31 октября 2019, 07:32
Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
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Фото: Toyota
Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing представило спорткар Supra GT4 мощностью 435 л.с., предназначенный исключительно для трека. Европейские дилеры марки уже принимают предварительные заказы. Цены начинаются от 175 тысяч евро.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Кроме того, Toyota GR Supra GT4 получила новые стабилизаторы и амортизаторы, дифференциал повышенного трения и тормоза Brembo, увеличенный бензобак, выпускную систему от «Акраповича» и спортивный обвес. В салоне установили каркас безопасности, спортивное водительское кресло с шеститочечными ремнями безопасности и новую приборную панель, специально разработанную для модели. Спорткар едет на 18-дюймовых колесных дисках OZ, обутых в слики Pirelli.
Европейские дилеры уже начинают принимать предварительные заказы Первые поставки запланированы на весну 2020 года. Чуть позже Toyota GR Supra GT4 доберется до североамериканского рынка, а к октябрю 2020-го и до азиатского. Цена гоночного спорткара примерно на 30% выше, чем у дорожной версии – от 175 тысяч евро.
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11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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