Почему обновленный Toyota Fortuner не появится в Европе и США и чем он удивит поклонников марки

Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков

Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.

В автомобильном мире редко происходят такие события, когда крупные производители решают полностью обновить популярную модель, но при этом она остается недоступной для рынков Европы и США. Именно такой путь выбрала Toyota для своего трехрядного внедорожника Fortuner, который уже много лет является одним из самых востребованных автомобилей в странах Азии, Африки и Южной Америки. Новое поколение Fortuner обещает стать важным событием для поклонников марки, ведь нынешняя версия выпускается с 2015 года и лишь однажды подверглась рестайлингу.

Главная интрига заключается в том, почему Toyota не спешит выводить Fortuner на западные рынки, несмотря на растущий спрос на вместительные внедорожники. Причина кроется в особенностях конструкции: Fortuner построен на рамной платформе, что обеспечивает ему выдающуюся проходимость и надежность, но делает его менее привлекательным для покупателей в Европе и США, где ценятся более легкие и экономичные кроссоверы. Тем не менее для рынков, где качество дорог часто оставляет желать лучшего, такой подход полностью оправдан - здесь Fortuner ценят за выносливость и универсальность.

Ожидается, что новое поколение получит не только свежий дизайн, но и расширенный список опций, а также современные системы безопасности. В салоне обещают создать больше пространства для пассажиров третьего ряда, улучшить эргономику водительского места и качество отделочных материалов. Под капотом, по слухам, могут появиться новые силовые агрегаты, включая гибридные версии, что позволит Fortuner соответствовать современным экологическим требованиям и снизить расход топлива.

Интересно, что Toyota не единственный автопроизводитель, который делает ставки на локальный рынок. Например, среди случайных и необычных моделей, вызывающих интерес у коллекционеров и энтузиастов, можно вспомнить маслкар Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на восстановление — подробнее об этом случае читайте в материале о необычной судьбе редкого Plymouth Barracuda .

Возвращаясь к Fortuner, стоит отметить, что его появление в новом облике может стать ответом на растущую конкуренцию со стороны китайских и корейских брендов, которые активно продвигают свои трехрядные внедорожники на международном рынке. Toyota, обладая репутацией производителя надежных и устаревших автомобилей, делает ставку на проверенные решения, но при этом не забывает о внедрении современных технологий. Ожидается, что премьера нового Fortuner состоится в ближайшие месяцы, а продажи стартуют сначала в странах Азии, а затем и в других странах, где модель традиционно пользуется спросом.

Таким образом, обновленный Fortuner – это не просто очередная новинка, а стратегический шаг Toyota, направленный на стабилизацию позиций в сегменте полноразмерных внедорожников. В условиях, когда западные рынки все больше ориентируются на электромобили и кроссоверы, компания сохраняет верность своим принципам и продолжает развивать линейку рамных внедорожников для тех, кто ценит практичность, надежность и действительно внедорожную сущность.