Новая Toyota Hilux 2026 удивляет ценой и локальными доработками – что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 06:43

Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий

Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий

Новая Toyota Hilux 2026 удивляет ценой и локальными доработками – что изменилось?

Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий

Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.

Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.

Автомобильный рынок Австралии пополнился долгожданной новинкой – Toyota официально вывела на местный рынок обновленный Hilux 2026 модельного года. Как отмечают представители компании, пикап получил не только серьезные технические доработки, но и дизайн, адаптированный с учетом пожеланий австралийских покупателей. При этом стартовая цена оказалась весьма привлекательной – от 33 990 австралийских долларов, что по современному курсу составляет примерно 1,7 млн рублей.

Фото: Toyota Australia

Внешне Hilux 2026 заметно посвежел: автомобиль обзавелся более агрессивной решеткой радиатора, новыми фарами и переработанными бамперами. В салоне появились современные материалы отделки, улучшенная мультимедийная система и расширенный набор электронных помощников. По информации автопроизводителя, особое внимание уделили эргономике водительского места и комфорту пассажиров.

Техническая часть также не осталась без изменений. Для австралийского рынка предложено несколько вариантов, включая экономичные дизельные агрегаты и более мощные бензиновые версии. В зависимости от комплектации Hilux может выпускаться как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Привод – задний или полный, что позволяет выбрать оптимальную версию для любых условий эксплуатации.

Особое место в линейке занимает версия, разработанная с учетом специфики условий жизни и климата Австралии. Например, усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет делают Hilux идеальным решением для бездорожья и дальних поездок по пересеченной местности. Кроме того, в списке опций появились новые системы безопасности, включающие круиз-контроль и расширенный пакет ассистентов водителя.

Покупателям доступен широкий выбор конфигураций: от базовых рабочих версий до топовых исполнений с кожаным салоном, премиальной акустикой и расширенным пакетом опций. Такой подход позволяет подобрать Hilux под любые задачи – от коммерческого использования до семейных поездок.

Как отмечают эксперты, ценовая политика и обилие комплектаций делают Hilux 2026 одним из самых интересных предложений в сегменте пикапов на рынке. Ожидается, что новинка быстро завоюет популярность среди местных автолюбителей, а локальные разработки будут успешнее конкурировать с другими игроками рынка.

Упомянутые модели: Toyota Hilux (от 2 184 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Екатеринбург Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться