Пикап Toyota вновь везут в Россию, потому что спрос не падает

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 15:34

Toyota Hilux девятого поколения вновь появился на российском рынке, но теперь только по индивидуальному заказу и с заметно выросшей ценой. Почему дилеры не держат машины в наличии, какие опции доступны и что отличает новую версию от прежней - разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание. Мало кто знает, что параллельный импорт стал единственным способом получить этот пикап в 2026 году.

Возвращение Toyota Hilux на российский рынок стало заметным событием для автолюбителей, которые ценят надежность и практичность. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей, появление этой модели по схеме параллельного импорта открывает новые возможности для тех, кто ищет проверенный временем пикап. Как сообщает Российская Газета, теперь приобрести Toyota Hilux можно только под заказ - дилеры и частные компании не держат машины в наличии, что связано с особенностями поставок и спросом.

Девятое поколение Toyota Hilux, дебютировавшее в прошлом году, поставляется в Россию исключительно с 2,8-литровым дизельным двигателем 1GD-FTV. Покупателям предлагают на выбор две коробки передач: автоматическую и механическую. Такой подход позволяет сохранить баланс между комфортом и надежностью, что особенно важно для российских дорог и климата. Заказать новый Hilux можно у продавцов из Тюмени и Москвы, а стоимость начинается от 6 990 000 рублей. Самые дорогие комплектации доходят до 7 500 000 рублей, что отражает не только курс валют, но и особенности параллельного импорта.

Внешне новая версия Hilux отличается от предыдущей поколения обновленной решеткой радиатора с ячеистой структурой и более агрессивной формой фар. Несмотря на сдержанный дизайн, в оснащении пикапа есть все необходимое для современного водителя: электронный ручник, электроусилитель руля, полный электропакет, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также климат-контроль и круиз-контроль. Теплые опции делают эксплуатацию автомобиля комфортной даже в суровых погодных условиях.

Интересно, что аналогичная ситуация с обновлением и расширением опций наблюдается и у других популярных моделей на российском рынке. Например, недавно стало известно о планах по рестайлингу УАЗ «Патриот», где появится новая мультимедийная система и дизельный мотор - подробнее об этом можно узнать в материале о грядущих изменениях в УАЗ Патриот. Это подтверждает тенденцию: даже в условиях ограниченного импорта производители и дилеры стараются предлагать покупателям современные решения.

Стоит отметить, что параллельный импорт стал единственным способом официально приобрести Toyota Hilux в России после ухода бренда с рынка. Такой подход позволяет сохранить доступ к востребованным моделям, но приводит к росту цен и усложнению процесса покупки. По имеющимся данным, спрос на пикапы остается стабильным, особенно среди тех, кто использует автомобиль не только для личных нужд, но и для бизнеса. Важно учитывать, что оформление заказа требует времени и внимательного подхода к выбору комплектации, а также проверки всех юридических нюансов. В целом, возвращение Toyota Hilux выглядит как ответ на запрос рынка, где надежность и функциональность по-прежнему в цене.

Упомянутые модели: Toyota Hilux (от 2 184 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
