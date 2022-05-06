Toyota хочет собирать Land Cruiser 300 в Китае
Фото: Autohome
На заводе FAW-Toyota хорошо знакомы с внедорожниками Land Cruiser и Land Cruiser Prado. «Прадо» здесь собирали до 2020 года, а двухсотые Land Cruiser – с 2008 по 2016 год. Сейчас японские внедорожники официально в Китай не поставляют из-за недостаточного спроса. «Серые» дилеры возят машины в Поднебесную с Ближнего Востока.
Завод Toyota в Аичи с 2021 года испытывает острую нехватку электронных компонентов, поэтому не в состоянии удовлетворить ажиотажный спрос на Land Cruiser 300. На домашнем рынке очередь из покупателей растянулась на четыре года. Сборка на китайском заводе помогла бы улучшить ситуацию.
Кроме того, часть собранных в Китае автомобилей планируют оставлять для реализации на местном рынке. Это могло бы отчасти компенсировать потери от санкций в отношении России. Напомним, с середины апреля японские власти не разрешают поставлять в нашу страну автомобили дороже 6 млн иен, а значит, дизельные Land Cruiser 300 оказались под запретом.
- 6 320 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 15 230 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
- 14 500 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 2 092 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 9 625 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 4 139 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 13 530 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
- 12 757 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
- 4 940 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 3 199 000 РToyota Land Cruiser 2007 в Москве
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