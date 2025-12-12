Маленький, но дерзкий: новый Toyota GR Land Cruiser FJ Sport удивит поклонников – концепт или реальность

12 декабря 2025, 16:05
Toyota готовит компактный внедорожник GR Land Cruiser FJ Sport на платформе TNGA-F
Toyota снова удивляет автолюбителей свежими идеями. Компания работает над новым компактным внедорожником. Модель обещает быть яркой и необычной. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Ожидается, что автомобиль получит спортивный характер.
Японский автогигант Toyota, многолетний лидер по объёмам продаж и рыночной стоимости, продолжает расширять своё присутствие в сегменте внедорожников. По данным autoevolution, компания активно использует для этого модульную рамную платформу TNGA-F. На её базе уже создано восемь моделей, и вскоре список может пополниться ещё одной новинкой.
Речь идёт о концепте компактного внедорожника GR Land Cruiser FJ Sport, который пока существует лишь в виде компьютерной графики. Несмотря на виртуальный статус, проект вызвал оживлённую дискуссию среди поклонников бренда. Дизайнеры вдохновились классическими моделями Toyota прошлых лет, добавив к ним современный спортивный дух и агрессивные черты.
Внешне автомобиль выглядит компактно, сохраняя при этом узнаваемый облик Land Cruiser. Короткие свесы, массивные колёсные арки и выразительная решётка радиатора подчёркивают его внедорожный характер. Спортивные акценты и динамичные линии кузова намекают на то, что новинка будет не только проходимой, но и скоростной.
Платформа TNGA-F, лежащая в основе концепта, уже зарекомендовала себя как надёжная основа для разных моделей. Она позволяет создавать автомобили с различными типами кузовов и габаритами, не жертвуя прочностью и внедорожными качествами. Ожидается, что GR Land Cruiser FJ Sport получит полный привод и современные электронные системы помощи водителю.
Пока неясно, когда и в каком виде концепт может выйти на дороги. Однако интерес к проекту велик, и многие эксперты полагают, что Toyota не ограничится лишь демонстрацией идеи. Если компания примет решение о серийном производстве, новинке придётся конкурировать в сегменте компактных внедорожников.
Поклонники бренда строят предположения о возможных технических характеристиках. Некоторые ожидают появления гибридной силовой установки или даже полностью электрической версии. В любом случае, Toyota вновь демонстрирует умение удивлять, предлагая свежие решения для самых разных водителей.
