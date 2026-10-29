Как компактные электрические компоненты изменят гибридную платформу Toyota

29 октября 2026, 22:51
Меньше деталей - больше мощности: раскрываем секреты новой гибридной установки Toyota
Меньше деталей - больше мощности: раскрываем секреты новой гибридной установки Toyota
Европейское подразделение Toyota представило платформу для электрифицированных машин. В ее основе новый 1,5-литровый ДВС и более компактные электрические компоненты. Компания рассчитывает увеличить экономичность модельной линейки на 15%.
28 октября 2026 года Toyota Motor Europe представила в Брюсселе концепцию следующего поколения гибридной силовой установки для будущих мульти-траекторных платформ. Компания показала модульную архитектуру для автомобилей с гибридными (HEV) и подключаемыми гибридными (PHEV) приводами. Она предусматривает и полностью электрические версии. Компоновку разрабатывают так, чтобы двигатель внутреннего сгорания и электромоторы занимали меньше места; силовую электронику интегрируют в эту архитектуру.
В основе силовой установки новое семейство рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей объемом 1,5 л. Toyota готовит атмосферную и турбированную версии. Атмосферный агрегат рассчитан на диапазон применений, который сегодня охватывают 1,8-литровый мотор и трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель. Турбированный вариант предназначен для автомобилей с более высокими требованиями к мощности. Новый мотор проектируют для гибридных систем с учетом компактности и топливной экономичности.
Одновременно Toyota разрабатывает более легкие и компактные электромоторы, а инверторы делают меньше. Блоки управления мощностью также станут компактнее. Такая компоновка должна освободить место в моторном отсеке и упростить интеграцию силовых установок в автомобили разных классов. По замыслу компании, гибридные и подключаемые гибридные версии смогут использовать общую архитектуру без существенного влияния на силуэт автомобиля, сохраняя функциональность салона. Однако останется возможность создать полностью электрическую модификацию.
Цель Toyota сделать лучше топливную экономичность более чем на 15% относительно существующих гибридных установок. Как сообщает CarWale, компания связывает этот ориентир с новым двигателем и уменьшенными электрическими компонентами. В расчет также входят совершенствование тепловых процессов и снижение механического трения. Компания намерена сократить и электрические потери. Показатель относится к целевой эффективности будущей системы, а не к сертификационному расходу конкретной модели.
Toyota пока не объявила, какие модели первыми получат новую силовую установку, и не назвала сроки начала производства. Разработка остается частью программы будущих мульти-траекторных автомобилей компании. В других новостях о планах автопроизводителей фигурировал и проект Audi в Джорджии.
Похожие материалы Тойота
-
31.10.2026, 05:46
Как из неисправного Honda CB500 сделали электробайк и почему выбрали именно этот мотоцикл
Beachman Bikes восстановила Honda CB500 Four с неисправным мотором и превратила ее в электробайк. Аккумулятор занял место четырехцилиндрового двигателя, а мотоцикл прошел проверку безопасности и получил допуск к дорогам Онтарио.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:41
Опасные присадки: почему «топливные таблетки» могут разрушить двигатель
Многие ищут способы снизить расходы на топливо. Не все методы одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Разберемся, стоит ли доверять популярным присадкам.Читать далее
-
30.10.2026, 14:18
Минус 13 сантиметров клиренса: зачем инженеры Toyota превратили семейный кроссовер в трековый болид
Для SEMA Toyota подготовила Crown Signia GT-S Concept с заниженной подвеской и тормозами от Lexus RX 500h F Sport. Гибридную установку оставили штатной. В сообщении о проекте планы серийного выпуска не указаны.Читать далее
-
30.10.2026, 13:41
Замена за 75 тысяч или капремонт за полмиллиона? Стоит ли покупать безымянные двигатели из Китая
На площадках продают китайские аналоги моторов дешевле капитального ремонта: цены в примерах начинаются с 74 тыс. руб. Покупатель рискует получить короткую гарантию и документы с неясным статусом. Некоторые двигатели отказывают уже после нескольких тысяч километров.Читать далее
-
30.10.2026, 11:47
Почему копеечная экономия на бензине АИ-92 может приговорить современный мотор
На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.Читать далее
-
30.10.2026, 11:24
Почему ČZ 350 Type 472 требовал точной настройки и не терпел перегрузок
ČZ 350 Type 472 — редкий для СССР чехословацкий мотоцикл, легкий и послушный, но требовательный к уходу. В материале — ложная нейтраль и капризы коробки, дефицит запчастей, слабые места рамы при перегрузках, шестивольтовая электросистема с контактным зажиганием и тонкости топливной смеси двухтактного двигателя. Читать далее
-
30.10.2026, 09:08
Бензин, дизель или гибрид: какая версия Volkswagen Golf оказалась самой дальнобойной в реальном тесте?
ADAC испытал бензиновый Golf 1.5 TSI и дизельный 2.0 TDI. Третьим участником стал подключаемый гибрид. eHybrid прошел на электротяге 119 км. Цены в таблице теста начинаются с 32 615 евро и доходят до 46 830 евро.Читать далее
-
30.10.2026, 08:21
Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер
В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:54
Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину
Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
31.10.2026, 05:46
Как из неисправного Honda CB500 сделали электробайк и почему выбрали именно этот мотоцикл
Beachman Bikes восстановила Honda CB500 Four с неисправным мотором и превратила ее в электробайк. Аккумулятор занял место четырехцилиндрового двигателя, а мотоцикл прошел проверку безопасности и получил допуск к дорогам Онтарио.Читать далее
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 15:41
Опасные присадки: почему «топливные таблетки» могут разрушить двигатель
Многие ищут способы снизить расходы на топливо. Не все методы одинаково безопасны. Некоторые решения могут привести к серьезным проблемам. Разберемся, стоит ли доверять популярным присадкам.Читать далее
-
30.10.2026, 14:18
Минус 13 сантиметров клиренса: зачем инженеры Toyota превратили семейный кроссовер в трековый болид
Для SEMA Toyota подготовила Crown Signia GT-S Concept с заниженной подвеской и тормозами от Lexus RX 500h F Sport. Гибридную установку оставили штатной. В сообщении о проекте планы серийного выпуска не указаны.Читать далее
-
30.10.2026, 13:41
Замена за 75 тысяч или капремонт за полмиллиона? Стоит ли покупать безымянные двигатели из Китая
На площадках продают китайские аналоги моторов дешевле капитального ремонта: цены в примерах начинаются с 74 тыс. руб. Покупатель рискует получить короткую гарантию и документы с неясным статусом. Некоторые двигатели отказывают уже после нескольких тысяч километров.Читать далее
-
30.10.2026, 11:47
Почему копеечная экономия на бензине АИ-92 может приговорить современный мотор
На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.Читать далее
-
30.10.2026, 11:24
Почему ČZ 350 Type 472 требовал точной настройки и не терпел перегрузок
ČZ 350 Type 472 — редкий для СССР чехословацкий мотоцикл, легкий и послушный, но требовательный к уходу. В материале — ложная нейтраль и капризы коробки, дефицит запчастей, слабые места рамы при перегрузках, шестивольтовая электросистема с контактным зажиганием и тонкости топливной смеси двухтактного двигателя. Читать далее
-
30.10.2026, 09:08
Бензин, дизель или гибрид: какая версия Volkswagen Golf оказалась самой дальнобойной в реальном тесте?
ADAC испытал бензиновый Golf 1.5 TSI и дизельный 2.0 TDI. Третьим участником стал подключаемый гибрид. eHybrid прошел на электротяге 119 км. Цены в таблице теста начинаются с 32 615 евро и доходят до 46 830 евро.Читать далее
-
30.10.2026, 08:21
Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер
В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:54
Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину
Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.Читать далее