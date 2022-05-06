Toyota хочет собирать Land Cruiser 300 в Китае

Фотографии укутанного в плотный камуфляж Toyota Land Cruiser 300 опубликовало китайское издание Autohome. Как выяснили журналисты, автомобиль принадлежит совместному предприятию FAW-Toyota и в настоящее время проходит сертификационные испытания. Сборку внедорожника на заводе в Чэнду могут наладить в конце 2022 – начале 2023 года.

На заводе FAW-Toyota хорошо знакомы с внедорожниками Land Cruiser и Land Cruiser Prado. «Прадо» здесь собирали до 2020 года, а двухсотые Land Cruiser – с 2008 по 2016 год. Сейчас японские внедорожники официально в Китай не поставляют из-за недостаточного спроса. «Серые» дилеры возят машины в Поднебесную с Ближнего Востока.

Завод Toyota в Аичи с 2021 года испытывает острую нехватку электронных компонентов, поэтому не в состоянии удовлетворить ажиотажный спрос на Land Cruiser 300. На домашнем рынке очередь из покупателей растянулась на четыре года. Сборка на китайском заводе помогла бы улучшить ситуацию.

Кроме того, часть собранных в Китае автомобилей планируют оставлять для реализации на местном рынке. Это могло бы отчасти компенсировать потери от санкций в отношении России. Напомним, с середины апреля японские власти не разрешают поставлять в нашу страну автомобили дороже 6 млн иен, а значит, дизельные Land Cruiser 300 оказались под запретом.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р )

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