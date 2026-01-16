Гибрид или бензин — что выберут россияне? — Новая Corolla уже на горизонте

16 января 2026, 15:02
Toyota Corolla нового поколения появится в России в начале 2026 года
В 2026 году российский рынок ждет долгожданная новинка. Toyota Corolla вернется с обновленным дизайном и двумя вариантами двигателей. Стоимость пока держится в секрете. Подробности о комплектациях и изменениях уже обсуждаются.
В первом квартале 2026 года российские автолюбители смогут увидеть на дорогах обновленную Toyota Corolla. Ожидание этой модели было долгим: предыдущие версии неизменно пользовались популярностью, и интерес к новинке только растет. По информации Autonews, дилеры уже готовятся к старту продаж, а потенциальные покупатели обсуждают, какой вариант выбрать - классический бензиновый или современный гибрид.
В России Corolla будет представлена в двух модификациях. Первая - с двухлитровым бензиновым двигателем, вторая - с гибридной установкой, где основную роль играет 1,8-литровый мотор. Такой выбор позволяет охватить сразу две аудитории: поклонников традиционных технологий и тех, кто стремится к экономии топлива и заботе об экологии.
Пока стоимость новой Corolla для российского рынка не раскрывается. Сейчас на классифайдах можно найти дорестайлинговые версии по цене от 2,5 миллионов рублей, но эксперты уверены: обновленная модель будет стоить дороже. Причина - не только свежий дизайн, но и расширенный набор опций, а также современные технологии, которые Toyota внедряет в свои автомобили.
Впервые обновленный седан был показан на автосалоне в Гуанчжоу еще в ноябре прошлого года. Для китайского рынка Corolla выпускается на совместном предприятии FAW и Toyota, и именно эта версия легла в основу глобального рестайлинга. Внешность автомобиля заметно изменилась: передняя часть стала более выразительной, а фары теперь объединены в единый блок с характерной С-образной графикой. Такой ход сближает Corolla с другими новыми моделями бренда, делая ее узнаваемой и современной.
Изменения коснулись не только оптики. Передний бампер и воздухозаборники получили новые очертания, что добавило автомобилю динамики. Сзади перемен меньше: фонари стали чуть темнее, но в остальном корма осталась прежней. Такой подход - классика для Toyota, когда рестайлинг затрагивает в первую очередь «лицо» машины, а задняя часть сохраняет узнаваемые черты.
Российские дилеры отмечают, что интерес к Corolla стабильно высок, несмотря на перерывы в официальных поставках. Модель давно зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, а появление гибридной версии может привлечь новую аудиторию. Впрочем, пока остается загадкой, насколько быстро россияне перейдут на гибриды - традиционные бензиновые двигатели по-прежнему в почете.
Ожидание новинки подогревается и тем, что Toyota не спешит раскрывать все карты. Комплектации, список опций и даже точные технические характеристики пока держатся в секрете. Это только подогревает интерес: автолюбители строят догадки, а дилеры готовят специальные предложения для первых покупателей.
В любом случае, появление обновленной Corolla в России - событие заметное. Модель обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок года, а ее успех на рынке будет зависеть не только от цены, но и от того, насколько удачно Toyota сумеет угадать ожидания российских водителей.
