В Тобольске начались торги за редкую Toyota Hilux: прошло 10 лет, а она как новая

11 июня 2026, 07:56
За 10-летнюю Toyota Hilux почти без пробега просят 9,5 млн рублей
За 10-летнюю Toyota Hilux почти без пробега просят 9,5 млн рублей
В Тобольске выставлен на продажу уникальный Toyota Hilux 2016 года с минимальным пробегом и серьезной подготовкой от Arctic Trucks. В комплекте - оборудование для автономного отдыха и эксплуатации в экстремальных условиях. Почему такие машины редко встречаются на рынке и что отличает этот экземпляр - разбираемся подробно.
На рынке подержанных автомобилей редко появляются предложения, которые могут заинтересовать не только любителей пикапов, но и тех, кто ищет машину для настоящих приключений. В Тобольске продается Toyota Hilux 2016 года с пробегом всего 9 373 км, и это не просто очередной пикап - речь идет о доработанном экземпляре от официального дилера Arctic Trucks, что само по себе уже выделяет его среди аналогов.
Главная особенность этого Hilux - комплексная подготовка к эксплуатации в суровых климатических условиях. Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 2,8 литра (177 л.с.), автоматической коробкой передач и полным приводом. Владелец был один, руль - левый, а цвет кузова - серый. Но самое интересное скрывается в деталях: машина получила антивандальное покрытие, чип-тюнинг двигателя, усиленные приводы, колеса AT 33, пневмоблокировку переднего дифференциала с компрессором под капотом и лебедку. Внутри кунга - полноценный автодом: умывальник, плитка, стол, спальные места и автономный отопитель Webasto, который позволяет ночевать при температуре до -25°C.
Подобная комплектация встречается крайне редко, особенно с таким небольшим пробегом. По словам продавца, автомобиль приобретался для рыбалки и активного отдыха, но использовался мало, что и объясняет практически «новое» состояние. В комплекте идет отчет по VIN-коду и вся история эксплуатации, что важно для тех, кто ценит прозрачность сделки. Цена вопроса - 9 500 000 рублей.
Интересно, что спрос на доработанные внедорожники и пикапы в России стабильно высок, особенно в регионах с суровым климатом. Такие машины часто выбирают для экспедиций, охоты, рыбалки и работы в труднодоступных местах. В последние годы на рынке появилось больше предложений от официальных дилеров, но большинство из них - новые и стоят значительно дороже. Для сравнения, в сегменте внедорожников с заводским тюнингом недавно появилась Lada Niva Sport Turbo, которая также ориентирована на экстремальные условия - подробнее о ней можно узнать в материале о новой версии Niva Sport Turbo.
Для потенциальных покупателей важно учитывать, что подобные автомобили не только выделяются на фоне стандартных моделей, но и требуют особого подхода к обслуживанию. Arctic Trucks - известный бренд в мире доработки внедорожников, и их решения часто используются в экспедициях по всему миру. В России такие машины ценятся за надежность и готовность к любым испытаниям. Судя по комплектации и состоянию, этот Hilux может стать отличным выбором для тех, кто ищет не просто транспорт, а инструмент для настоящих приключений и работы в сложных условиях.
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