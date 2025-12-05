Новые спорткары TGR: алюминий, 640 л.с. и электрификация – что скрывает флагман

5 декабря 2025, 12:38
Toyota Gazoo Racing представила GR GT и GR GT3 с алюминиевым кузовом и V8
Toyota Gazoo Racing выходит на новый уровень с двумя уникальными спорткарами. Впервые используется полностью алюминиевый кузов. Мощный V8 и электрификация обещают впечатляющую динамику. Ожидается, что новинки изменят представление о японских суперкарах.
В 2025 году Toyota Gazoo Racing решила удивить поклонников, представив сразу два новых спорткара: дорожный GR GT и гоночный GR GT3. Оба автомобиля стали первыми моделями с полностью алюминиевым кузовом бренда и новым 4,0-литровым двигателем V8 с турбонаддувом, выдающим внушительные 640 лошадиных сил. Эти машины знаменуют собой начало независимого пути TGR как отдельного суббренда, а не просто спортивного подразделения Toyota.
