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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 18:50

Toyota и BMW тестируют возобновляемый бензин Nexa 95: что меняется для рынка

Toyota и BMW тестируют возобновляемый бензин Nexa 95: что меняется для рынка

Революция в ДВС: испытания возобновляемого бензина Nexa 95 начаты — выбросы падают на 70%

Toyota и BMW тестируют возобновляемый бензин Nexa 95: что меняется для рынка

В Испании стартовали испытания возобновляемого бензина Nexa 95 на автомобилях Toyota и BMW. Это топливо обещает снизить вредные выбросы без доработки моторов, что может повлиять на будущее бензиновых машин в Европе. Важно понять, как это скажется на рынке и водителях.

В Испании стартовали испытания возобновляемого бензина Nexa 95 на автомобилях Toyota и BMW. Это топливо обещает снизить вредные выбросы без доработки моторов, что может повлиять на будущее бензиновых машин в Европе. Важно понять, как это скажется на рынке и водителях.

Испытания нового возобновляемого бензина Nexa 95, которые проводят Toyota и BMW на дорогах Испании, могут стать поворотным моментом для всей отрасли. В условиях, когда экологические требования ужесточаются, а будущее бензиновых двигателей остаётся под вопросом, автопроизводители ищут решения, позволяющие сохранить привычные технологии и одновременно снизить вред для окружающей среды.

Топливо Nexa 95, предоставленное компанией Repsol, производится из переработанных отходов и не требует изменений в конструкции стандартных двигателей внутреннего сгорания. Согласно информации IT Home, переход на эту смесь позволяет снизить вредные выбросы автомобилей примерно на 70%. Это особенно актуально на фоне недавнего смягчения запрета Евросоюза на продажу бензиновых машин: теперь выпуск таких моделей возможен при условии использования экологически чистых видов топлива.

В рамках теста двадцать автомобилей Toyota и BMW будут эксплуатироваться на Nexa 95 в течение полугода. За данными следит концерн Bosch, который использует цифровую систему для мониторинга потребления топлива. Такой подход позволяет получить объективную картину эффективности и воздействия нового бензина на окружающую среду.

Особенность Nexa 95 заключается в том, что при его сгорании выделяется углекислый газ, но его объём компенсируется тем, что сырьё для топлива поглощает CO₂ в процессе роста. Это позволяет достичь практически нейтрального углеродного баланса, что выгодно отличает Nexa 95 от традиционного бензина. Для водителей важно, что новое топливо совместимо с любыми стандартными ДВС и не требует дорогостоящих прогрессивных технологий.

В перспективе, если испытания Nexa 95 покажут стабильные результаты, аналогичные виды топлива могут распространиться и за пределами Европы. Для российского рынка это может привести к появлению новых возможностей для сохранения привычных автомобилей при соблюдении экологических стандартов. Важно помнить, что развитие возобновляемых источников напрямую связано с поддержкой со стороны государства и готовностью рынка к их внедрению.

Эксперты отмечают, что подобная разработка может оказаться компромиссным решением для тех, кто не готов полностью переходить на электромобили. Вопрос о расходе топлива и его влиянии на бюджет остаётся актуальным для многих — более подробные методы расчёта и нюансы можно узнать в материале о показателях расхода топлива и способах их оценки .

Упомянутые марки: Toyota, BMW
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