3 июля 2019, 10:23

Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black

  • 699
  • 0
Toyota представляет новую эксклюзивную версию пикапа Hilux Exclusive Black. Новое исполнение пикапа приходит на смену предыдущей топовой версии Exclusive. Стартовая цена – 2 862 000 рублей.
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black

Toyota Hilux
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 184 000 до 2 725 000 Р
Отзывов: 6
Экстерьер Hilux Exclusive Black отличают черные легкосплавные колесные диски, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, а также черные глянцевые элементы: центральная вставка на переднем бампере, молдинг на капоте, корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей.

Салон стилистически повторяет внешний облик пикапа. Автомобиль получил полностью черный интерьер (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.

Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Автомобиль приводится в движение экономичным 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
{{model_no_show_2244}}Экстерьер Hilux Exclusive Black отличают черные легкосплавные колесные диски, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, а также черные глянцевые элементы: центральная вставка на переднем бампере, молдинг на капоте, корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей.Салон стилистически повторяет внешний облик пикапа. Автомобиль получил полностью черный интерьер (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Автомобиль приводится в движение экономичным 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Красноярск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.