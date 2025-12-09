Toyota возвращает эмоции: GR GT и GR GT3 против электрификации – что выберут фанаты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 18:52

Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров

Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров

Toyota возвращает эмоции: GR GT и GR GT3 против электрификации – что выберут фанаты

Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров

Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году Toyota Gazoo Racing напомнила о себе ярким возвращением, представив два бензиновых прототипа — GR GT и GR GT3. Это событие стало глотком свежего воздуха для всех, кто устал от засилья электрокаров и кроссоверов. Новинки воплощают философию классических Toyota 2000GT и Lexus LFA, смотря в будущее, но сохраняя верность драйверским эмоциям и доступности в автоспорте.

Ажиотаж вокруг презентации был закономерен. В эпоху, когда каждый месяц анонсируют новые электромобили, появление чистокровных спорткаров с ДВС восприняли как возвращение к истокам. Даже скромная рекламная кампания не помешала фанатам worldwide встретить новинки с восторгом. Для многих это шанс вновь услышать рев настоящего двигателя, пока эпоха ДВС окончательно не ушла в прошлое.

Интересно, что параллельно был показан концепт нового поколения Lexus LFA, однако это уже полностью электрический спорткар. По мнению многих, ему не хватает тех эмоций, что дарил его бензиновый предшественник. Пока этот концепт остаётся экспериментом, тогда как GR GT уже сейчас претендует на звание духовного наследника LFA. В Toyota уверены: «Душа живёт дольше».

GR GT — это двухместное купе с 4,0-литровым битурбированным V8 и одним электромотором, выдающее 650 л.с. и 850 Нм на задние колеса. Его максимальная скорость превышает 320 км/ч, но инженеры сделали акцент не на рекордах, а на балансе: низком центре тяжести, малом весе и продуманной аэродинамике. Революции в технической части нет — похожий подход недавно выбрала Bentley для своей модели Supersports. Оба автомобиля получили одобрение публики, что говорит о явном дефиците на рынке машин, созданных ради удовольствия от вождения. Электрокары могут быть быстрее, но эмоций пока дарят меньше.

Дизайн GR GT впечатляет: длинный капот, стремительная посадка, агрессивные линии напоминают о Mercedes-Benz SLS AMG и Aston Martin Vantage. Внешность подчинена главной идее — чистому удовольствию от управления.

Появление GR GT во многом стало возможным благодаря позиции председателя Toyota, убеждённого, что традиции автомобилестроения должны передаваться из поколения в поколение. В компании это близко концепции «Сикинен Сенгу» — как в японских храмах, где ключевые элементы обновляются, чтобы сохранить мастерство и дух ремесла. Над проектом работали как ветераны, создававшие LFA, так и молодые инженеры. Такой симбиоз опыта и новых идей позволил создать автомобиль, сочетающий традиции с современными технологиями.

Стоит вспомнить, что Toyota 2000GT 1960-х годов до сих пор считается одним из самых красивых автомобилей в истории. В 2010-м Lexus LFA с его знаменитым V10, созданным при участии Yamaha, подарил миру один из самых узнаваемых звуков в автоспорте и стал культовым. Сегодня такие автомобили-легенды рождаются редко, поэтому появление преемника LFA вызывает особый интерес. Конечно, не все уверены в успехе GR GT: первые видеоролики со звуком V8 вызвали неоднозначную реакцию, а дизайн провоцирует споры. Но, возможно, именно этому автомобилю суждено войти в историю как воплощению лучших черт спортивного купе для истинных ценителей.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Архангельск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться