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13 марта 2020, 00:30

Toyota готовит замену 13-летнему мотору V8 семейства i-Force

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Фото: drom.ru
Компания Toyota запатентовала в США название новой линейки двигателей - i-Force Max. Ожидается, что первым новые моторы получит пикап Toyota Tundra третьего поколения, премьера которого ожидается в 2021 году. Сейчас автомобили оснащаются 5,7-литровыми V8 образца 2007 года.
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На заре 2000-х годов Toyota Tundra оснащалась 4,7-литровым V8 семейства i-Force, выдающим 245 л.с. Затем в 2007 году пикап получил новый более мощный 5,7-литровый агрегат, отдача которого достигала 381 л.с. Моторы Toyota линейки i-Force по праву считаются одними из самых надежных в мире. Официально зарегистрировано несколько случаев, когда пикапы Tundra с таким мотором пробегали по 1 млн миль (или 1,6 млн километров) и все еще оставались в строю.

Но технический прогресс не стоит на месте, и японский автопроизводитель задумался о новом поколении силовых агрегатов. В американское патентное бюро подана заявка на регистрацию имени i-Force Max. Новые агрегаты станут достойными продолжателями дела i-Force. Первыми их получат пикапы Toyota Tundra третьего поколения. Компания уже приступила к дорожным тестам. Премьера ожидается в 2021 году.

Официально никаких технических подробностей о линейке i-Force Max пока не сообщается. По предварительной информации, в новое семейство войдут турбированные 3,5-литровые агрегаты V6, дополненные гибридной настройкой по системе mild hybrid. Стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой бортовой электросети, и небольшая аккумуляторная батарея помогут ДВС экономить топливо при движении накатом или добавят сил и тяги при экстренном ускорении. Не исключено, что во главе линейки i-Force Max расположится 8-цилиндровый агрегат.

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BLZrcev
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Toyota готовит замену 13-летнему мотору V8 семейства i-Force
{{material_126222}}На заре 2000-х годов Toyota Tundra оснащалась 4,7-литровым V8 семейства i-Force, выдающим 245 л.с. Затем в 2007 году пикап получил новый более мощный 5,7-литровый агрегат, отдача которого достигала 381 л.с. Моторы Toyota линейки i-Force по праву считаются одними из самых надежных в мире. Официально зарегистрировано несколько случаев, когда пикапы Tundra с таким мотором пробегали по 1 млн миль (или 1,6 млн километров) и все еще оставались в строю.Но технический прогресс не стоит на месте, и японский автопроизводитель задумался о новом поколении силовых агрегатов. В американское патентное бюро подана заявка на регистрацию имени i-Force Max. Новые агрегаты станут достойными продолжателями дела i-Force. Первыми их получат пикапы Toyota Tundra третьего поколения. Компания уже приступила к дорожным тестам. Премьера ожидается в 2021 году.Официально никаких технических подробностей о линейке i-Force Max пока не сообщается. По предварительной информации, в новое семейство войдут турбированные 3,5-литровые агрегаты V6, дополненные гибридной настройкой по системе mild hybrid. Стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой бортовой электросети, и небольшая аккумуляторная батарея помогут ДВС экономить топливо при движении накатом или добавят сил и тяги при экстренном ускорении. Не исключено, что во главе линейки i-Force Max расположится 8-цилиндровый агрегат.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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