В 2027 году Toyota планирует вывести на рынок США трехрядный электрокроссовер, несмотря на спад интереса к электромобилям

6 февраля 2026, 16:14
Toyota готовит электрический семиместный Highlander: первые изображения и детали
Toyota неожиданно меняет стратегию и готовит к выпуску трехрядный электрический Highlander. Новинка появится в 2027 году и может стать ответом на изменившиеся запросы американского рынка. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в материале.
Появление первых рендеров выхода Toyota Highlander с несколькими рядами сидений стало настоящей сенсацией для автомобильного рынка США. На фоне заметного снижения интереса к электромобилям в Америке, японский концерн, длительное время скептически относившийся к массовому переходу на электротягу, неожиданно меняет курс. Теперь Toyota готова предложить крупный семейный электрокроссовер, который, по задумке компании, должен занять нишу между бензиновыми моделями и новыми электромобилями.
В течение многих лет Toyota делала акцент на внедрение гибридных технологий и водородных топливных элементов, считая их более перспективными для массового рынка. Однако изменившаяся конъюнктура и давление со стороны конкурентов вынудили компанию пересмотреть свои взгляды. Как отмечают эксперты, решение о запуске трехрядного Highlander может стать попыткой перехватить инициативу у американских и китайских производителей, которые уже активно осваивают сегмент крупных электрокроссоверов.
Согласно предварительным данным, новый электромобиль получит платформу e-TNGA, разработанную специально для моделей на электротяге. Ожидается, что запас хода превысит 500 километров, а салон будет рассчитан на семь пассажиров. Особое внимание уделено комфорту и безопасности: в оснащение выходят современные ассистенты водителя, система последнего поколения и расширенный пакет электронных помощников. Внешний облик новинки выполнен в фирменном стиле Toyota bZ, но с акцентом на массивность и практичность - автомобиль выглядит солидно и властно, что особенно важно для рынка.
Интересно, что Toyota не спешит полностью отказываться от традиционных силовых установок. Компания продолжит выпуск гибридных и бензиновых версий Highlander параллельно с электрической модификацией. Такой подход позволит сохранить лояльную аудиторию и снизить риски. Впрочем, ставка на трехрядный электрокроссовер выглядит смело: в последние годы американские покупатели все чаще выбирают пикапы и внедорожники с ДВС, а продажи электромобилей, напротив, замедлялись.
Toyota ожидает перелома в ситуации к 2027 году. Этому способствуют планомерная установка зарядной инфраструктуры и снижение стоимости аккумуляторов. Дополнительным стимулом для спроса на новые модели служат государственные программы поддержки электромобилей в США. Немаловажно и то, что конкуренты уже представили на рынке трехрядные электрокроссоверы — сегмент, который Toyota не хочет упускать.
Пока подробные технические характеристики и цены держатся в секрете. Однако инсайдеры уверены, что новинка будет позиционироваться как премиальный семейный автомобиль с расширенными возможностями для дальних поездок. Внешний вид, судя по опубликованным рендерам, сочетает в себе узнаваемые черты Highlander и современные элементы дизайна линии bZ. В салоне простор, качественные материалы отделки и продуманная эргономика.
Появление Highlander может стать важным этапом для Toyota на пути к электрификации модельного ряда. Несмотря на осторожность и консерватизм, японский автогигант вынужден реагировать на вызовы времени и требования рынка. Если проект окажется успешным, за ним последуют и другие крупные электромобили Toyota, ориентированные на семейных покупателей и корпоративных клиентов.
