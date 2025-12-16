Громкие дебюты, уникальные экспонаты и сюрпризы для фанатов — что покажет Toyota на Tokyo Auto Salon

16 декабря 2025, 15:34
Toyota Gazoo Racing готовит премьеру новых GR GT и GR GT3 в Токио в 2026 году
Toyota Gazoo Racing готовит премьеру новых GR GT и GR GT3 в Токио в 2026 году
Toyota Gazoo Racing готовит масштабное шоу на Tokyo Auto Salon 2026. Компания обещает премьеры новых моделей, эксклюзивные аксессуары и интерактивные активности. Мероприятие пройдет с 9 по 11 января. Ожидаются уникальные экспонаты и специальные гости. Подробности - в нашем материале.
-
16.12.2025, 15:56
Jikiu представил 12 новых автозапчастей для популярных моделей разных марок
Jikiu расширил ассортимент автозапчастей для легковых машин. В линейке появились новые сайлентблоки, пыльники и опоры. Детали подходят для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других марок. Узнайте, какие новинки доступны и для каких моделей они предназначены.Читать далее
-
16.12.2025, 15:26
Apple Music теперь встроен в мультимедийные системы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года
Владельцы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года теперь могут слушать Apple Music прямо в автомобиле. Для этого не нужен смартфон или дополнительные приложения. Новая функция уже доступна на некоторых моделях. Узнайте, как это меняет привычный опыт вождения.Читать далее
-
16.12.2025, 15:18
Во Владивостоке начали ввозить редкие Iveco Daily китайской сборки
В Приморье появились необычные фургоны из Китая. Их цена удивляет даже опытных перевозчиков. Что скрывается за этим предложением? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.Читать далее
-
16.12.2025, 14:55
Miles начал продавать ремни ГРМ серии PRO поштучно для популярных моделей
В каталоге Miles появились новые ремни ГРМ серии PRO. Компания представила десять свежих артикулов. Ассортимент охватил популярные иномарки и российские авто. Подробности о новинках и их особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:57
ГК «Рольф» расширяет бренд «Роспарт» и запускает новые программы для СТО
Почему крупный автодилер решил создать собственный бренд запчастей? Как формируется ассортимент и где производятся детали? Какие гарантии и условия возврата предлагает компания? Узнайте, как развивается «Роспарт» и что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 12:21
Редкий Plymouth Cuda 1970 года: кабриолет с историей и следами времени
Редкий Plymouth Cuda 1970 года найден в оригинальном состоянии. Автомобиль сохранил родной мотор и механизм крыши. Кузов без ржавчины, несмотря на годы простоя. История машины интригует коллекционеров. Оценить ее стоимость непросто. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
