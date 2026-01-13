Внедорожник с характером — что скрывает свежий Fortuner?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 18:09

Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью

Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.

Японский автогигант Toyota вновь удивил поклонников, представив долгожданное новое поколение внедорожника Fortuner. Премьера прошла на автосалоне в Брюсселе, где компания одновременно показала и выпустила Hilux. Новинка сразу привлекла внимание: дизайнеры явно вдохновлялись не только классическим пикапом, но и модным кроссовером RAV4. Внешность Fortuner теперь сочетается во взглядах обоих этих моделей, что заметно даже с первого взгляда.

Передняя часть автомобиля стала более агрессивной, с массивной решеткой радиатора и выразительной оптикой. Линии кузова стали четче, профиль – динамичнее. В целом, Fortuner теперь выглядит современно и даже немного дерзко, но при этом не имеет узнаваемости. В салоне тоже произошли перемены: материалы отделки стали более качественными, а центральная консоль получила большой сенсорный экран, напоминающий решения последних моделей Toyota.

Однако главное – это не только дизайн. Fortuner всегда славился своей способностью преодолевать бездорожье, и новое поколение не исключение. Инженеры создали рамную систему освещения, полный привод и значительный дорожный просвет. Под капотом - проверенные дизельные и бензиновые моторы, которые уже зарекомендовали себя на Hilux. Для европейского рынка предложена версия с гибридной установкой, что стало неожиданностью для многих поклонников классических внедорожников.

Внутри Fortuner стал просторнее, заметно вырос уровень оснащения. Теперь в комплектации доступны системы помощи водителю, адаптированный круиз-контроль и даже камера кругового обзора. Для пассажиров второго ряда предусмотрены климатические зоны и дополнительные USB-порты. Однако, несмотря на все современные опции, Fortuner не утратил своей практичности: багажник по-прежнему огромен, а задние сиденья легко складываются в ровный пол.

Интересно, что Toyota решила не отказываться от классических механических блокировок и понижающей передачи. Это решение явно понравится тем, кто использует Fortuner не только для прогулочных поездок, но и для настоящих приключений вне асфальта.

Упомянутые модели: Toyota Fortuner (от 4 152 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
