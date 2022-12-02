Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности

Премьера нового семейного кроссовера Toyota Grand Highlander состоится 8 февраля 2023 года в преддверии Чикагского автосалона. Автомобиль обещает быть «утонченным, просторным и мощным», идеально подходящим для длительных поездок всем семейством. Судя по опубликованному официальному тизеру, дизайн кормы не похож ни на одну из ныне существующих моделей марки.

Первая информация о будущем Grand Highlander появилась в начале 2021 года, когда Toyota подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака в США и Канаде. Спустя несколько месяцев в компании признались, что готовят новый большой кроссовер, премьера которого состоится в начале 2023 года. Пока все идет по плану. В модельном ряду марки новинка займет место между нынешним кроссовером Highlander, уже предлагаемым с тремя рядами сидений, и более крупным рамным внедорожником Sequoia.

На опубликованном тизере можно рассмотреть шильдик «Hybrid Max», указывающий на гибридную силовую установку. В ее состав может войти 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре в двумя электродвигателями. Суммарная отдача составляет 344 л.с. Летом 2023 года в линейке Lexus появится аналогичная модель с индексом TX, которая расположится между кроссовером RX L и внедорожниками GX и LX.

Упомянутые модели: Toyota Highlander

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