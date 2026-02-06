Как спорткар с историей аварии оказался доступнее GR86 и что скрывает его техническое состояние

6 февраля 2026, 05:17
Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе
Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе
На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.
Сделки на автомобильных аукционах иногда удивляют даже опытных экспертов: в этот раз внимание привлекла Toyota GR Supra 2022 года, которая ушла с молотка за сумму, сравнимую с ценой новой Corolla. Такой результат не только задает динамику рынку, но и заставляет задуматься о стоимости современных спорткаров в мире.
В 2026 году на платформе Cars&Bids завершились торги по GR Supra 2.0, где автомобиль был выставлен без минимальной цены. Итоговая ставка - 23 750 долларов - стала настоящей сенсацией, ведь сегодня новая Supra стоит от 58 300 долларов, а более доступная GR86 стартует с отметки 31 200. Таким образом, спорткар с двухлитровым мотором ушел практически за цену новой Corolla, которая в США оценивается в 22 925 долларов.
Однако столь привлекательная стоимость зависит не только от возраста машины. В мае 2025 года Supra попала в серьезное ДТП: повреждения появились на передней части и правом углу, сработали подушки безопасности, а сам автомобиль был эвакуирован с места происшествия. После этого страховая компания признала машину тотальной потерей, и в Неваде ей был присвоен статус списанного авто. Позже автомобиль восстановили, и он получил восстановленный титул в Техасе, чтобы вернуть его на дороги общего пользования.
Внешне Supra сохранила фирменный стиль: белый кузов Absolute Zero, черный салон, 18-дюймовые диски, спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары. В оснащении - активная выхлопная система, светодиодная оптика, мультимедиа с дисплеем 8,8 дюйма, запуск с кнопки и даже система управления запуском. Но внимательный осмотр выявляет следы прошлых работ: неровности между кузовными панелями, сколы, царапины, потертости на колесах и подкладки на сиденьях. Некоторые функции, такие как подогрев зеркал, автоматический старт-стоп и даже ремень безопасности — нерабочие. Кроме того, владелец отметил вибрацию на руле и некорректные показания одометра - реальный пробег Supra неизвестен, хотя на приборке значится 12 900 миль.
Из доработок стоит выделить карбоновый капот, спойлер на крышке багажника, современные дневные ходовые огни, а также нестандартные ремни безопасности и руль. Перед продажей были заменены масло и фильтр, а в комплекте с машиной шел только один ключ и дорожный набор. Прежний владелец приобрел Supra осенью 2025 года и успел проехать несколько тысяч миль.
Под капотом - турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 255 л.с. и 400 Нм крутящего момента, в паре с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом. Несмотря на статус отреставрированного авто, Supra имеет большую часть заводских опций и спортивный характер, но требует внимательного отношения к деталям и возможных вложений.
Подобные лоты становятся все более популярными среди энтузиастов, готовых рискнуть радикальной экономией и уникальным опытом владения. Однако покупка спорткара в случае серьезной аварии - всегда компромисс между ценой и мощными рисками, особенно если речь идет о сложной технике и высоких скоростях.
Рынок подержанных автомобилей в США продолжает удивлять: даже культовые модели могут оказаться доступнее, чем кажется на первый взгляд. Но за выгодной ценой часто раскрываются нюансы, которые важно учитывать при выборе.
В продолжение интересной темы аукционных лотов стоит вспомнить, как недавно на торги был выставлен BMW M3 CS 2024 года со значительным пробегом и эксклюзивной комплектацией. Эта машина также вызвала немалый интерес среди коллекционеров и поклонников бренда, ведь сочетание редких опций и красивой истории всегда приносило выгоду. Подробнее о том, как определить стоимость таких автомобилей и почему они становятся объектом охоты на вторичном рынке, можно узнать в материалах о BMW M3 CS 2024 года .
Похожие материалы Тойота
-
29.01.2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.Читать далее
-
18.12.2025, 07:32
Редкая Toyota Supra 1993 года ушла с молотка почти за цену нового Cadillac Escalade
Toyota Supra Turbo 1993 года, которую владелец бережно эксплуатировал ежедневно более трех десятилетий, была продана его сыном почти за стоимость нового Cadillac Escalade. Автомобиль сохранил оригинальные детали, небольшой пробег и отличное состояние. История этой машины удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
16.11.2025, 05:51
Toyota Supra шестого поколения удивила футуристическим дизайном и новым взглядом на спорткар
Toyota Supra снова в центре внимания. Модель шестого поколения получила смелый облик и новые технологии. Автомобиль обещает стать настоящим событием для фанатов. Узнайте, что ждет культовую модель в будущем. Не пропустите детали о трансформации легенды.Читать далее
-
10.11.2025, 09:22
Широкий обвес и прощание с Toyota Supra: последняя глава легенды
Toyota Supra пятого поколения уходит с рынка. Последние экземпляры собирают на заводе Magna Steyr. Модель стала культовой среди любителей тюнинга. В материале рассказываем, почему широкие обвесы и доработки делают Supra особенной. Не пропустите детали прощания с легендой.Читать далее
-
27.10.2025, 13:36
Эпоха спорткара Toyota Supra подходит к концу: производство завершится в 2026 году
Японский автогигант сделал важное заявление. Производство культовой модели скоро прекратится. Спорткар покидает мировой автомобильный рынок. Что стало причиной такого решения? Узнайте все подробности этого события.Читать далее
-
27.10.2025, 05:46
Toyota завершит выпуск легендарной Supra в марте 2026 года после 47 лет истории
Toyota официально объявила о завершении выпуска Supra. Модель покидает рынок спустя почти полвека. Причины такого решения держатся в секрете. Поклонников ждет последняя возможность купить спорткар. Что ждет бренд после ухода Supra, пока неизвестно.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
26.07.2021, 00:48
10 самых крутых автомобилей в кино
Мощные спорткары не только могут украсить собой любой фильм, но иногда и спасти всю картину, отвлекая внимание зрителей от нелепого сценария или плохой игры актеров.Читать далее
-
29.05.2021, 13:17
ТОП-10 самых быстрых автомобилей мощностью менее 300 лошадиных сил
Несколько десятилетий назад 300 «лошадей» были нереальной мечтой многих автолюбителей. Этими показателями хвастались своим друзьям и знакомым. Но со временем двигатели стали более эффективными, изменились и стандарты.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
29.01.2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.Читать далее
-
18.12.2025, 07:32
Редкая Toyota Supra 1993 года ушла с молотка почти за цену нового Cadillac Escalade
Toyota Supra Turbo 1993 года, которую владелец бережно эксплуатировал ежедневно более трех десятилетий, была продана его сыном почти за стоимость нового Cadillac Escalade. Автомобиль сохранил оригинальные детали, небольшой пробег и отличное состояние. История этой машины удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
16.11.2025, 05:51
Toyota Supra шестого поколения удивила футуристическим дизайном и новым взглядом на спорткар
Toyota Supra снова в центре внимания. Модель шестого поколения получила смелый облик и новые технологии. Автомобиль обещает стать настоящим событием для фанатов. Узнайте, что ждет культовую модель в будущем. Не пропустите детали о трансформации легенды.Читать далее
-
10.11.2025, 09:22
Широкий обвес и прощание с Toyota Supra: последняя глава легенды
Toyota Supra пятого поколения уходит с рынка. Последние экземпляры собирают на заводе Magna Steyr. Модель стала культовой среди любителей тюнинга. В материале рассказываем, почему широкие обвесы и доработки делают Supra особенной. Не пропустите детали прощания с легендой.Читать далее
-
27.10.2025, 13:36
Эпоха спорткара Toyota Supra подходит к концу: производство завершится в 2026 году
Японский автогигант сделал важное заявление. Производство культовой модели скоро прекратится. Спорткар покидает мировой автомобильный рынок. Что стало причиной такого решения? Узнайте все подробности этого события.Читать далее
-
27.10.2025, 05:46
Toyota завершит выпуск легендарной Supra в марте 2026 года после 47 лет истории
Toyota официально объявила о завершении выпуска Supra. Модель покидает рынок спустя почти полвека. Причины такого решения держатся в секрете. Поклонников ждет последняя возможность купить спорткар. Что ждет бренд после ухода Supra, пока неизвестно.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
26.07.2021, 00:48
10 самых крутых автомобилей в кино
Мощные спорткары не только могут украсить собой любой фильм, но иногда и спасти всю картину, отвлекая внимание зрителей от нелепого сценария или плохой игры актеров.Читать далее
-
29.05.2021, 13:17
ТОП-10 самых быстрых автомобилей мощностью менее 300 лошадиных сил
Несколько десятилетий назад 300 «лошадей» были нереальной мечтой многих автолюбителей. Этими показателями хвастались своим друзьям и знакомым. Но со временем двигатели стали более эффективными, изменились и стандарты.Читать далее