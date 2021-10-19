Toyota Crown нового поколения: первые подробности и фото
Фото: BestCarWeb.jp
Фото: BestCarWeb.jp
Фото: BestCarWeb.jp
Фото: BestCarWeb.jp
Автомобиль впервые в истории построят на переднеприводной архитектуре. Платформа TNGA-K уже лежит в основе Toyota Camry и Lexus ES. Длина новой Toyota Crown будет достигать 4,9 метра. Ожидается, что дизайн новинки будет отличаться узкой оптикой, шестиугольной решёткой радиатора и визуально почти отсутствующими задними стойками кузова.
В моторную гамму войдет 2,0-литровая бензиновая турбочетверка, а шестицилиндровые двигатели отправят в отставку. Появятся и гибридные модификации, в которых электромотор разместят на задней оси, обеспечивая полный привод. Мощность топовой версии будет достигать 300 л.с.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий