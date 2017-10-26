26 октября 2017, 20:55
Toyota Crown получила пятнадцатое поколение
На домашнем мотор-шоу компания Toyota презентовала прототип пятнадцатой генерации модели Crown, которая появилась на рынке еще в 1955 году. Примечательно, что самый старый автомобиль компании является «ровесником» Токийского автосалона.
Toyota Crown
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Длина седана составляет 4 910 мм, ширина - 1 800 мм, а размер колесной базы достигает 2 920 мм. Свежая генерация автомобиля заметно «подросла» в размерах по сравнению с предшественником. По словам создателей, новинка также отличается от «старшего брата» улучшенной управляемостью и более легким кузовом.
Crown получила увеличенную решетку радиатора, головную оптику со светодиодными элементами, бампера приобрели более агрессивный дизайн, а выхлопная система приобрела два патрубка. Колесные арки стали более широкими. Пока Toyota не сообщила подробности о технических характеристиках. Ожидается, что в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые и гибридные силовые установки.
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