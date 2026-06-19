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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 15:46

Toyota Hiace 2012 с пробегом 49 000 км отдают за 8,4 млн рублей

Toyota Hiace 2012 с пробегом 49 000 км отдают за 8,4 млн рублей

8,4 миллиона за Toyota Hiace 2012 года: на Камчатке продают микроавтобус по цене Land Cruiser

Toyota Hiace 2012 с пробегом 49 000 км отдают за 8,4 млн рублей

На рынке Петропавловска-Камчатского появился необычный вариант Toyota Hiace 2012 года с минимальным пробегом и уникальной комплектацией, но цена удивляет даже опытных автолюбителей. Модель не эксплуатировалась в России, что редко встречается. Какие особенности и нюансы стоит учесть, чтобы не упустить выгодную покупку - разбираемся подробно. Мало кто знает, что такие авто часто уходят за считанные дни.

На рынке Петропавловска-Камчатского появился необычный вариант Toyota Hiace 2012 года с минимальным пробегом и уникальной комплектацией, но цена удивляет даже опытных автолюбителей. Модель не эксплуатировалась в России, что редко встречается. Какие особенности и нюансы стоит учесть, чтобы не упустить выгодную покупку - разбираемся подробно. Мало кто знает, что такие авто часто уходят за считанные дни.

Появление на рынке Петропавловска-Камчатского Toyota Hiace 2012 года с пробегом всего 49 000 км и без эксплуатации по России сразу привлекло внимание автолюбителей. Подобные предложения вызывают интерес не только у частных покупателей, но и у малого бизнеса, ищущего надежный транспорт для перевозки пассажиров.

Главная особенность этого экземпляра - его состояние и комплектация. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 151 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. В салоне предусмотрено 9 посадочных мест, а также электрическая боковая дверь, что значительно облегчает посадку и высадку пассажиров. Продавец отмечает, что в комплекте идет новый велюровый салон на 10 мест, который еще не распакован и находится в заводской упаковке.

Внутри автомобиля установлен утепленный пол, автономная печка, дополнительный аккумулятор для отопителя, а также душ и освещение салона - все эти доработки были выполнены еще в Японии. Кроме того, на автомобиле стоят нестандартные тюнингованные бамперы и накладки на порогах, а аккумуляторы заменены на новые. Такой набор опций редко встречается даже среди свежих ввозимых микроавтобусов.

Цена вопроса - 8 400 000 рублей, что для подобного состояния и комплектации выглядит несколько завышенной и сопоставима с ценой топового Toyota Land Cruiser аналогичного возраста и пробега. Возможность обмена и обсуждение цены также заявлены продавцом, что может быть дополнительным плюсом для потенциальных покупателей. По информации из объявления, автомобиль относится к пятому поколению с рестайлингом, а руль расположен справа, что привычно для многих жителей Дальнего Востока.

Для справки: Toyota Hiace давно зарекомендовал себя как один из самых надежных и выносливых микроавтобусов на рынке. Модели с минимальным пробегом и без эксплуатации по России встречаются крайне редко, а наличие дополнительных опций и заводских доработок может существенно повысить комфорт и срок службы автомобиля. Важно помнить, что такие предложения быстро находят новых владельцев, особенно в регионах с высоким спросом на качественный пассажирский транспорт.

Упомянутые модели: Toyota Hiace (от 2 387 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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