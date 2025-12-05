Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 12:38

Новые спорткары TGR: алюминий, 640 л.с. и электрификация – что скрывает флагман

Toyota Gazoo Racing выходит на новый уровень с двумя уникальными спорткарами. Впервые используется полностью алюминиевый кузов. Мощный V8 и электрификация обещают впечатляющую динамику. Ожидается, что новинки изменят представление о японских суперкарах.

В 2025 году Toyota Gazoo Racing решила удивить поклонников, представив сразу два новых спорткара: дорожный GR GT и гоночный GR GT3. Оба автомобиля стали первыми моделями с полностью алюминиевым кузовом бренда и новым 4,0-литровым двигателем V8 с турбонаддувом, выдающим внушительные 640 лошадиных сил. Эти машины знаменуют собой начало независимого пути TGR как отдельного суббренда, а не просто спортивного подразделения Toyota.

Самые экстремальные модели Toyota теперь представляют собой совершенно самостоятельное направление. Внешне автомобили лишены привычных эмблем марки — их место заняли знаки гоночного подразделения Gazoo Racing. Это подчеркивает намерение компании создать для своих флагманов уникальную идентичность.

Линейка GR разделена на два четких направления. Модель GR GT, предназначенная для дорог общего пользования, по сути является омологационной версией для участия в соревнованиях. Её родной брат, GR GT3, разработан строго в соответствии с требованиями класса FIA GT3 и сфокусирован исключительно на профессиональных гонках. Вдохновением для дизайна послужили культовые японские спорткары: классическая Toyota 2000GT и легендарный Lexus LFA. Их дух читается в силуэте и деталях кузова новых прототипов, впервые показанных публике в декабре и вызвавших огромный резонанс.

Инженеры Toyota Gazoo Racing сконцентрировались на трех ключевых принципах: создание предельно низкого центра тяжести, достижение малого веса при высокой жесткости кузова и максимальная аэродинамическая эффективность. Для этого впервые в истории бренда была применена полностью алюминиевая пространственная рама, дополненная широким использованием углепластика и современных композитов. Результатом стал впечатляющий для данного класса вес — менее 1750 килограммов.

Сердцем автомобиля стал бензиновый двигатель V8, который дополнен интегрированным в трансмиссию электромотором. Эта гибридная система развивает крутящий момент до 850 Нм. Привод — исключительно задний, а переключение передач осуществляет новая 8-ступенчатая автоматическая коробка. Расположение центра тяжести на уровне коленей водителя обеспечивает выдающуюся управляемость и устойчивость. Технический арсенал дополняют мощные карбон-керамические тормоза, 20-дюймовые легкосплавные диски и полностью независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и сзади. Вся эта совокупность решений нацелена на то, чтобы сделать автомобиль невероятно быстрым и послушным инструментом для трассы.

Внешний облик моделей GR воплощение агрессии и динамики: длинный капот, стремительные линии и развитая аэродинамика выделяют их даже на фоне именитых конкурентов. Гоночная версия выглядит как настоящий трековый монстр, в то время как дорожная модификация сочетает в себе гоночный характер с возможностью легального перемещения по обычным дорогам.

В сегменте высокопроизводительных гибридов у новинок Toyota Gazoo Racing уже есть прямой конкурент — Chevrolet Corvette E-Ray. Однако японские инженеры уверены, что их уникальный подход к созданию спорткаров позволит занять особую нишу и привлечь внимание не только преданных поклонников марки, но и всех ценителей передовых технологий и высокой скорости.

Упомянутые марки: Toyota
