Японский электрокар Kayoibako удивил модульностью и компактностью – что скрывает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 21:07

Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне

Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне

Японский электрокар Kayoibako удивил модульностью и компактностью – что скрывает новинка

Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне

На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.

На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.

В 2023 году компания Toyota впервые представила концепт компактного электромобиля под названием Kayoibako. Однако только на японском автосалоне в 2025 году удалось увидеть полноразмерную версию машины, причем уже под брендом Daihatsu. Как сообщает autoevolution, новинка стала частью экспозиции «DAIHATSUMEI for me. Придумано для вас. Маленький, но способный. Делай все шаг за шагом», где собраны самые интересные разработки японских инженеров.

Главная особенность Kayoibako – модульная архитектура. Это означает, что автомобиль можно адаптировать под разные задачи и нужды владельцев. Производители разработали несколько вариантов длины и комплектации салона, которые позволяют использовать машину как в личных, так и в коммерческих целях. Такой подход делает электрокар универсальным решением для города, где важны компактность и маневренность.

Внешне Kayoibako напоминает классические кей-кары, но с современными акцентами. Минимальные свесы, ровные линии кузова и большие двери обеспечивают удобную посадку и максимальное использование внутреннего пространства. Несмотря на скромные габариты, салон получился довольно просторным – инженеры постарались сделать его максимально функциональным и эргономичным.

Внутри автомобиля можно встретить множество интересных решений. Например, сиденья легко трансформируются, часть элементов интерьера можно сменить местами или вообще убирать, освобождая место для груза. Электрическая платформа позволяет подключать аккумуляторы при поломке, что существенно влияет на устойчивость и вместимость. Кроме того, производитель гарантирует широкий выбор аксессуаров и дополнительных модулей, чтобы каждую машину можно было настроить под себя.

Пока подробные технические характеристики Kayoibako держатся в секрете. Известно лишь, что электромобиль имеет небольшой запас хода, что вполне логично для городского транспорта. Ожидается, что в будущем появятся версии с разной емкостью батарей и даже варианты с автономным управлением. Toyota и Daihatsu делают акцент на экологичность и простоте обслуживания, что должно привлечь внимание молодых водителей и предпринимателей.

Появление Kayoibako на автосалоне вызвало немалый интерес у посетителей и экспертов. Многие отмечают, что подобные модульные электрокары могут стать новым трендом на рынке компактных автомобилей. Японские производители снова доказывают, что умеют удивляться нестандартными решениями и готовы предложить рынку нечто большее, чем просто очередной электромобиль.

Упомянутые марки: Toyota, Daihatsu
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Дайхатсу

Похожие материалы Тойота, Дайхатсу

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Казань Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться