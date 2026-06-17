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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 05:44

Toyota Crown Estate: виртуальный универсал для США с гибридной начинкой и новым дизайном

Toyota Crown Estate: виртуальный универсал для США с гибридной начинкой и новым дизайном

Виртуальный Toyota Crown Estate - свежий взгляд на универсалы и гибриды в Америке

Toyota Crown Estate: виртуальный универсал для США с гибридной начинкой и новым дизайном

В США обсуждают идею возвращения универсалов Toyota: цифровой художник Nikita Chuicko предложил концепт Crown Estate, который мог бы дополнить линейку гибридных моделей бренда. Почему этот проект вызвал интерес и как он вписывается в современные тренды - в нашем материале.

В США обсуждают идею возвращения универсалов Toyota: цифровой художник Nikita Chuicko предложил концепт Crown Estate, который мог бы дополнить линейку гибридных моделей бренда. Почему этот проект вызвал интерес и как он вписывается в современные тренды - в нашем материале.

Виртуальные концепции всегда становятся поводом для обсуждения будущего автомобильного рынка. На этот раз внимание автосообщества привлекает проект Toyota Crown Estate, созданный цифровым художником Никитой Чуйко, известным как «кельсоник». Его идея — представить, как мог бы выглядеть современный универсал Toyota для США, если бы компания решила вернуть этот формат в свою линейку.

Интерес к теме подогрел и недавний успех японского автогиганта: Toyota одержала шестую победу в 24-часовой гонке «Ле-Ман», что вновь напомнило о технологическом лидерстве бренда. На фоне этого триумфа обсуждение новых моделей и форматов для массового рынка выглядит особенно актуальным. Как пишет Никита Чуйко, сейчас самое время для свежего взгляда на Crown — в Америке уже продаётся гибридный кроссовер Crown Signia, но универсал мог бы стать логичным дополнением к Corolla, Prius, Camry и другим популярным моделям.

Виртуальный Toyota Crown Estate сохраняет узнаваемый стиль Crown и Crown Signia, но предлагает более практичный кузов-универсал. На рендерах видны широкие колёсные арки, чёрные турбинные диски и объёмный багажник — всё это делает концепцию привлекательной для семейных покупателей и любителей активного отдыха. Важно, что автор проекта делает ставку на гибридные силовые установки: предполагается, что универсал мог бы получить те же варианты, что и Crown, — 236 или 340 л. с., полный привод и экономичный расход топлива.

Сегодня практически не осталось универсалов Toyota — этот сегмент уступил место кроссоверам и внедорожникам. Однако интерес к практичным и вместительным автомобилям сохраняется, особенно среди тех, кто ценит комфорт и экономию. В этом смысле Crown Estate могла бы занять нишу между кроссоверами и седанами, предложив альтернативу тем, кто не хочет жертвовать управляемостью ради высокой посадки.

Для российского рынка идея универсала Toyota тоже может быть интересна: несмотря на популярность кроссоверов, универсалы остаются востребованными среди семей и тех, кто часто перевозит крупный груз. Гибридные технологии, экономичность и практичность — всё это может сделать подобную модель актуальной и для России, если бренд решит развивать свою линейку. Судя по тенденциям, виртуальные концепции всё чаще становятся отправной точкой для изменений в автомобильной индустрии.

Тенденция к цифровому тюнингу и созданию виртуальных концепций набирает обороты: подобные проекты уже обсуждались и в отношении других брендов. Например, в материале о новых версиях Audi Nuvolari дизайнер Jeep Мо Исмаил экспериментировал со спортивными и раллийными вариантами — подробнее об этом можно узнать в разборе экспериментов с Audi .

Упомянутые модели: Toyota Crown
Упомянутые марки: Toyota, BMW, Cadillac
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