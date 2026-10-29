Как компактные электрические компоненты изменят гибридную платформу Toyota

Меньше деталей - больше мощности: раскрываем секреты новой гибридной установки Toyota

Европейское подразделение Toyota представило платформу для электрифицированных машин. В ее основе новый 1,5-литровый ДВС и более компактные электрические компоненты. Компания рассчитывает увеличить экономичность модельной линейки на 15%.

Европейское подразделение Toyota представило платформу для электрифицированных машин. В ее основе новый 1,5-литровый ДВС и более компактные электрические компоненты. Компания рассчитывает увеличить экономичность модельной линейки на 15%.

28 октября 2026 года Toyota Motor Europe представила в Брюсселе концепцию следующего поколения гибридной силовой установки для будущих мульти-траекторных платформ. Компания показала модульную архитектуру для автомобилей с гибридными (HEV) и подключаемыми гибридными (PHEV) приводами. Она предусматривает и полностью электрические версии. Компоновку разрабатывают так, чтобы двигатель внутреннего сгорания и электромоторы занимали меньше места; силовую электронику интегрируют в эту архитектуру.

В основе силовой установки новое семейство рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей объемом 1,5 л. Toyota готовит атмосферную и турбированную версии. Атмосферный агрегат рассчитан на диапазон применений, который сегодня охватывают 1,8-литровый мотор и трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель. Турбированный вариант предназначен для автомобилей с более высокими требованиями к мощности. Новый мотор проектируют для гибридных систем с учетом компактности и топливной экономичности.

Одновременно Toyota разрабатывает более легкие и компактные электромоторы, а инверторы делают меньше. Блоки управления мощностью также станут компактнее. Такая компоновка должна освободить место в моторном отсеке и упростить интеграцию силовых установок в автомобили разных классов. По замыслу компании, гибридные и подключаемые гибридные версии смогут использовать общую архитектуру без существенного влияния на силуэт автомобиля, сохраняя функциональность салона. Однако останется возможность создать полностью электрическую модификацию.

Цель Toyota сделать лучше топливную экономичность более чем на 15% относительно существующих гибридных установок. Как сообщает CarWale, компания связывает этот ориентир с новым двигателем и уменьшенными электрическими компонентами. В расчет также входят совершенствование тепловых процессов и снижение механического трения. Компания намерена сократить и электрические потери. Показатель относится к целевой эффективности будущей системы, а не к сертификационному расходу конкретной модели.

Toyota пока не объявила, какие модели первыми получат новую силовую установку, и не назвала сроки начала производства. Разработка остается частью программы будущих мульти-траекторных автомобилей компании. В других новостях о планах автопроизводителей фигурировал и проект Audi в Джорджии.