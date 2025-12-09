Toyota возвращает эмоции: GR GT и GR GT3 против электрификации – что выберут фанаты

9 декабря 2025, 18:52
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.
В 2025 году Toyota Gazoo Racing напомнила о себе ярким возвращением, представив два бензиновых прототипа — GR GT и GR GT3. Это событие стало глотком свежего воздуха для всех, кто устал от засилья электрокаров и кроссоверов. Новинки воплощают философию классических Toyota 2000GT и Lexus LFA, смотря в будущее, но сохраняя верность драйверским эмоциям и доступности в автоспорте.
Ажиотаж вокруг презентации был закономерен. В эпоху, когда каждый месяц анонсируют новые электромобили, появление чистокровных спорткаров с ДВС восприняли как возвращение к истокам. Даже скромная рекламная кампания не помешала фанатам worldwide встретить новинки с восторгом. Для многих это шанс вновь услышать рев настоящего двигателя, пока эпоха ДВС окончательно не ушла в прошлое.
Интересно, что параллельно был показан концепт нового поколения Lexus LFA, однако это уже полностью электрический спорткар. По мнению многих, ему не хватает тех эмоций, что дарил его бензиновый предшественник. Пока этот концепт остаётся экспериментом, тогда как GR GT уже сейчас претендует на звание духовного наследника LFA. В Toyota уверены: «Душа живёт дольше».
GR GT — это двухместное купе с 4,0-литровым битурбированным V8 и одним электромотором, выдающее 650 л.с. и 850 Нм на задние колеса. Его максимальная скорость превышает 320 км/ч, но инженеры сделали акцент не на рекордах, а на балансе: низком центре тяжести, малом весе и продуманной аэродинамике. Революции в технической части нет — похожий подход недавно выбрала Bentley для своей модели Supersports. Оба автомобиля получили одобрение публики, что говорит о явном дефиците на рынке машин, созданных ради удовольствия от вождения. Электрокары могут быть быстрее, но эмоций пока дарят меньше.
Дизайн GR GT впечатляет: длинный капот, стремительная посадка, агрессивные линии напоминают о Mercedes-Benz SLS AMG и Aston Martin Vantage. Внешность подчинена главной идее — чистому удовольствию от управления.
Появление GR GT во многом стало возможным благодаря позиции председателя Toyota, убеждённого, что традиции автомобилестроения должны передаваться из поколения в поколение. В компании это близко концепции «Сикинен Сенгу» — как в японских храмах, где ключевые элементы обновляются, чтобы сохранить мастерство и дух ремесла. Над проектом работали как ветераны, создававшие LFA, так и молодые инженеры. Такой симбиоз опыта и новых идей позволил создать автомобиль, сочетающий традиции с современными технологиями.
Стоит вспомнить, что Toyota 2000GT 1960-х годов до сих пор считается одним из самых красивых автомобилей в истории. В 2010-м Lexus LFA с его знаменитым V10, созданным при участии Yamaha, подарил миру один из самых узнаваемых звуков в автоспорте и стал культовым. Сегодня такие автомобили-легенды рождаются редко, поэтому появление преемника LFA вызывает особый интерес. Конечно, не все уверены в успехе GR GT: первые видеоролики со звуком V8 вызвали неоднозначную реакцию, а дизайн провоцирует споры. Но, возможно, именно этому автомобилю суждено войти в историю как воплощению лучших черт спортивного купе для истинных ценителей.
Похожие материалы Тойота
-
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 19:09
Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой
Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:39
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:13
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 19:09
Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой
Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:39
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:13
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве