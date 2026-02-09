Свежие подробности о перспективном SUV Toyota с тремя рядами сидений для североамериканского рынка

9 февраля 2026, 10:33
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota разрабатывает крупный внедорожник с тремя рядами сидений, который может заменить Highlander. Новинка ориентирована на рынок США и обещает новые решения в сегменте семейных авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов - в нашем материале.
Планы Toyota по выпуску нового трехрядного внедорожника для Северной Америки уже вызвали оживленное обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Причина проста: модель станет преемником легендарного Highlander, который много лет оставался одним из самых востребованных автомобилей в своем классе. Теперь японский автогигант готовит нечто совершенно новое, способное изменить расстановку сил на рынке семейных внедорожников.
В последние месяцы компания активно подогревает интерес, публикуя тизеры. На изображениях салона отчетливо видны три ряда сидений. Это не просто очередной рестайлинг — Toyota анонсирует принципиально новый автомобиль, созданный с учетом современных ожиданий американских покупателей. Главный акцент сделан на просторном салоне, расширенных возможностях трансформации и повышенном комфорте для всех пассажиров.
Аналитики считают, что Toyota не просто обновляет линейку, а стремится предложить альтернативу тем, кто ищет нечто большее, чем привычный Highlander. Ожидается, что новинка получит увеличенную колесную базу, что сделает третий ряд по-настоящему комфортным даже для взрослых. Кроме того, производитель намекает на внедрение новых технологий безопасности и мультимедийных систем, которые могут стать новым стандартом для сегмента.
Примечательно, что изменения коснутся не только техники. По слухам, дизайн нового внедорожника отойдет от привычных решений марки: его будут отличать более агрессивная передняя часть, массивные колесные арки и выразительные линии кузова. Такой подход подчеркнет статусность и современность автомобиля, а также привлечет внимание тех покупателей, которые раньше рассматривали конкурентов.
В последних тенденциях на рынке внедорожников стоит вспомнить, как другие производители экспериментируют с концепт-карами и необычными прототипами. Например, недавно мы обратили внимание на смелые разработки швейцарской мастерской Sbarro, которые удивили даже самых искушенных автолюбителей. Их подход к созданию уникальных автомобилей можно посмотреть в наших материалах о необычных концептах - там есть чему поучиться даже крупным брендам.
Возвращаясь к Toyota, стоит отметить, что компания не раскрывает все детали силовых установок. Однако аналитики предполагают, что в линейке появятся как традиционные бензиновые моторы, так и гибридные версии. Логично, что спрос на экономичные и экологически чистые автомобили в США продолжает расти. Не исключено, что Toyota предложит и полноприводные модификации, которые делают модель приспособлением для семей, ведущих активный образ жизни.
Еще один важный момент – оснащение. По предварительным данным, новый трехрядный внедорожник получит расширенный список опций уже в базовой комплектации. Среди них — современные ассистенты водителя, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и премиальная аудиосистема. Все это должно повысить конкурентоспособность модели на фоне основных конкурентов – Ford Explorer, Honda Pilot и Hyundai Palisade.
Хотя точные сроки премьеры Toyota пока не называет, дебют новой модели может состояться уже в ближайшие месяцы. Решение компании выглядит обоснованным: сегмент больших семейных внедорожников в США продолжает расти, а покупатели всё больше ценят высокий уровень комфорта и безопасности. Остаётся лишь дождаться официальных подробностей и первых снимков серийного автомобиля.
Похожие материалы Тойота
-
06.02.2026, 16:14
Toyota готовит электрический семиместный Highlander: первые изображения и детали
Toyota неожиданно меняет стратегию и готовит к выпуску трехрядный электрический Highlander. Новинка появится в 2027 году и может стать ответом на изменившиеся запросы американского рынка. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.01.2026, 12:21
В России выставили на продажу первый Toyota Highlander 2026 с уникальными опциями
В Томске появился редкий Toyota Highlander 2026 года. Автомобиль оснащен необычными опциями. Цена и происхождение вызывают вопросы. Подробности о комплектации и особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
12.01.2026, 08:26
Toyota начнет продавать в Японии Camry, Highlander и Tundra из США в 2026 году
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Какие автомобили выбраны и почему это важно - интрига сохраняется. Не пропустите детали.Читать далее
-
28.12.2025, 05:14
Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.Читать далее
-
10.12.2025, 19:37
Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном
Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
15.08.2025, 11:55
Укрепление рубля привело к значительному снижению цен на популярные импортные автомобили в России в 2025 году
В 2025 году на российском авторынке наблюдается существенное снижение цен на автомобили, ввозимые по параллельному импорту. Эксперты связывают это с укреплением рубля. Популярные модели, такие как BMW X3 и Toyota RAV4, подешевели на миллион рублей и более, сокращая ценовой разрыв с китайскими конкурентами.Читать далее
-
22.07.2025, 18:01
2026 Hyundai Palisade: новый флагманский кроссовер бросает вызов конкурентам
Hyundai представил второе поколение Palisade: больше, мощнее и технологичнее. Новый кроссовер уже готов к выходу на рынок в 2025 году и обещает серьезную конкуренцию Honda Pilot, Toyota Grand Highlander, Ford Explorer и другим. Разбираемся, чем Palisade выделяется среди соперников.Читать далее
-
07.03.2025, 11:57
В России отзывают тысячи кроссоверов Toyota из-за проблем с сидениями
Компания «Тойота Мотор» объявила отзывную кампанию, затрагивающую в России более двух тысяч кроссоверов Toyota Highlander, проданных в 2020 – 2023 годах. Причиной стал конструктивный дефект сидений второго ряда, который может стать причиной травм при ДТП.Читать далее
-
29.05.2024, 00:12
Американский автомеханик назвал 6 самых надежных автомобилей стоимостью до 900 тысяч рублей
Американский автопарк стремительно стареет. Эксперты S&P Global Mobility обнаружили, что средний возраст автомобиля увеличился до 12,6 года. Рейтинги подержанных и одновременно надежных автомобилей по доступной цене вновь стали актуальны не только в России, но и в США.Читать далее
-
22.04.2024, 09:48
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-х. Список из 5 моделей
Журналисты издания HotCars проанализировали рейтинги надежности ряда авторитетных иностранных агентств – JD Power, RepairPal, CarEdge и Edmunds – и назвали пять самых надежных кроссоверов и внедорожников, выпущенных с 2001 по 2010 годы.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
06.02.2026, 16:14
Toyota готовит электрический семиместный Highlander: первые изображения и детали
Toyota неожиданно меняет стратегию и готовит к выпуску трехрядный электрический Highlander. Новинка появится в 2027 году и может стать ответом на изменившиеся запросы американского рынка. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.01.2026, 12:21
В России выставили на продажу первый Toyota Highlander 2026 с уникальными опциями
В Томске появился редкий Toyota Highlander 2026 года. Автомобиль оснащен необычными опциями. Цена и происхождение вызывают вопросы. Подробности о комплектации и особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
12.01.2026, 08:26
Toyota начнет продавать в Японии Camry, Highlander и Tundra из США в 2026 году
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Какие автомобили выбраны и почему это важно - интрига сохраняется. Не пропустите детали.Читать далее
-
28.12.2025, 05:14
Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.Читать далее
-
10.12.2025, 19:37
Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном
Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.Читать далее
-
15.08.2025, 11:55
Укрепление рубля привело к значительному снижению цен на популярные импортные автомобили в России в 2025 году
В 2025 году на российском авторынке наблюдается существенное снижение цен на автомобили, ввозимые по параллельному импорту. Эксперты связывают это с укреплением рубля. Популярные модели, такие как BMW X3 и Toyota RAV4, подешевели на миллион рублей и более, сокращая ценовой разрыв с китайскими конкурентами.Читать далее
-
22.07.2025, 18:01
2026 Hyundai Palisade: новый флагманский кроссовер бросает вызов конкурентам
Hyundai представил второе поколение Palisade: больше, мощнее и технологичнее. Новый кроссовер уже готов к выходу на рынок в 2025 году и обещает серьезную конкуренцию Honda Pilot, Toyota Grand Highlander, Ford Explorer и другим. Разбираемся, чем Palisade выделяется среди соперников.Читать далее
-
07.03.2025, 11:57
В России отзывают тысячи кроссоверов Toyota из-за проблем с сидениями
Компания «Тойота Мотор» объявила отзывную кампанию, затрагивающую в России более двух тысяч кроссоверов Toyota Highlander, проданных в 2020 – 2023 годах. Причиной стал конструктивный дефект сидений второго ряда, который может стать причиной травм при ДТП.Читать далее
-
29.05.2024, 00:12
Американский автомеханик назвал 6 самых надежных автомобилей стоимостью до 900 тысяч рублей
Американский автопарк стремительно стареет. Эксперты S&P Global Mobility обнаружили, что средний возраст автомобиля увеличился до 12,6 года. Рейтинги подержанных и одновременно надежных автомобилей по доступной цене вновь стали актуальны не только в России, но и в США.Читать далее
-
22.04.2024, 09:48
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-х. Список из 5 моделей
Журналисты издания HotCars проанализировали рейтинги надежности ряда авторитетных иностранных агентств – JD Power, RepairPal, CarEdge и Edmunds – и назвали пять самых надежных кроссоверов и внедорожников, выпущенных с 2001 по 2010 годы.Читать далее