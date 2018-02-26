26 февраля 2018, 16:18
Toyota готовится представить новый Auris
Toyota опубликовала первый официальный тизер хэтчбека Auris нового поколения. Автомобиль получил новую гибридную силовую установку. Публичный дебют новинки состоится на мартовском автосалоне в Женеве.
Toyota Auris
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 059 000 до 1 268 000 Р
Отзывов: 5
Поэтому главное изменение нас ожидает в технической части. Toyota включит в состав гибридной силовой установки новый двигатель – 2-литровую «четверку» семейства Dynamic Force Engines мощностью 146 л.с. (180 Нм). При его создании были использованы технологии нового гибрида Prius, благодаря чему инженерами удалось добиться лучших показателей динамики и экономичности. Помимо гибридной версии у Auris будет и бензиновая – с 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 116 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика».
Нынешнее поколение Auris предлагается в Европе с 1,2-литровыми и 1,3-литровыми бензиновыми двигателями. В состав гибридной силовой установки входит 1,8-литровый мотор мощностью 136 л.с. В России Toyota Auris официально не продается с 2016 года.
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Отзывы по теме
не могу запустить машину тойота аурис стартер крутит а не запускаеться
Друг, ты определись, у тебя АКПП или МКПП?) ) )
Если открыть капот, увидишь защитную панель. Ее надо снять, а там и до лампочки доберешься. В интернете есть много роликов и подробных инструкций.
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