Как спорткар с историей аварии оказался доступнее GR86 и что скрывает его техническое состояние

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 05:17

Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе

Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе

Как спорткар с историей аварии оказался доступнее GR86 и что скрывает его техническое состояние

Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе

На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.

На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.

Сделки на автомобильных аукционах иногда удивляют даже опытных экспертов: в этот раз внимание привлекла Toyota GR Supra 2022 года, которая ушла с молотка за сумму, сравнимую с ценой новой Corolla. Такой результат не только задает динамику рынку, но и заставляет задуматься о стоимости современных спорткаров в мире.

В 2026 году на платформе Cars&Bids завершились торги по GR Supra 2.0, где автомобиль был выставлен без минимальной цены. Итоговая ставка - 23 750 долларов - стала настоящей сенсацией, ведь сегодня новая Supra стоит от 58 300 долларов, а более доступная GR86 стартует с отметки 31 200. Таким образом, спорткар с двухлитровым мотором ушел практически за цену новой Corolla, которая в США оценивается в 22 925 долларов.

Однако столь привлекательная стоимость зависит не только от возраста машины. В мае 2025 года Supra попала в серьезное ДТП: повреждения появились на передней части и правом углу, сработали подушки безопасности, а сам автомобиль был эвакуирован с места происшествия. После этого страховая компания признала машину тотальной потерей, и в Неваде ей был присвоен статус списанного авто. Позже автомобиль восстановили, и он получил восстановленный титул в Техасе, чтобы вернуть его на дороги общего пользования.

Внешне Supra сохранила фирменный стиль: белый кузов Absolute Zero, черный салон, 18-дюймовые диски, спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары. В оснащении - активная выхлопная система, светодиодная оптика, мультимедиа с дисплеем 8,8 дюйма, запуск с кнопки и даже система управления запуском. Но внимательный осмотр выявляет следы прошлых работ: неровности между кузовными панелями, сколы, царапины, потертости на колесах и подкладки на сиденьях. Некоторые функции, такие как подогрев зеркал, автоматический старт-стоп и даже ремень безопасности — нерабочие. Кроме того, владелец отметил вибрацию на руле и некорректные показания одометра - реальный пробег Supra неизвестен, хотя на приборке значится 12 900 миль.

Из доработок стоит выделить карбоновый капот, спойлер на крышке багажника, современные дневные ходовые огни, а также нестандартные ремни безопасности и руль. Перед продажей были заменены масло и фильтр, а в комплекте с машиной шел только один ключ и дорожный набор. Прежний владелец приобрел Supra осенью 2025 года и успел проехать несколько тысяч миль.

Под капотом - турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 255 л.с. и 400 Нм крутящего момента, в паре с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом. Несмотря на статус отреставрированного авто, Supra имеет большую часть заводских опций и спортивный характер, но требует внимательного отношения к деталям и возможных вложений.

Подобные лоты становятся все более популярными среди энтузиастов, готовых рискнуть радикальной экономией и уникальным опытом владения. Однако покупка спорткара в случае серьезной аварии - всегда компромисс между ценой и мощными рисками, особенно если речь идет о сложной технике и высоких скоростях.

Рынок подержанных автомобилей в США продолжает удивлять: даже культовые модели могут оказаться доступнее, чем кажется на первый взгляд. Но за выгодной ценой часто раскрываются нюансы, которые важно учитывать при выборе.

В продолжение интересной темы аукционных лотов стоит вспомнить, как недавно на торги был выставлен BMW M3 CS 2024 года со значительным пробегом и эксклюзивной комплектацией. Эта машина также вызвала немалый интерес среди коллекционеров и поклонников бренда, ведь сочетание редких опций и красивой истории всегда приносило выгоду. Подробнее о том, как определить стоимость таких автомобилей и почему они становятся объектом охоты на вторичном рынке, можно узнать в материалах о BMW M3 CS 2024 года .

Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Краснодар Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться