Toyota Hilux не попал даже в тройку самых популярных пикапов в мире: кто в лидерах?
Фото: Fiat
Открывает первую пятерку бестселлеров среди пикапов Ford Ranger (200 тыс. экз.). На четвертой строчке оказался Toyota Hilux (270,8 тыс. экз.), популярный в России, ЮАР и на Ближнем Востоке. А лидерами рейтинга стали три американских тяжелых пикапа. Третье место досталось Chevrolet Silverado (314 тыс. экз.). Второе место – у пикапов RAM (354,4 тыс. экз.). Первое место надежно удерживает Ford F-Series, на котором остановили свой выбор почти полмиллиона покупателей (431,2 тыс. экз.). Как уточняют «Автоновости дня», на долю модели приходится порядка 14% общемировых продаж пикапов.
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