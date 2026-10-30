Секрет шоу-кара от Toyota: какой главный обман скрывают огромные колеса и тормоза от Lexus

30 октября 2026, 14:18
Минус 13 сантиметров клиренса: зачем инженеры Toyota превратили семейный кроссовер в трековый болид
Минус 13 сантиметров клиренса: зачем инженеры Toyota превратили семейный кроссовер в трековый болид
Для SEMA Toyota подготовила Crown Signia GT-S Concept с заниженной подвеской и тормозами от Lexus RX 500h F Sport. Гибридную установку оставили штатной. В сообщении о проекте планы серийного выпуска не указаны.
SEMA в Лас-Вегасе посвящена автомобильному тюнингу и компонентам для машин. Для выставки 2026 года подразделение Toyota Motorsports Garage подготовило единичный проект Crown Signia GT-S Performance Concept: семейную практичность кроссовера здесь дополнили спортивной посадкой, рассчитанной на извилистые дороги. Toyota описывает замысел как переосмысление Crown Signia в формате гранд-турера: автомобиля с повседневным комфортом и спортивным характером за рулем. GT-S - название концепта, а не подтвержденная серийная комплектация.
На Crown Signia GT-S Concept установили специально изготовленную регулируемую койловерную подвеску MCS (Motion Control Suspension). Она опускает кузов почти на 5 дюймов, около 127 мм, относительно стандартной Crown Signia. Toyota связывает заниженную посадку с улучшением поведения автомобиля на извилистых дорогах.
Кузов заметно перекроили: передние и задние колесные арки расширили, а передний сплиттер увеличили. Сзади добавили диффузор. Решетку радиатора сделали черной; у фар появились красные декоративные детали. На передних крыльях разместили прорези в спортивном стиле. Темно-серое металлическое покрытие усилили дополнительными слоями лака. Внешние изменения формируют спортивный образ концепта, а широкие колеса разместили в расширенных арках.
Тормозные суппорты для проекта взяли от Lexus RX 500h F Sport и адаптировали для установки на все четыре колеса. Они скрыты за разработанными для концепта 21-дюймовыми дисками HRE. Шины шириной 295 мм, по оценке Toyota, увеличивают пятно контакта примерно на 20% относительно стандартной Crown Signia.
В салоне установили сиденья с черной кожаной обивкой и обозначением GT-S. Красную эмблему GT-S разместили и на электронном селекторе трансмиссии.
Силовая часть осталась серийной: Toyota не заявляла о повышении мощности или замене гибридной установки. На американском рынке Crown Signia оснащается гибридной системой с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 литра. Система также включает полный привод. Ее совокупная мощность составляет 238 л.с. Трансмиссия - вариатор с электронным управлением. В отдельном материале о гибридной платформе Toyota речь шла о другом проекте, разработанном европейским подразделением компании.
По информации Autonews, Toyota не сообщала о намерении запустить Crown Signia GT-S Concept в серийное производство. Это выставочный проект Toyota Motorsports Garage для SEMA; серийной версией кроссовера он не стал.
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