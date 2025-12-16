Громкие дебюты, уникальные экспонаты и сюрпризы для фанатов — что покажет Toyota на Tokyo Auto Salon

В начале января 2026 года в Японии состоится Токийский автосалон — одно из самых ожидаемых событий для автолюбителей. Центром внимания станет стенд Toyota Gazoo Racing, где публике впервые представят главные новинки: абсолютно новые модели GR GT и GR GT3.

Программа салона обещает быть насыщенной. На площадках соберутся автопроизводители, известные блогеры, артисты и сторонники автоспорта. Ключевым событием станут демонстрационные заезды новых моделей Toyota, включая GR GT, GR GT3 и раллийные автомобили. Посетители получат уникальную возможность вживую увидеть машины, ранее известные лишь по тизерам и онлайн-презентациям.

На стенде Toyota особое место займут не только автомобили, но и технологические экспонаты. Гости смогут изучить разрезную версию первого полностью алюминиевого кузова, а также серийный 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который устанавливается на новые GR GT и GR GT3. Кроме того, компания представит концепции и специальные версии GR Yaris, включая MORIZO RR и лимитированную модификацию, посвященную девятикратному чемпиону мира по ралли Себастьену Ожье.

Фото: Toyota Motor Corporatio

Для коллекционеров и фанатов бренда будет организована отдельная зона с фирменными аксессуарами и сувенирами. В продаже появятся масштабные модели в формате 1:43, объединенные в тематический набор «The Overtake»: Toyota 2000GT, Lexus LFA и новый GR GT. Отдельно будет доступна миниатюра GR GT3. Также на стенде можно будет приобрести эксклюзивные солнцезащитные очки, созданные совместно с Oakley, и одежду, разработанную в партнерстве с New Era.

Важной частью экспозиции станут детали для классических моделей Toyota. В рамках программы GR Heritage Parts компания представит прототип новой приборной панели для Supra A80, восстановленные детали для AE86, а также переизданные запчасти для Supra A70, Supra A80 и Land Cruiser, что наверняка заинтересует владельцев классических японских автомобилей.

В дни выставки запланированы специальные пресс-конференции с участием руководства Toyota. Ожидается визит председателя совета директоров компании, известного как Мастер-драйвер Моридзо. Для поклонников бренда это шанс не только увидеть новинки, но и пообщаться с ключевыми фигурами компании.

Еще одним новшеством станет обновленное мобильное приложение GR, которое заменит прежний GR Passport. С 9 января пользователи получат доступ к новым функциям: виртуальному гаражу и системе рейтингов, основанных на активности и покупках. Это позволит фанатам Toyota глубже погрузиться в атмосферу бренда и получать дополнительные бонусы за участие в мероприятиях.

Токийский автосалон 2026 года обещает стать настоящим праздником для всех, кто следит за развитием Toyota и современными автомобильными технологиями. Масштабная экспозиция, интерактивные зоны и живое общение с представителями компании делают это событие желанным для посещения как профессионалами, так и автолюбителями.