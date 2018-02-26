26 февраля 2018, 16:18

Toyota готовится представить новый Auris

Toyota опубликовала первый официальный тизер хэтчбека Auris нового поколения. Автомобиль получил новую гибридную силовую установку. Публичный дебют новинки состоится на мартовском автосалоне в Женеве.
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Toyota Auris
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 059 000 до 1 268 000 Р
Отзывов: 5
Автомобиль получит обновленную светодиодную оптику и акулий плавник антенны на крыше. Хэтчбек представлен в двухцветном исполнении: черная крыша и бронзовый кузов. Больше о внешности нового Auris пока ничего сказать нельзя. Новое поколение Toyota Auris построят на платформе TNGA, которую также используют Prius и C-HR. Это позволило создателям существенно расширить моторную гамму, сделать автомобиль легче, безопаснее и маневреннее.

Поэтому главное изменение нас ожидает в технической части. Toyota включит в состав гибридной силовой установки новый двигатель – 2-литровую «четверку» семейства Dynamic Force Engines мощностью 146 л.с. (180 Нм). При его создании были использованы технологии нового гибрида Prius, благодаря чему инженерами удалось добиться лучших показателей динамики и экономичности. Помимо гибридной версии у Auris будет и бензиновая – с 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 116 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика».

Нынешнее поколение Auris предлагается в Европе с 1,2-литровыми и 1,3-литровыми бензиновыми двигателями. В состав гибридной силовой установки входит 1,8-литровый мотор мощностью 136 л.с. В России Toyota Auris официально не продается с 2016 года.
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Форум Toyota Auris
не могу запустить машину тойота аурис стартер крутит а не запускаеться
роман
Масло мкпп как залить
Друг, ты определись, у тебя АКПП или МКПП?) ) )
Серж
Не включается фара
Если открыть капот, увидишь защитную панель. Ее надо снять, а там и до лампочки доберешься. В интернете есть много роликов и подробных инструкций.
Михаил
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Toyota готовится представить новый Auris
{{model_1631}}Автомобиль получит обновленную светодиодную оптику и акулий плавник антенны на крыше. Хэтчбек представлен в двухцветном исполнении: черная крыша и бронзовый кузов. Больше о внешности нового Auris пока ничего сказать нельзя. Новое поколение Toyota Auris построят на платформе TNGA, которую также используют Prius и C-HR. Это позволило создателям существенно расширить моторную гамму, сделать автомобиль легче, безопаснее и маневреннее.Поэтому главное изменение нас ожидает в технической части. Toyota включит в состав гибридной силовой установки новый двигатель – 2-литровую «четверку» семейства Dynamic Force Engines мощностью 146 л.с. (180 Нм). При его создании были использованы технологии нового гибрида Prius, благодаря чему инженерами удалось добиться лучших показателей динамики и экономичности. Помимо гибридной версии у Auris будет и бензиновая – с 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 116 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика».Нынешнее поколение Auris предлагается в Европе с 1,2-литровыми и 1,3-литровыми бензиновыми двигателями. В состав гибридной силовой установки входит 1,8-литровый мотор мощностью 136 л.с. В России Toyota Auris официально не продается с 2016 года.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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