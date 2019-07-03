3 июля 2019, 10:23
Toyota Hilux доступен в исполнении Exclusive Black
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Toyota представляет новую эксклюзивную версию пикапа Hilux Exclusive Black. Новое исполнение пикапа приходит на смену предыдущей топовой версии Exclusive. Стартовая цена – 2 862 000 рублей.
Toyota Hilux
Выпускается с 1991 г.
Новый от 2 184 000 до 2 725 000 Р
Отзывов: 6
Салон стилистически повторяет внешний облик пикапа. Автомобиль получил полностью черный интерьер (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.
Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Автомобиль приводится в движение экономичным 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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Комментарии пользователей
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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