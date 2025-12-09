Toyota возвращает эмоции: GR GT и GR GT3 против электрификации – что выберут фанаты

Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров

Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году Toyota Gazoo Racing напомнила о себе ярким возвращением, представив два бензиновых прототипа — GR GT и GR GT3. Это событие стало глотком свежего воздуха для всех, кто устал от засилья электрокаров и кроссоверов. Новинки воплощают философию классических Toyota 2000GT и Lexus LFA, смотря в будущее, но сохраняя верность драйверским эмоциям и доступности в автоспорте.

Ажиотаж вокруг презентации был закономерен. В эпоху, когда каждый месяц анонсируют новые электромобили, появление чистокровных спорткаров с ДВС восприняли как возвращение к истокам. Даже скромная рекламная кампания не помешала фанатам worldwide встретить новинки с восторгом. Для многих это шанс вновь услышать рев настоящего двигателя, пока эпоха ДВС окончательно не ушла в прошлое.

Интересно, что параллельно был показан концепт нового поколения Lexus LFA, однако это уже полностью электрический спорткар. По мнению многих, ему не хватает тех эмоций, что дарил его бензиновый предшественник. Пока этот концепт остаётся экспериментом, тогда как GR GT уже сейчас претендует на звание духовного наследника LFA. В Toyota уверены: «Душа живёт дольше».

GR GT — это двухместное купе с 4,0-литровым битурбированным V8 и одним электромотором, выдающее 650 л.с. и 850 Нм на задние колеса. Его максимальная скорость превышает 320 км/ч, но инженеры сделали акцент не на рекордах, а на балансе: низком центре тяжести, малом весе и продуманной аэродинамике. Революции в технической части нет — похожий подход недавно выбрала Bentley для своей модели Supersports. Оба автомобиля получили одобрение публики, что говорит о явном дефиците на рынке машин, созданных ради удовольствия от вождения. Электрокары могут быть быстрее, но эмоций пока дарят меньше.

Дизайн GR GT впечатляет: длинный капот, стремительная посадка, агрессивные линии напоминают о Mercedes-Benz SLS AMG и Aston Martin Vantage. Внешность подчинена главной идее — чистому удовольствию от управления.

Появление GR GT во многом стало возможным благодаря позиции председателя Toyota, убеждённого, что традиции автомобилестроения должны передаваться из поколения в поколение. В компании это близко концепции «Сикинен Сенгу» — как в японских храмах, где ключевые элементы обновляются, чтобы сохранить мастерство и дух ремесла. Над проектом работали как ветераны, создававшие LFA, так и молодые инженеры. Такой симбиоз опыта и новых идей позволил создать автомобиль, сочетающий традиции с современными технологиями.

Стоит вспомнить, что Toyota 2000GT 1960-х годов до сих пор считается одним из самых красивых автомобилей в истории. В 2010-м Lexus LFA с его знаменитым V10, созданным при участии Yamaha, подарил миру один из самых узнаваемых звуков в автоспорте и стал культовым. Сегодня такие автомобили-легенды рождаются редко, поэтому появление преемника LFA вызывает особый интерес. Конечно, не все уверены в успехе GR GT: первые видеоролики со звуком V8 вызвали неоднозначную реакцию, а дизайн провоцирует споры. Но, возможно, именно этому автомобилю суждено войти в историю как воплощению лучших черт спортивного купе для истинных ценителей.