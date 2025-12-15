Японский электрокар Kayoibako удивил модульностью и компактностью – что скрывает новинка

15 декабря 2025, 21:07
Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне
Toyota и Daihatsu показали модульный электрокар Kayoibako в разных размерах на автосалоне
На автосалоне в Японии дебютировал необычный электрокар Kayoibako. Toyota и Daihatsu представили его в разных версиях. Модульная конструкция и компактные размеры интригуют. Что еще приготовили японцы – подробности в материале. Ожидается, что новинка изменит представление о кей-карах.
В 2023 году компания Toyota впервые представила концепт компактного электромобиля под названием Kayoibako. Однако только на японском автосалоне в 2025 году удалось увидеть полноразмерную версию машины, причем уже под брендом Daihatsu. Как сообщает autoevolution, новинка стала частью экспозиции «DAIHATSUMEI for me. Придумано для вас. Маленький, но способный. Делай все шаг за шагом», где собраны самые интересные разработки японских инженеров.
Главная особенность Kayoibako – модульная архитектура. Это означает, что автомобиль можно адаптировать под разные задачи и нужды владельцев. Производители разработали несколько вариантов длины и комплектации салона, которые позволяют использовать машину как в личных, так и в коммерческих целях. Такой подход делает электрокар универсальным решением для города, где важны компактность и маневренность.
Внешне Kayoibako напоминает классические кей-кары, но с современными акцентами. Минимальные свесы, ровные линии кузова и большие двери обеспечивают удобную посадку и максимальное использование внутреннего пространства. Несмотря на скромные габариты, салон получился довольно просторным – инженеры постарались сделать его максимально функциональным и эргономичным.
Внутри автомобиля можно встретить множество интересных решений. Например, сиденья легко трансформируются, часть элементов интерьера можно сменить местами или вообще убирать, освобождая место для груза. Электрическая платформа позволяет подключать аккумуляторы при поломке, что существенно влияет на устойчивость и вместимость. Кроме того, производитель гарантирует широкий выбор аксессуаров и дополнительных модулей, чтобы каждую машину можно было настроить под себя.
Пока подробные технические характеристики Kayoibako держатся в секрете. Известно лишь, что электромобиль имеет небольшой запас хода, что вполне логично для городского транспорта. Ожидается, что в будущем появятся версии с разной емкостью батарей и даже варианты с автономным управлением. Toyota и Daihatsu делают акцент на экологичность и простоте обслуживания, что должно привлечь внимание молодых водителей и предпринимателей.
Появление Kayoibako на автосалоне вызвало немалый интерес у посетителей и экспертов. Многие отмечают, что подобные модульные электрокары могут стать новым трендом на рынке компактных автомобилей. Японские производители снова доказывают, что умеют удивляться нестандартными решениями и готовы предложить рынку нечто большее, чем просто очередной электромобиль.
Похожие материалы Тойота, Дайхатсу
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
15.12.2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.Читать далее
-
15.12.2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Дайхатсу
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
-
15.12.2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.Читать далее
-
15.12.2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве