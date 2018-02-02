2 февраля 2018, 17:17
Toyota Fortuner стал дешевле на 600 000 рублей
Российские дилеры Toyota начали продавать новую комплектацию рамного внедорожника Fortuner. Раньше автомобиль предлагался исключительно с дизельным двигателем. Благодаря появлению бензиновой версии стоимость снизилась на 600 000 рублей. Теперь Toyota Fortuner можно купить за 1 990 000 рублей.
Toyota Fortuner
Выпускается с 2005 г.
Новый от 2 599 000 до 2 827 000 Р
Отзывов: 1
Перечень базового оборудования включает в себя передние подушки безопасности, систему динамической стабилизации, систему помощи на подъеме и спуске, 17-дюймовые стальные диски, три ряда сидений и два кондиционера. За доплату можно получить кожаный салон, передние светодиодные фары, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа в салон. В пакет «зимних» опций входит подогрев руля и передних сидений, а также дополнительный отопитель салона
Продажи Toyota Fortuner начались в России в ноябре 2017 года. За два месяца дилеры продали по всей стране 1 270 автомобилей. Но раньше внедорожник оснащался только 2,8-литровым мотором мощностью 177 л.с. (450 Нм). Его стоимость в базовой комплектации составляла не менее 2 599 000 рублей.
Модель построена на одной платформе с Hilux. Ее габаритная длина составляет 4 795 мм, ширина – 1 855 мм, а высота – 1 835 мм. Размер колесной базы - 2 745 мм, а дорожный просвет – 225 мм.
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