Почему Highlander EV 2027 года стал самой обсуждаемой новинкой Toyota и чем удивит российских автолюбителей

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 17:42

Toyota Highlander 2027: электрокроссовер нового поколения с увеличенными размерами

Toyota представила полностью электрический Highlander 2027 года - модель, которая заметно выросла в размерах и получила передовые технологии. Новинка отличается свежим дизайном, просторным салоном и широким выбором аккумуляторов. Это важный шаг для рынка электромобилей.

Появление нового Toyota Highlander EV 2027 года — событие, способное изменить представление о семейных кроссоверах. Японский автогигант перевёл модель на электротягу, увеличил габариты и внедрил современные решения, ранее доступные лишь в премиум-сегменте. Для российского рынка, где интерес к электромобилям только набирает обороты, этот шаг выглядит особенно значимым: теперь конкуренция среди крупных электрических внедорожников выходит на принципиально новый уровень.

Внешность Highlander EV сразу выдаёт его принадлежность к новому поколению Toyota. Передняя часть выполнена в стиле последних моделей: массивная «молотоголовая» передняя часть, узкие светодиодные ходовые огни и почти плоский нос с аккуратным воздухозаборником в нижней части бампера. Дверные ручки утоплены в кузове, колёсные арки выглядят по-настоящему мускулисто. Сзади — лаконичная дверь багажника, бампер с нишей для номерного знака, тонкие сдвоенные фонари, соединённые между собой, и большие задние стёкла. Логотип Toyota размещён по центру, название модели — на левой части двери.

Габариты впечатляют: длина — 5050 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1709 мм. Для сравнения: предыдущее поколение было заметно компактнее. Колёсная база увеличилась до 3050 мм, что напрямую сказалось на просторе в салоне. Теперь Highlander EV — один из самых вместительных электрокроссоверов в своём классе.

Салон встречает водителя и пассажиров цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма, мультимедийной системой с 14-дюймовым дисплеем и физическими кнопками для управления функциями, включая климат-контроль. Внутри — 64-цветная подсветка, подогрев передних сидений и отделка из искусственной кожи SofTex. В топовой комплектации Limited и версии XLE доступна панорамная крыша, которая стала самой большой среди всех моделей Toyota.

Highlander EV рассчитан на шесть или семь человек в зависимости от конфигурации. Электрическая платформа позволяет выбрать между передним и полным приводом. Версия XLE с передним приводом оснащена аккумулятором ёмкостью 77 кВт·ч, а полноприводная — либо таким же, либо увеличенным до 95,8 кВт·ч. Запас хода варьируется от 453 до 515 км в зависимости от модификации и ёмкости батареи. Мощность — от 221 до 338 л.с., крутящий момент — до 438 Н·м. В топ-версии Limited AWD используется самая ёмкая батарея и достигнуты максимальные показатели производительности.

Интересно, что Toyota не ограничивается только техническими инновациями. Внимание уделяется комфорту: просторный салон, продуманная эргономика, качественные материалы и современные возможности делают Highlander EV привлекательным не только для семей, но и для тех, кто ценит технологичность и стиль. В этом плане новинка напоминает свежие решения в сегменте автодомов, где производители также предлагают простор и функциональность. Например, британская компания Ashben Conversions недавно удивила рынок своим проектом на базе Sprinter с полным необычным приводом и планировкой — подробнее об этом можно узнать в материале о новом взгляде на комфортное путешествие .

Продажи Toyota Highlander EV 2027 года стартуют уже в этом году, однако стоимость пока держится в секрете. Ожидается, что новинка станет одной из наиболее обсуждаемых моделей на рынке электрокроссоверов, а ее появление подстегнет интерес к электромобилям в России и за ее пределами.

Упомянутые модели: Toyota Highlander
Упомянутые марки: Toyota
