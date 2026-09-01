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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 03:06

Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков

Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков

Минимум электроники, максимум места: Почему Hilux Rangga — почему это идеальная машина для плохих дорог

Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков

Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.

Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.

Появление внедорожника Toyota Hilux Rangga на рынке - заметное событие для тех, кто ищет практичный автомобиль для семьи или работы. В отличие от привычных кроссоверов, здесь ставка сделана на честную утилитарность: рамная конструкция, минимум электроники и отсутствие дорогих материалов.

Техническая часть тоже без сюрпризов: бензиновый мотор 2,0 литра или дизель 2,4 литра, механика или автомат, но в большинстве случаев - только задний привод. Полноценного полного привода, понижающей передачи и блокировок нет, поэтому на серьезном бездорожье Hilux Rangga уступает короткой Lada Niva. Однако у Тойоты свои плюсы: прочная рама, простая техника и большой салон. Такой автомобиль подходит для перевозки людей и грузов по плохим дорогам, где важна надежность и возможность быстрого ремонта.

Комплектация зависит от версии и производителя кузова: может быть кондиционер, две фронтальные подушки безопасности. Но в целом оснащение имеет скромную шумоизоляцию и материалы, используемые в недорогах кроссоверах. Главный плюс - размещение и простота обслуживания. Минусы - слабая шумоизоляция и не самый надежный третий ряд.

Стоимость базовой версии в Индонезии начинается примерно со 194 млн рупий, готовый дизельный внедорожник с максимальной комплектацией 490-500 млн рупий. Для российского рынка итоговая цена после всех сборов и доставки будет заметно выше. Официально модель в России не продается, поэтому при частном ввозе возникают проблемы с сертификацией и запчастями. Впрочем, интерес к таким утилитарным моделям растет: многие ищут альтернативу привычным внедорожникам, особенно для работы и семейных поездок.

Внедорожник Hilux Rangga — это не конкурент Land Cruiser или дорогим кроссоверам, это честный рабочий инструмент для тех, кто ценит простоту и надежность. В условиях, когда на рынке представлены все более сложные и дорогие автомобили, такие модели могут стать востребованными. 

Упомянутые модели: Toyota Hilux (от 2 184 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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