Почему эксперты считают, что повышение пошлин изменит рынок и что грозит автопроизводителям

31 августа 2026, 23:22
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но последствия повышения американских пошлин на автомобили из Канады способны изменить баланс сил на мировом рынке. Toyota и Honda, чьи модели пользуются спросом и в России, оказались в центре внимания: если тарифы вырастут до 50%, это приведет к серьезным переменам в цепочках поставок и структуре производства.
Как сообщает Reuters, новые пошлины могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года. Для Toyota автомобили, собранные в Канаде, составляют примерно 17% всех продаж в США, а для Honda - почти четверть. Это значит, что любое удорожание поставок напрямую скажется на ценах и доступности популярных моделей, таких как Toyota RAV4 и Honda CR-V. Эксперты отмечают: автопроизводителям придется либо сокращать производство в Канаде, либо переносить мощности в США, чтобы избежать дополнительных расходов.
По мнению аналитика Джули Бут из Pelham Smithers Associates, обе компании могут быть вынуждены закрыть часть сборочных линий в Канаде. Это приведет к сокращению рабочих мест и уменьшению выпуска автомобилей, что особенно болезненно для канадской экономики. В год в стране производится около 1,2 миллиона машин, и отрасль обеспечивает работой сотни тысяч человек. Неопределенность уже заставляет Toyota увеличивать инвестиции в американские заводы, а Honda - пересматривать планы по расширению производства в регионе.
Ситуация осложняется тем, что продажи автомобилей Toyota по всему миру снижаются уже шесть месяцев подряд. Это создает дополнительное давление на компанию, вынуждая искать новые пути оптимизации затрат и логистики. В условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, любые дополнительные издержки могут привести к потере доли рынка.
Для сравнения, в России тоже происходят важные изменения в сфере импорта автомобилей. Например, недавно были введены новые правила идентификации для всех импортных машин и шасси, что уже вызвало волну обсуждений среди владельцев и экспертов. Подробнее о том, как эти меры могут повлиять на рынок, можно узнать в материале о новых проверках для импортных автомобилей.
В целом, ситуация с пошлинами в Северной Америке может стать примером для других стран, где автопроизводители вынуждены адаптироваться к меняющимся условиям. Для российских покупателей это сигнал: глобальные тренды способны влиять на цены и ассортимент даже на внутреннем рынке. Важно следить за развитием событий, чтобы понимать, какие модели и бренды могут оказаться под угрозой исчезновения или значительного подорожания.
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