Toyota Grand Highlander 2027 удивит смелым обликом и роскошью – что изменится в популярном SUV

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 19:37

Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном

Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном

Toyota Grand Highlander 2027 удивит смелым обликом и роскошью – что изменится в популярном SUV

Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном

Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.

Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.

В 2027 году Toyota планирует вывести на рынок обновлённый Grand Highlander, который уже сейчас вызывает немалый интерес у поклонников марки. Этот трехрядный кроссовер среднего размера, ориентированный на семейную аудиторию, стал одним из самых ведущих игроков в своем сегменте на североамериканском рынке. Как отмечают эксперты, популярность модели только растет, и производитель не собирается останавливаться на достигнутом.

Grand Highlander изначально задумывался как более вместительная и практичная альтернатива классическому Highlander. Благодаря увеличенным габаритам и просторному салону автомобиль быстро завоевал доверие семейных покупателей, благодаря чему важны комфорт и универсальность. Теперь же, по информации autoevolution, компания готовит для модели серьезное обновление, которое должно сделать ее еще привлекательнее.

Внешность будущего Grand Highlander обещает стать заметно смелее и современнее. Судя по первым рендерам, дизайнеры Toyota сделали ставку на более выразительные линии кузова, массивную решетку радиатора и оригинальную светотехнику. Все это тонкий кроссовер, премиальный и даже немного агрессивный облик, который наверняка оценят те, кто ищет не только практичность, но и стиль.

Внутри также перемены, направленные на повышение уровня комфорта и технологичности. Производитель, скорее всего, предложит новые материалы отделки, расширенный список электронных ассистентов и дополнительных функций. Особое внимание уделяют эргономике третьего ряда сидений и багажному отделению, чтобы поездка всей семьей была еще более уютной.

Техническая часть Grand Highlander также не останется без изменений. Ожидается, что в линейке появятся более экономичные и экологичные варианты, возможно, с гибридными технологиями. Это позволит кроссоверу соответствовать современным требованиям по расходу топлива и выбросам, а также расширить его аудиторию.

Пока Toyota не раскрывает всех подробностей о будущей новинке, но уже сейчас ясно: Grand Highlander 2027 года станет одним из самых передовых событий в сегменте семейных внедорожников. Остается только ждать официальной премьеры и следить за новостями, чтобы узнать, чем еще удивит японский автогигант.

Упомянутые модели: Toyota Highlander
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Саратов Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться