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31 октября 2019, 07:32

Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4

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Фото: Toyota
Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing представило спорткар Supra GT4 мощностью 435 л.с., предназначенный исключительно для трека. Европейские дилеры марки уже принимают предварительные заказы. Цены начинаются от 175 тысяч евро.
Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4

Фото: Toyota

Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4

Фото: Toyota

Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4

Фото: Toyota

Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4

Фото: Toyota

Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
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Весной 2019 года на автосалоне в Женеве Toyota продемонстрировала прототип Supra GT4, сейчас новинка готова к серийному производству. Спорткар сохранил 3,0-литровую рядную «шестерку» дорожной версии, которую форсировали до 435 л.с. и 650 Нм пикового крутящего момента. Напомним, в стандартном варианте мотор выдает 340 сил и 500 Нм. В паре с ним теперь работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Благодаря применению облегченных материалов массу Supra GT4 удалось снизить на 164 килограммов до 1 350 кг.

Кроме того, Toyota GR Supra GT4 получила новые стабилизаторы и амортизаторы, дифференциал повышенного трения и тормоза Brembo, увеличенный бензобак, выпускную систему от «Акраповича» и спортивный обвес. В салоне установили каркас безопасности, спортивное водительское кресло с шеститочечными ремнями безопасности и новую приборную панель, специально разработанную для модели. Спорткар едет на 18-дюймовых колесных дисках OZ, обутых в слики Pirelli.

Европейские дилеры уже начинают принимать предварительные заказы Первые поставки запланированы на весну 2020 года. Чуть позже Toyota GR Supra GT4 доберется до североамериканского рынка, а к октябрю 2020-го и до азиатского. Цена гоночного спорткара примерно на 30% выше, чем у дорожной версии – от 175 тысяч евро.


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Sergei
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bob_87
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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Toyota Gazoo Racing выпустила гоночную Supra GT4
{{material_127198}}Весной 2019 года на автосалоне в Женеве Toyota продемонстрировала прототип Supra GT4, сейчас новинка готова к серийному производству. Спорткар сохранил 3,0-литровую рядную «шестерку» дорожной версии, которую форсировали до 435 л.с. и 650 Нм пикового крутящего момента. Напомним, в стандартном варианте мотор выдает 340 сил и 500 Нм. В паре с ним теперь работает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Благодаря применению облегченных материалов массу Supra GT4 удалось снизить на 164 килограммов до 1 350 кг.Кроме того, Toyota GR Supra GT4 получила новые стабилизаторы и амортизаторы, дифференциал повышенного трения и тормоза Brembo, увеличенный бензобак, выпускную систему от «Акраповича» и спортивный обвес. В салоне установили каркас безопасности, спортивное водительское кресло с шеститочечными ремнями безопасности и новую приборную панель, специально разработанную для модели. Спорткар едет на 18-дюймовых колесных дисках OZ, обутых в слики Pirelli.Европейские дилеры уже начинают принимать предварительные заказы Первые поставки запланированы на весну 2020 года. Чуть позже Toyota GR Supra GT4 доберется до североамериканского рынка, а к октябрю 2020-го и до азиатского. Цена гоночного спорткара примерно на 30% выше, чем у дорожной версии – от 175 тысяч евро.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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