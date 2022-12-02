Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
Первая информация о будущем Grand Highlander появилась в начале 2021 года, когда Toyota подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака в США и Канаде. Спустя несколько месяцев в компании признались, что готовят новый большой кроссовер, премьера которого состоится в начале 2023 года. Пока все идет по плану. В модельном ряду марки новинка займет место между нынешним кроссовером Highlander, уже предлагаемым с тремя рядами сидений, и более крупным рамным внедорожником Sequoia.
На опубликованном тизере можно рассмотреть шильдик «Hybrid Max», указывающий на гибридную силовую установку. В ее состав может войти 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре в двумя электродвигателями. Суммарная отдача составляет 344 л.с. Летом 2023 года в линейке Lexus появится аналогичная модель с индексом TX, которая расположится между кроссовером RX L и внедорожниками GX и LX.
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В странах ЕС крупная отзывная кампания, анонсированная 8 июля 2022 года. Пострадали 7 марок автомобилей и 30 моделей, в том числе несколько коммерческих машин и новомодных электромобилей.Читать далее
-
06.05.2022, 00:01
Провал недели: Внедорожник Toyota застрял на лестнице полицейского участка (хозяйка обвинила навигатор, полиция – алкоголь)
Все мы слышали истории об эпичных сбоях в работе навигаторов. Безоглядно полагаясь на подсказки приложения, водители нередко оказывались на разбитых проселочных дорогах, в тупиках или в водоемах.Читать далее
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13.04.2022, 09:55
Продажи автомобилей в США рухнули на четверть: кто в лидерах?
В марте 2022 года американские дилеры реализовали 1,22 млн новых автомобилей или на 24% меньше, чем годом ранее. Падение продаж связано, прежде всего, с сокращением производства на фоне дефицита полупроводников.Читать далее
-
21.03.2022, 13:17
Самые продаваемые автомобили в США в 2022 году
В феврале 2022 года американские дилеры реализовали 1,1 млн новых легковых автомобилей или на 10% меньше, чем в феврале 2021-го. Девять из десяти самых востребованных моделей принадлежат японским брендам.Читать далее
-
22.02.2022, 16:39
10 самых популярных автомобилей в США
В январе 2022 года американские дилеры реализовали немногим более 1 млн новых легковых автомобилей или на 9% меньше, чем годом ранее. В десятке бестселлеров – только две модели американских брендов, остальные – японцы.Читать далее
-
09.12.2021, 18:01
Блогеры разобрали кроссовер Toyota и выяснили, чем американская сборка отличается от российской
Существует ли разница между отечественной сборкой и зарубежной? Ютуб-канал «Клубный сервис» решил проверить это на практике и разобрал Toyota Highlander, который сошел с мексиканского конвейера.Читать далее
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