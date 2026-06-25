Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 15:23

Toyota Crown обновляется: старт продаж новых версий уже объявлен

Toyota Crown обновляется: старт продаж новых версий уже объявлен

Когда выйдет новая Toyota Crown и что изменится в комплектациях

Toyota Crown обновляется: старт продаж новых версий уже объявлен

Toyota готовит масштабное обновление всей линейки Crown, и это событие уже вызвало интерес у автолюбителей. Впервые сразу три версии получат заметные изменения в дизайне, оснащении и технической части. Почему дилеры ждут наплыва покупателей, какие новшества появятся и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж намечен на начало осени, а предзаказы откроют уже летом.

Toyota готовит масштабное обновление всей линейки Crown, и это событие уже вызвало интерес у автолюбителей. Впервые сразу три версии получат заметные изменения в дизайне, оснащении и технической части. Почему дилеры ждут наплыва покупателей, какие новшества появятся и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж намечен на начало осени, а предзаказы откроют уже летом.

Для российских автолюбителей новость о скором обновлении семейства Toyota Crown может стать настоящим поводом задуматься о смене автомобиля. Причина проста: производитель решил не ограничиваться косметическими доработками, а провести глубокую модернизацию сразу трех ключевых моделей - кросс-седана Crown Crossover, универсала Crown Sport и классического седана Crown. Это не только расширяет выбор, но и делает новые версии более привлекательными для широкой аудитории.

Как сообщает Российская Газета, Crown Crossover получит более мощную гибридную установку, что должно повысить динамику и снизить расход топлива. Внешний вид тоже заметно изменится: двухцветная окраска кузова, глянцево-черные элементы вместо привычного пластика, а в комплектации RS появятся яркие красные тормозные суппорты. В салоне теперь даже в базовой версии установят подрулевые переключатели передач, что раньше было доступно только в дорогих комплектациях.

Универсал Crown Sport, по информации дилеров, обзаведется гибридной системой с возможностью подзарядки от электросети. Кроме того, появится более доступная версия PHEV Z, что может сделать модель интересной для тех, кто ищет экономичный и современный автомобиль. Важно и то, что Toyota решила уменьшить диаметр передних тормозных дисков с 20 до 18 дюймов - это позволит снизить стоимость обслуживания и сделать модель доступнее для покупателей.

Фото: Toyota

Седан Crown также не остался без внимания. В линейке появится новая комплектация HEV G, которая, по задумке компании, должна сделать модель более доступной. Все три версии получат штатный цифровой ключ и обновленный чип-брелок, что повысит уровень комфорта и безопасности. В отделке салона анонсированы точечные изменения, которые позволят сделать интерьер более современным и приятным на ощупь.

Интересно, что пока не ясно, получит ли аналогичные обновления Crown Estate, известный на американском рынке как Crown Signia. Это может стать важным моментом для тех, кто следит за глобальными тенденциями в модельном ряду Toyota. Кстати, в прошлом году внимание автолюбителей привлекла премьера нового российского седана, который тестировали высокопоставленные чиновники - подробнее об этом можно узнать в материале о тесте нового Senat 900.

Прием предзаказов на обновленные модели стартует уже в конце июля - начале августа, а официальные продажи начнутся 3 сентября. Это значит, что у желающих приобрести новинку есть время оценить все плюсы и минусы, а также сравнить предложения с конкурентами. Для справки: Toyota Crown - одна из самых узнаваемых моделей бренда, выпускается с 1955 года и традиционно считается символом надежности и статуса. Обновление сразу трех версий может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте бизнес-класса, особенно с учетом растущего интереса к гибридным технологиям и новым опциям комфорта.

Упомянутые модели: Toyota Crown
Упомянутые марки: Toyota
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