Toyota Grand Highlander 2027 удивит смелым обликом и роскошью – что изменится в популярном SUV

10 декабря 2025, 19:37
Toyota Grand Highlander 2027: новое поколение кроссовера с премиальным дизайном
Toyota готовит обновленный Grand Highlander для 2027 года. Кроссовер станет заметно ярче и солиднее. Внешность обещает больше премиальности. Подробности о переменах держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только растет.
В 2027 году Toyota планирует вывести на рынок обновлённый Grand Highlander, который уже сейчас вызывает немалый интерес у поклонников марки. Этот трехрядный кроссовер среднего размера, ориентированный на семейную аудиторию, стал одним из самых ведущих игроков в своем сегменте на североамериканском рынке. Как отмечают эксперты, популярность модели только растет, и производитель не собирается останавливаться на достигнутом.
Grand Highlander изначально задумывался как более вместительная и практичная альтернатива классическому Highlander. Благодаря увеличенным габаритам и просторному салону автомобиль быстро завоевал доверие семейных покупателей, благодаря чему важны комфорт и универсальность. Теперь же, по информации autoevolution, компания готовит для модели серьезное обновление, которое должно сделать ее еще привлекательнее.
Внешность будущего Grand Highlander обещает стать заметно смелее и современнее. Судя по первым рендерам, дизайнеры Toyota сделали ставку на более выразительные линии кузова, массивную решетку радиатора и оригинальную светотехнику. Все это тонкий кроссовер, премиальный и даже немного агрессивный облик, который наверняка оценят те, кто ищет не только практичность, но и стиль.
Внутри также перемены, направленные на повышение уровня комфорта и технологичности. Производитель, скорее всего, предложит новые материалы отделки, расширенный список электронных ассистентов и дополнительных функций. Особое внимание уделяют эргономике третьего ряда сидений и багажному отделению, чтобы поездка всей семьей была еще более уютной.
Техническая часть Grand Highlander также не останется без изменений. Ожидается, что в линейке появятся более экономичные и экологичные варианты, возможно, с гибридными технологиями. Это позволит кроссоверу соответствовать современным требованиям по расходу топлива и выбросам, а также расширить его аудиторию.
Пока Toyota не раскрывает всех подробностей о будущей новинке, но уже сейчас ясно: Grand Highlander 2027 года станет одним из самых передовых событий в сегменте семейных внедорожников. Остается только ждать официальной премьеры и следить за новостями, чтобы узнать, чем еще удивит японский автогигант.
