26 октября 2017, 20:55

Toyota Crown получила пятнадцатое поколение

На домашнем мотор-шоу компания Toyota презентовала прототип пятнадцатой генерации модели Crown, которая появилась на рынке еще в 1955 году. Примечательно, что самый старый автомобиль компании является «ровесником» Токийского автосалона.
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  Toyota Crown получила пятнадцатое поколение Toyota Crown Toyota Crown получила пятнадцатое поколение Toyota Crown Toyota Crown получила пятнадцатое поколение
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Toyota Crown
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Как сообщает производитель, серийная версия автомобиля не будет отличаться от концепт-кара, дебютировавшего на мероприятии. На рынок седан выйдет летом следующего года. В основу модели легло масштабируемое шасси TNGA, которое в будущем будет использоваться для создания большинства моделей марки.

Длина седана составляет 4 910 мм, ширина - 1 800 мм, а размер колесной базы достигает 2 920 мм. Свежая генерация автомобиля заметно «подросла» в размерах по сравнению с предшественником. По словам создателей, новинка также отличается от «старшего брата» улучшенной управляемостью и более легким кузовом.

Crown получила увеличенную решетку радиатора, головную оптику со светодиодными элементами, бампера приобрели более агрессивный дизайн, а выхлопная система приобрела два патрубка. Колесные арки стали более широкими. Пока Toyota не сообщила подробности о технических характеристиках. Ожидается, что в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые и гибридные силовые установки.

Новинки и концепт кары Тойота Кроун, Краун

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Мих Мих
Отзыв о Toyota Crown 1982 года
Замечательный автомобиль, кузов 110. Я ездил на нем 16 лет. Его техническое совершенство на много опережало свое время.Crown я купил в 1994 году. У владелицы в довольно печальном виде: стекло водительской двери отсутствовало, дверь возле замка была повреждена взломщиком.Запасное колесо-украдено. Двух-литровый ...
михаило
Отзыв о Toyota Crown 1999 года
Полный интеллектуальный привод включается по мере надобности автоматически, автомат имеет зимний и спортивный режимы. Трехлитровый двигатель 2JZ- GE VVT- i с регулируемым газораспределением мощностью 215 л. с, рядный 6-ти цилиндровый - самый уравновешенный, послушен до восторга. Система охлаждения двигателя ...
sono_2m
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Toyota Crown получила пятнадцатое поколение
{{model_2229}}Как сообщает производитель, серийная версия автомобиля не будет отличаться от концепт-кара, дебютировавшего на мероприятии. На рынок седан выйдет летом следующего года. В основу модели легло масштабируемое шасси TNGA, которое в будущем будет использоваться для создания большинства моделей марки.Длина седана составляет 4 910 мм, ширина - 1 800 мм, а размер колесной базы достигает 2 920 мм. Свежая генерация автомобиля заметно «подросла» в размерах по сравнению с предшественником. По словам создателей, новинка также отличается от «старшего брата» улучшенной управляемостью и более легким кузовом.Crown получила увеличенную решетку радиатора, головную оптику со светодиодными элементами, бампера приобрели более агрессивный дизайн, а выхлопная система приобрела два патрубка. Колесные арки стали более широкими. Пока Toyota не сообщила подробности о технических характеристиках. Ожидается, что в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые и гибридные силовые установки.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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