Дилеры уже требуют: Toyota подтвердила разработку «народного» пикапа на платформе RAV4

14 мая 2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.
Появление компактного пикапа от Toyota на базе RAV4 может стать одним из самых заметных событий на мировом рынке за последние годы. Сегмент, который долгое время оставался в тени, вновь набирает обороты благодаря успеху Ford Maverick, и теперь японский автогигант начинает вступать в игру. Как сообщает Automotive News, глава Toyota Motor North America Тед Огава в недавнем интервью дал понять, что компания рассматривает запуск аналогичных моделей, подчеркнув: «Пикап на базе RAV4 — это возможность для нас, и дилеры ждут. Может быть, они хотят его уже сегодня или завтра, но на это нужно время».
Интерес к компактным пикапам в США подогревается не только спросом со стороны покупателей, но и отсутствием реальной альтернативы Ford Maverick. Несмотря на то, что Hyundai Santa Cruz формально присутствует в сегменте, по объёму продаж он значительно уступает лидеру. По данным MaverickTruckClub, за первые четыре месяца 2026 года Ford реализовал 48 тысяч Maverick, что на 17% меньше прошлогодних показателей, но этого достаточно, чтобы сохранить лидерство без явной тенденции к снижению.
Платформа TNGA, лежащая в основе RAV4, позволяет Toyota гибко подходить к созданию новых моделей. Это даёт возможность не только использовать проверенные гибридные силовые установки, но и предлагать покупателям различные варианты исполнения — от классического бензинового двигателя до современных гибридов и даже подключаемых гибридов мощностью до 324 л.с. Такой подход может привлечь как поклонников экономичных решений, так и тех, кто ищет более динамичный и универсальный автомобиль для города и отдыха.
Визуально будущий пикап может воплотить в себе как узнаваемые черты RAV4, так и индивидуальный дизайн, вдохновлённый более крупными моделями — Tacoma и Tundra. Такой шаг позволит избежать ошибок, допущенных Hyundai, когда Santa Cruz и Tucson кажутся слишком похожими внешне. Кроме того, в линейке RAV4 уже есть версия с внедорожным уклоном, например Woodland, которая могла бы стать отличной основой для нового пикапа.
Эксперты отмечают, что появление компактного пикапа от Toyota способно изменить баланс сил в сегменте и создать реальную конкуренцию Ford Maverick. В условиях, когда американский рынок становится всё более требовательным к универсальности и экономичности, такой автомобиль может быстро завоевать популярность. Не случайно дилеры уже сейчас проявляют повышенный интерес к проекту, а сама Toyota не скрывает, что рассматривает его как критически важный.
Стоит отметить, что Toyota активно работает над обновлением своих моделей и внедрением новых технологий. Например, недавно обсуждались перспективы электрификации и редизайна седана Corolla, которые рассматривались в материале о будущем облике этой модели - как изменения Corolla в ближайшие годы . Такой подход к развитию модельного ряда будет способствовать тому, чтобы компания вовремя предлагала рынку актуальные решения.
