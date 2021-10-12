Toyota GR Supra из «жидкого металла» готова окунуться в компьютерную игру
Фото: instagram.com / musartwork
Кто интересуется официальным миром JDM, знает, что надвигается «апокалиптическая война». Toyota GR Supra пятого поколения сразится в 2023 году с Nissan Z. Даже в стандартной комплектации спортивный автомобиль Nissan Z седьмого поколения готов победить Toyota GR Supra в сердцах и умах поклонников JDM. Модель более доступна и имеет более мощный агрегат, чем 3,0-литровая рядная шестицилиндровая GR Supra с турбонаддувом.
Художники, безусловно, изо всех сил старались создать разные видения для обоих брендов. Муса Рио Тьяджоно, также известный в социальных сетях как musartwork, является мастером компьютерной графики, его личные предпочтения отданы проектам JDM. Нет модели, над которой бы он не поколдовал, от маленькой MX-5 Miata до культовой Toyota 2000GT.
И его последний цифровой проект — GR Supra. Главной изюминкой автомобиля стал его внешний вид со множеством интересных аэродинамических деталей. Посмотрите на этот безумный металлический окрас. Здесь так и просится аналогия с персонажем Т-1000 на основе жидкого металла из легендарного «Терминатора».
Несомненно, красота всегда в глазах смотрящего, поэтому не каждому придется по душе GR Supra от Musa. Но согласитесь, что такая модель не оставит никого равнодушным.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий