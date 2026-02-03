Впервые показан салон с капитанскими креслами и третьим рядом — что известно о загадочном внедорожнике Toyota

Toyota готовит премьеру нового трехрядного SUV для рынка США

Toyota неожиданно раскрыла детали нового SUV для США: просторный салон, капитанские кресла и третий ряд сидений. Эксперты уже обсуждают, как новинка изменит расстановку сил в сегменте семейных автомобилей.

Появление нового трехрядного внедорожника от Toyota стало одной из самых обсуждаемых тем на автомобильном рынке. Причина проста: компания не только намекнула на скорую премьеру, но и представила детали интерьера, которые сразу же вызвали бурю обсуждений среди экспертов и поклонников марки. В условиях, когда спрос на универсальные автомобили в США продолжает расти, такой шаг японского автогиганта выглядит особенно своевременным.

На первых тизерах, опубликованных производителем, автомобиль был сзади в камуфляжной пленке, что породило массу слухов о возможном соперничестве с популярным Ford Maverick. Однако новое изображение полностью опровергло эти догадки: вместо компактного пикапа перед публикой предстал просторный салон с двумя капитанскими креслами во втором ряду и полноценной скамьей третьего ряда. Такой подход ориентирован больших на тех, кто ценит комфорт семьи в дальних поездках.

Особое внимание привлекла компоновка салона. Капитанские кресла во втором ряду – редкость для массовых моделей, и их появление в новинке Toyota говорит о стремлении компании предложить нечто большее, чем просто очередной внедорожник. Данное решение обеспечивает не только дополнительный комфорт пассажирам, но и доступ к третьему ряду, что особенно важно для семей с детьми. Кроме того, пространство между креслами указывает на премиальный уровень оснащения, который может стать важным аргументом в пользу покупателя.

Эксперты отмечают, что Toyota явно делает ставку на расширение своей линейки внедорожников, чтобы не уступить позиции на фоне растущей конкуренции. В последние годы американский рынок буквально наводнен новыми моделями с разными рядами сидений, и каждый производитель старается выделяться за счет уникальных опций и дизайна. Новинка от Тойоты, судя по всему, будет не только инновационной, но и технологической: в ней появятся современные системы безопасности, удаленные комплексы и, возможно, гибридные силовые установки.

Пока официальные характеристики держатся в секрете, но уже сейчас ясно: Toyota готовит серьезный ответ конкурентам. Премьера назначена на 10 февраля, и интерес к событию только растет. Многие аналитики уверены, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте семейных внедорожников, где до сих пор доминируют американские и корейские бренды. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после дебюта премьеры и публикации всех технических подробностей.