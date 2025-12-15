Японский электрокар Kayoibako удивил модульностью и компактностью – что скрывает новинка

Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне

На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.

В 2023 году компания Toyota впервые представила концепт компактного электромобиля под названием Kayoibako. Однако только на японском автосалоне в 2025 году удалось увидеть полноразмерную версию машины, причем уже под брендом Daihatsu. Как сообщает autoevolution, новинка стала частью экспозиции «DAIHATSUMEI for me. Придумано для вас. Маленький, но способный. Делай все шаг за шагом», где собраны самые интересные разработки японских инженеров.

Главная особенность Kayoibako – модульная архитектура. Это означает, что автомобиль можно адаптировать под разные задачи и нужды владельцев. Производители разработали несколько вариантов длины и комплектации салона, которые позволяют использовать машину как в личных, так и в коммерческих целях. Такой подход делает электрокар универсальным решением для города, где важны компактность и маневренность.

Внешне Kayoibako напоминает классические кей-кары, но с современными акцентами. Минимальные свесы, ровные линии кузова и большие двери обеспечивают удобную посадку и максимальное использование внутреннего пространства. Несмотря на скромные габариты, салон получился довольно просторным – инженеры постарались сделать его максимально функциональным и эргономичным.

Внутри автомобиля можно встретить множество интересных решений. Например, сиденья легко трансформируются, часть элементов интерьера можно сменить местами или вообще убирать, освобождая место для груза. Электрическая платформа позволяет подключать аккумуляторы при поломке, что существенно влияет на устойчивость и вместимость. Кроме того, производитель гарантирует широкий выбор аксессуаров и дополнительных модулей, чтобы каждую машину можно было настроить под себя.

Пока подробные технические характеристики Kayoibako держатся в секрете. Известно лишь, что электромобиль имеет небольшой запас хода, что вполне логично для городского транспорта. Ожидается, что в будущем появятся версии с разной емкостью батарей и даже варианты с автономным управлением. Toyota и Daihatsu делают акцент на экологичность и простоте обслуживания, что должно привлечь внимание молодых водителей и предпринимателей.

Появление Kayoibako на автосалоне вызвало немалый интерес у посетителей и экспертов. Многие отмечают, что подобные модульные электрокары могут стать новым трендом на рынке компактных автомобилей. Японские производители снова доказывают, что умеют удивляться нестандартными решениями и готовы предложить рынку нечто большее, чем просто очередной электромобиль.