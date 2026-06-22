Электрический Hilux: сможет ли новинка Toyota заменить дизельный пикап?

Toyota Hilux теперь с электроприводом: что теряет и выигрывает новый пикап

Toyota впервые представила Hilux с полностью электрическим приводом, сохранив при этом дизельную версию. Новинка уже вызвала интерес у профессионалов, но есть нюансы: электромотор уступает дизелю по грузоподъемности и тяге. Почему это важно для тех, кто работает на бездорожье, и какие перемены ждут рынок - разбираемся подробно.

Toyota впервые представила Hilux с полностью электрическим приводом, сохранив при этом дизельную версию. Новинка уже вызвала интерес у профессионалов, но есть нюансы: электромотор уступает дизелю по грузоподъемности и тяге. Почему это важно для тех, кто работает на бездорожье, и какие перемены ждут рынок - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов, особенно тех, кто работает в сложных условиях или часто сталкивается с бездорожьем, появление электрической версии Toyota Hilux - событие, которое может изменить подход к выбору рабочего транспорта. Впервые за почти 60 лет легендарный пикап получил полностью электрическую модификацию, но при этом дизельная версия осталась в строю. Это решение отражает растущий спрос на экологичные автомобили, но не отменяет требований к практичности и надежности.

Внешне Hilux нового поколения стал заметно современнее: обновленная передняя часть, закрытая решетка радиатора у электроверсии и светодиодные фонари сзади делают машину узнаваемой и актуальной. Несмотря на свежий дизайн, основные пропорции и конструкция остались прежними - это по-прежнему рамный пикап с открытой платформой, рассчитанный на тяжелую работу. Внутри - полностью цифровая приборная панель, большой сенсорный экран до 12,3 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Кнопки управления климатом вынесены отдельно, что облегчает эксплуатацию в рабочих условиях. Качество отделки достойное, но простор в салоне не идеален: несмотря на габариты, локтей пассажирам может не хватать.

В Европе Hilux теперь доступен с двумя вариантами силовых установок. Первый - проверенный 2,8-литровый турбодизель с 48-вольтовым мягким гибридом, выдающий 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Коробка - только 7-ступенчатый «робот», механики больше нет. Привод - подключаемый полный, с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей. Второй вариант - полностью электрический Hilux с двумя моторами (по одному на каждую ось), суммарной мощностью 196 л.с. и постоянным полным приводом. Батарея на 59,2 кВт·ч (54 кВт·ч доступны для использования) обеспечивает запас хода до 257 км по WLTP, а зарядка на быстрой станции возможна с мощностью до 130 кВт. Для городских и пригородных маршрутов этого достаточно, но дальние поездки и тяжелые задачи могут вызвать вопросы.

Фото: Toyota

На бездорожье обе версии показывают себя достойно. Дизельная модификация уверенно преодолевает сложные участки, но требует поддерживать обороты и вручную выбирать режимы трансмиссии. Электрический Hilux, напротив, максимально прост в управлении: никаких блокировок и сложных настроек - электроника сама распределяет тягу между осями. Благодаря этому даже неопытный водитель сможет уверенно двигаться по пересеченной местности. Однако на асфальте электрическая версия кажется чуть жестче и менее комфортной, чем дизель.

Главное ограничение электрического Hilux - грузоподъемность и возможности буксировки. Если дизель способен тянуть прицеп массой до 3,5 тонн и брать на борт более тонны груза, то электроверсия ограничена 1,6 тоннами по прицепу и 715 кг по полезной нагрузке. Это может стать критичным для строителей, лесников и других профессионалов, которым важна максимальная отдача от рабочего автомобиля. При этом дорожный просвет у электромобиля уменьшен примерно на 10 см из-за защиты батареи, но глубина преодолеваемого брода осталась прежней - 70 см.

Заказать новый Hilux можно уже сейчас, но первые машины появятся у дилеров ближе к осени. Цены стартуют от 53 491 евро за дизель-гибрид и от 70 210 евро за электроверсию - с учетом НДС. Это выше, чем у большинства конкурентов, но Toyota традиционно делает ставку на надежность и долгий срок службы. В перспективе, к 2028 году, компания планирует вывести на рынок Hilux с водородным двигателем, но подробностей пока нет.

Для тех, кто следит за технологическими новинками в автоиндустрии, стоит отметить: цифровизация и новые типы приводов становятся стандартом даже для утилитарных моделей. Как и в случае с развитием мультимедийных систем, о чем недавно рассказывали в материале о внедрении ИИ и голосового управления в автомобилях, производители стремятся сделать рабочие машины не только мощными, но и технологичными. Важно помнить, что выбор между дизелем и электричеством теперь зависит не только от привычек, но и от реальных задач: если нужна максимальная тяга и грузоподъемность - дизель пока вне конкуренции, если важна экологичность и простота управления - электроверсия может стать интересной альтернативой.

В заключение: Toyota Hilux остается одним из самых универсальных пикапов на рынке, но теперь покупателям придется четко определять приоритеты между классической мощью и новыми технологиями. Для России, где рабочий транспорт часто эксплуатируется на пределе возможностей, такие перемены могут оказаться непопулярными.