году на рынке продолжают появляться новые предложения по параллельному импорту: кроме Corolla Fielder, в Россию завозят и более крупные модели, такие как Toyota Sequoia, но их стоимость начинается от 12,5 млн рублей. Для большинства покупателей универсальные модели Fielder продолжают оставаться востребованными благодаря сочетанию цены, надежности и простоты обслуживания.