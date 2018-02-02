2 февраля 2018, 17:17

Toyota Fortuner стал дешевле на 600 000 рублей

Российские дилеры Toyota начали продавать новую комплектацию рамного внедорожника Fortuner. Раньше автомобиль предлагался исключительно с дизельным двигателем. Благодаря появлению бензиновой версии стоимость снизилась на 600 000 рублей. Теперь Toyota Fortuner можно купить за 1 990 000 рублей.
^
Toyota Fortuner стал дешевле на 600 000 рублей Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Выпускается с 2005 г.
Новый от 2 599 000 до 2 827 000 Р
Отзывов: 1
Внедорожники оснащаются 2,7-литровым бензиновым мотором, развивающим мощность 166 л.с. (245 Нм). Трансмиссия – 5-тиступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Заправлять автомобиль можно 92-м бензином. Все модификации в России имеют полный привод с жестким подключением передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

Перечень базового оборудования включает в себя передние подушки безопасности, систему динамической стабилизации, систему помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона

Продажи Toyota Fortuner начались в России в ноябре 2017 года. За два месяца дилеры продали по всей стране 1 270 автомобилей. Но раньше внедорожник оснащался только 2,8-литровым мотором мощностью 177 л.с. (450 Нм). Его стоимость в базовой комплектации составляла не менее 2 599 000 рублей.

Модель построена на одной платформе с Hilux. Ее габаритная длина составляет 4 795 мм, ширина – 1 855 мм, а высота – 1 835 мм. Размер колесной базы - 2 745 мм, а дорожный просвет – 225 мм.
Купить авто Тойота Фортунер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Fortuner
| Кому: ZorG У Тойоты Фортунер основных 2 движка: 2.7 бензиновый и 2.8 турбодизельный. У бензина мощность 163л.с., а у дизеля 177л.с. Ну и дизель идет только с автоматом, а первый может быть и на механике. Модель на нашем рынке довольно новая, мало распространенная. В основном делалась на американский ...
Иван Семенов
Выбрать автомобиль до 1500000 рублей
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
v46
Отзыв о Toyota Fortuner 2006 года
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
Fartuna
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Toyota Fortuner
Объявления о продаже Toyota Fortuner
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Fortuner стал дешевле на 600 000 рублей
{{model_2236}}Внедорожники оснащаются 2,7-литровым бензиновым мотором, развивающим мощность 166 л.с. (245 Нм). Трансмиссия – 5-тиступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Заправлять автомобиль можно 92-м бензином. Все модификации в России имеют полный привод с жестким подключением передней оси, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.Перечень базового оборудования включает в себя передние подушки безопасности, систему динамической стабилизации, систему помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салонаПродажи Toyota Fortuner начались в России в ноябре 2017 года. За два месяца дилеры продали по всей стране 1 270 автомобилей. Но раньше внедорожник оснащался только 2,8-литровым мотором мощностью 177 л.с. (450 Нм). Его стоимость в базовой комплектации составляла не менее 2 599 000 рублей.Модель построена на одной платформе с Hilux. Ее габаритная длина составляет 4 795 мм, ширина – 1 855 мм, а высота – 1 835 мм. Размер колесной базы - 2 745 мм, а дорожный просвет – 225 мм.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Белгород Псков Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG