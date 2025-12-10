Новая Toyota Hilux 2026 удивляет ценой и локальными доработками – что изменилось?

10 декабря 2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.
Автомобильный рынок Австралии пополнился долгожданной новинкой – Toyota официально вывела на местный рынок обновленный Hilux 2026 модельного года. Как отмечают представители компании, пикап получил не только серьезные технические доработки, но и дизайн, адаптированный с учетом пожеланий австралийских покупателей. При этом стартовая цена оказалась весьма привлекательной – от 33 990 австралийских долларов, что по современному курсу составляет примерно 1,7 млн рублей.
Внешне Hilux 2026 заметно посвежел: автомобиль обзавелся более агрессивной решеткой радиатора, новыми фарами и переработанными бамперами. В салоне появились современные материалы отделки, улучшенная мультимедийная система и расширенный набор электронных помощников. По информации автопроизводителя, особое внимание уделили эргономике водительского места и комфорту пассажиров.
Техническая часть также не осталась без изменений. Для австралийского рынка предложено несколько вариантов, включая экономичные дизельные агрегаты и более мощные бензиновые версии. В зависимости от комплектации Hilux может выпускаться как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Привод – задний или полный, что позволяет выбрать оптимальную версию для любых условий эксплуатации.
Особое место в линейке занимает версия, разработанная с учетом специфики условий жизни и климата Австралии. Например, усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет делают Hilux идеальным решением для бездорожья и дальних поездок по пересеченной местности. Кроме того, в списке опций появились новые системы безопасности, включающие круиз-контроль и расширенный пакет ассистентов водителя.
Покупателям доступен широкий выбор конфигураций: от базовых рабочих версий до топовых исполнений с кожаным салоном, премиальной акустикой и расширенным пакетом опций. Такой подход позволяет подобрать Hilux под любые задачи – от коммерческого использования до семейных поездок.
Как отмечают эксперты, ценовая политика и обилие комплектаций делают Hilux 2026 одним из самых интересных предложений в сегменте пикапов на рынке. Ожидается, что новинка быстро завоюет популярность среди местных автолюбителей, а локальные разработки будут успешнее конкурировать с другими игроками рынка.
