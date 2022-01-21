21 января 2022, 08:15
Toyota готовит новый большой внедорожник: первые фото и дата премьеры
Компания Toyota анонсировала скорый выход на рынок внедорожника Sequoia нового поколения и опубликовала два тизера новинки. Премьера должна состояться меньше чем через неделю.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Ожидается, что новая Sequoia сохранит полноразмерный формат и длину около 5,2 метра, но станет роскошнее и дороже прежней. В моторной гамме на смену нынешнему атмосферному V8 придет битурбомотор V6 объемом 3,4 литра. Впервые в линейке появится гибридная версия. Сборку Sequoia перенесут с завода в Индиане (США), где она выпускалась вместе с кроссовером Highlander, на один конвейер с Tundra в Техас.
Упомянутые модели: Toyota Sequoia
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