Горячий хэтч Toyota GR Yaris получил топовую версию с аэродинамическим пакетом – что изменилось

Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов

Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.

Компактный и дерзкий Toyota GR Yaris, который многие называют настоящей ракетой на колесах, обзавелся новой версией в Австралии. Теперь этот хэтчбек можно приобрести с пакетом GTS Aero Performance, который оценили в 64 990 австралийских долларов (3,4 млн рублей).

Австралийское подразделение Toyota не сбавляет оборотов даже накануне рождественских праздников. Как сообщает Autoevolution, компания решила порадовать поклонников современных моделей отличительным знаком GR Yaris, который отличается не только внешним видом, но и улучшенными качествами.

Фото: Toyota Australia

Главная форма нового пакета – удлиненный аэродинамический обвес. Внешне автомобиль стал заметно агрессивнее: появились массивные спойлеры, новые накладки на пороги и переработанный передний бампер. Все элементы выполнены из легких материалов, которые не только улучшают внешний вид, но и повышают прижимную мощность на высоких скоростях.

В салоне изменений не так уж и много, но они подчеркивают спортивный характер машины. В отделке использовались качественные материалы, сиденье получило боковую поддержку. Также в комплектации появились новые опции, которые ранее были недоступны для GR Yaris на австралийском рынке.

Техническая часть осталась прежней: под капотом установлен трехцилиндровый турбомотор объемом 1,6 литра, выдающий 272 лошадиные силы. Привод – полный, коробка передач – шестиступенчатая механика. Такой набор позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5,5 секунды, что делает GR Yaris одним из самых быстрых хэтчбеков в своем классе.

Появление новой версии связано с высоким спросом на спортивные автомобили в Австралии. Местные автолюбители ценят не только динамику, но и индивидуальность, поэтому Toyota решила предложить им нечто особенное. Пакет GTS Aero Performance рассчитан на тех, кто хочет путешествовать и получать максимум эмоций от вождения.

GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance становится не просто очередной модификацией, а настоящим флагманом. Яркий дизайн, улучшенная аэродинамика и традиционная надежность японского бренда делают эту версию одной из самых интересных новинок сезона.