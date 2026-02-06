Как спорткар с историей аварии оказался доступнее GR86 и что скрывает его техническое состояние

Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе

На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.

Сделки на автомобильных аукционах иногда удивляют даже опытных экспертов: в этот раз внимание привлекла Toyota GR Supra 2022 года, которая ушла с молотка за сумму, сравнимую с ценой новой Corolla. Такой результат не только задает динамику рынку, но и заставляет задуматься о стоимости современных спорткаров в мире.

В 2026 году на платформе Cars&Bids завершились торги по GR Supra 2.0, где автомобиль был выставлен без минимальной цены. Итоговая ставка - 23 750 долларов - стала настоящей сенсацией, ведь сегодня новая Supra стоит от 58 300 долларов, а более доступная GR86 стартует с отметки 31 200. Таким образом, спорткар с двухлитровым мотором ушел практически за цену новой Corolla, которая в США оценивается в 22 925 долларов.

Однако столь привлекательная стоимость зависит не только от возраста машины. В мае 2025 года Supra попала в серьезное ДТП: повреждения появились на передней части и правом углу, сработали подушки безопасности, а сам автомобиль был эвакуирован с места происшествия. После этого страховая компания признала машину тотальной потерей, и в Неваде ей был присвоен статус списанного авто. Позже автомобиль восстановили, и он получил восстановленный титул в Техасе, чтобы вернуть его на дороги общего пользования.

Внешне Supra сохранила фирменный стиль: белый кузов Absolute Zero, черный салон, 18-дюймовые диски, спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары. В оснащении - активная выхлопная система, светодиодная оптика, мультимедиа с дисплеем 8,8 дюйма, запуск с кнопки и даже система управления запуском. Но внимательный осмотр выявляет следы прошлых работ: неровности между кузовными панелями, сколы, царапины, потертости на колесах и подкладки на сиденьях. Некоторые функции, такие как подогрев зеркал, автоматический старт-стоп и даже ремень безопасности — нерабочие. Кроме того, владелец отметил вибрацию на руле и некорректные показания одометра - реальный пробег Supra неизвестен, хотя на приборке значится 12 900 миль.

Из доработок стоит выделить карбоновый капот, спойлер на крышке багажника, современные дневные ходовые огни, а также нестандартные ремни безопасности и руль. Перед продажей были заменены масло и фильтр, а в комплекте с машиной шел только один ключ и дорожный набор. Прежний владелец приобрел Supra осенью 2025 года и успел проехать несколько тысяч миль.

Под капотом - турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 255 л.с. и 400 Нм крутящего момента, в паре с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом. Несмотря на статус отреставрированного авто, Supra имеет большую часть заводских опций и спортивный характер, но требует внимательного отношения к деталям и возможных вложений.

Подобные лоты становятся все более популярными среди энтузиастов, готовых рискнуть радикальной экономией и уникальным опытом владения. Однако покупка спорткара в случае серьезной аварии - всегда компромисс между ценой и мощными рисками, особенно если речь идет о сложной технике и высоких скоростях.

Рынок подержанных автомобилей в США продолжает удивлять: даже культовые модели могут оказаться доступнее, чем кажется на первый взгляд. Но за выгодной ценой часто раскрываются нюансы, которые важно учитывать при выборе.

