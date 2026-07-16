Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 16:19

Toyota Crown 2027: новые детали дизайна и гибридной системы для японского рынка

Toyota Crown 2027: новые детали дизайна и гибридной системы для японского рынка

От Neutral Black до Dual Boost: Toyota Crown 2027 готовит сюрпризы для поклонников премиальных SUV

Toyota Crown 2027: новые детали дизайна и гибридной системы для японского рынка

Toyota представила первые изображения рестайлингового Crown 2027 года. Модель получила свежий дизайн, обновленную гибридную установку и расширенный список стандартных опций. Что изменилось в оснащении, какие новшества ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что некоторые привычные опции исчезнут, а цены могут удивить даже опытных автолюбителей.

Toyota представила первые изображения рестайлингового Crown 2027 года. Модель получила свежий дизайн, обновленную гибридную установку и расширенный список стандартных опций. Что изменилось в оснащении, какие новшества ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что некоторые привычные опции исчезнут, а цены могут удивить даже опытных автолюбителей.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Toyota Crown 2027 года может оказаться особенно значимой: японский рынок часто задает тренды, которые затем приходят и в Россию. Обновленный кроссовер не только получил свежий внешний вид, но и обзавелся пятой генерацией гибридной силовой установки, что может повлиять на выбор покупателей в сегменте премиальных SUV.

Как сообщает Autonews, внешние перемены в Crown 2027 скорее точечные, чем радикальные. Новый оттенок кузова Neutral Black заменит привычный черный, а версия RS теперь оснащается красными тормозными суппортами уже в базовой комплектации. Бампер слегка переработан: появились горизонтальные отражатели, что придает автомобилю более современный облик. В салоне революции не произошло, однако производитель пересмотрел перечень стандартного оборудования. Теперь во всех версиях появятся зимний пакет и подрулевые переключатели, а вот цифровое зеркало заднего вида и компактная запаска исчезнут из списка опций.

Фото: Toyota

Комплектации Z и RS получили цифровой ключ по умолчанию, а смарт-ключ теперь выполнен в новом цвете «серый металлик». По информации японских СМИ, обновленный Crown будет оснащаться гибридной системой пятого поколения, где атмосферный мотор 2,5 литра работает в паре с более мощным электродвигателем. Совокупная мощность выросла до 236 л.с., что на 5 л.с. больше, чем у предшественника. При этом топовая гибридная система Dual Boost с 2,4-литровым турбомотором и двумя электродвигателями осталась без изменений - ее отдача по-прежнему составляет 344 л.с.

Премьера новинки намечена на середину сентября, когда Toyota раскроет все технические характеристики и объявит цены. Сейчас стоимость Crown на японском рынке варьируется от 5,15 до 6,7 млн иен (примерно 2,5-3,2 млн рублей по курсу на 16 июля). Для сравнения, в сегменте гибридных кроссоверов конкуренция становится все жестче: недавно на рынке появился Hyundai Mufasa, который, по мнению экспертов, может изменить подход к выбору кроссовера - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa в Узбекистане.

Стоит отметить, что Toyota Crown традиционно считается одной из самых технологичных моделей бренда, а обновление гибридной системы может указывать на дальнейшее развитие всей линейки Toyota в сторону повышения эффективности и экологичности. Важно помнить, что исчезновение некоторых опций связано с изменением спроса и стремлением упростить комплектации. Для российских покупателей, следящих за новинками японского автопрома, такие перемены могут стать сигналом к пересмотру своих предпочтений при выборе автомобиля на ближайшие годы.

Упомянутые модели: Toyota Crown
Упомянутые марки: Toyota
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