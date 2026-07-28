Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 13:47

Toyota готовит смену поколения Corolla: первые фото и детали будущей модели

Toyota готовит смену поколения Corolla: первые фото и детали будущей модели

Загадочный силуэт: в сериале NHK случайно показали прототип новой Toyota Corolla — что удалось разглядеть

Toyota готовит смену поколения Corolla: первые фото и детали будущей модели

Toyota неожиданно показала силуэт будущей Corolla в документальном фильме NHK. Мало кто заметил, но детали кузова намекают на серьезные перемены в дизайне и технологиях. Что грозит привычной модели и какие версии могут появиться - объясняем, почему это событие не стоит игнорировать.

Toyota неожиданно показала силуэт будущей Corolla в документальном фильме NHK. Мало кто заметил, но детали кузова намекают на серьезные перемены в дизайне и технологиях. Что грозит привычной модели и какие версии могут появиться - объясняем, почему это событие не стоит игнорировать.

Для российских автолюбителей новость о смене поколения Toyota Corolla может стать сигналом к переменам на рынке массовых седанов. Эта модель традиционно пользуется высоким спросом, а любые изменения в ее облике и технической начинке способны повлиять на предпочтения покупателей и даже на ценовую политику конкурентов.

В одном из эпизодов документального сериала NHK внимательные зрители заметили размытый силуэт автомобиля, который, по мнению специалистов, является прототипом следующей Toyota Corolla. Как сообщает Carscoops, в кадре сотрудники компании наблюдают за презентацией машины, внешность которой явно перекликается с концептом, представленным осенью прошлого года. Несмотря на то, что изображение было намеренно размыто для эфира, основные линии кузова и характерные выштамповки по бокам выдают преемственность с концептуальной версией.

Особое внимание эксперты обратили на форму остекления и подоконную линию - эти элементы практически идентичны между новым прототипом и прошлогодним концептом. Особенно выделяются выштамповки в районе задних дверей, что может говорить о сохранении узнаваемого стиля, но с акцентом на современные тенденции. Пока Toyota не раскрывает подробностей о сроках выхода новинки и ее технических характеристиках, однако инсайдеры уверены: компания готовит сразу несколько вариантов силовых установок, включая гибридные и полностью электрические версии.

Интересно, что в фильме NHK сотрудники Toyota обсуждают не только внешний вид, но и возможные изменения в конструкции. Это может означать, что производитель делает ставку на новые платформы и технологии, которые позволят Corolla оставаться конкурентоспособной на фоне растущего числа электромобилей и гибридов. Важно отметить, что подобные обновления часто проходят незаметно для широкой публики, как это было с внедрением новых решений в Lada Vesta - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии технологий Azimut на российские автомобили.

Пока остается загадкой, какие именно кузовные варианты предложит Toyota для нового поколения Corolla. Не исключено, что спортивная версия GR Corolla сохранит свое место в линейке, а основной упор будет сделан на экологичные модификации. По имеющимся данным, компания может предложить как классические гибриды, так и полностью электрические версии, что соответствует мировым трендам перехода на альтернативные источники энергии.

Для справки: Toyota Corolla - одна из самых продаваемых моделей в мире, и любые перемены в ее конструкции или дизайне неизменно вызывают интерес у экспертов и покупателей. В России Corolla традиционно входит в число лидеров по продажам среди иномарок, а появление новых технологий и силовых установок может усилить позиции бренда на фоне конкурентов. Важно следить за дальнейшими анонсами компании, чтобы не пропустить ключевые изменения, которые могут повлиять на выбор автомобиля в ближайшие годы.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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