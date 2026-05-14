Дилеры уже требуют: Toyota подтвердила разработку «народного» пикапа на платформе RAV4

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 15:28

Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick

Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick

Дилеры уже требуют: Toyota подтвердила разработку «народного» пикапа на платформе RAV4

Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick

Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.

Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.

Появление компактного пикапа от Toyota на базе RAV4 может стать одним из самых заметных событий на мировом рынке за последние годы. Сегмент, который долгое время оставался в тени, вновь набирает обороты благодаря успеху Ford Maverick, и теперь японский автогигант начинает вступать в игру. Как сообщает Automotive News, глава Toyota Motor North America Тед Огава в недавнем интервью дал понять, что компания рассматривает запуск аналогичных моделей, подчеркнув: «Пикап на базе RAV4 — это возможность для нас, и дилеры ждут. Может быть, они хотят его уже сегодня или завтра, но на это нужно время».

Интерес к компактным пикапам в США подогревается не только спросом со стороны покупателей, но и отсутствием реальной альтернативы Ford Maverick. Несмотря на то, что Hyundai Santa Cruz формально присутствует в сегменте, по объёму продаж он значительно уступает лидеру. По данным MaverickTruckClub, за первые четыре месяца 2026 года Ford реализовал 48 тысяч Maverick, что на 17% меньше прошлогодних показателей, но этого достаточно, чтобы сохранить лидерство без явной тенденции к снижению.

Платформа TNGA, лежащая в основе RAV4, позволяет Toyota гибко подходить к созданию новых моделей. Это даёт возможность не только использовать проверенные гибридные силовые установки, но и предлагать покупателям различные варианты исполнения — от классического бензинового двигателя до современных гибридов и даже подключаемых гибридов мощностью до 324 л.с. Такой подход может привлечь как поклонников экономичных решений, так и тех, кто ищет более динамичный и универсальный автомобиль для города и отдыха.

Визуально будущий пикап может воплотить в себе как узнаваемые черты RAV4, так и индивидуальный дизайн, вдохновлённый более крупными моделями — Tacoma и Tundra. Такой шаг позволит избежать ошибок, допущенных Hyundai, когда Santa Cruz и Tucson кажутся слишком похожими внешне. Кроме того, в линейке RAV4 уже есть версия с внедорожным уклоном, например Woodland, которая могла бы стать отличной основой для нового пикапа.

Эксперты отмечают, что появление компактного пикапа от Toyota способно изменить баланс сил в сегменте и создать реальную конкуренцию Ford Maverick. В условиях, когда американский рынок становится всё более требовательным к универсальности и экономичности, такой автомобиль может быстро завоевать популярность. Не случайно дилеры уже сейчас проявляют повышенный интерес к проекту, а сама Toyota не скрывает, что рассматривает его как критически важный.

Стоит отметить, что Toyota активно работает над обновлением своих моделей и внедрением новых технологий. Например, недавно обсуждались перспективы электрификации и редизайна седана Corolla, которые рассматривались в материале о будущем облике этой модели - как изменения Corolla в ближайшие годы . Такой подход к развитию модельного ряда будет способствовать тому, чтобы компания вовремя предлагала рынку актуальные решения.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Ford Maverick
Упомянутые марки: Toyota, Ford, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Форд, Хендай

Похожие материалы Тойота, Форд, Хендай

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Сочи Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться