Почему эксперты считают, что повышение пошлин изменит рынок и что грозит автопроизводителям

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 23:22

Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады

Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады

Почему эксперты считают, что повышение пошлин изменит рынок и что грозит автопроизводителям

Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады

Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.

Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но последствия повышения американских пошлин на автомобили из Канады способны изменить баланс сил на мировом рынке. Toyota и Honda, чьи модели пользуются спросом и в России, оказались в центре внимания: если тарифы вырастут до 50%, это приведет к серьезным переменам в цепочках поставок и структуре производства.

Как сообщает Reuters, новые пошлины могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года. Для Toyota автомобили, собранные в Канаде, составляют примерно 17% всех продаж в США, а для Honda - почти четверть. Это значит, что любое удорожание поставок напрямую скажется на ценах и доступности популярных моделей, таких как Toyota RAV4 и Honda CR-V. Эксперты отмечают: автопроизводителям придется либо сокращать производство в Канаде, либо переносить мощности в США, чтобы избежать дополнительных расходов.

По мнению аналитика Джули Бут из Pelham Smithers Associates, обе компании могут быть вынуждены закрыть часть сборочных линий в Канаде. Это приведет к сокращению рабочих мест и уменьшению выпуска автомобилей, что особенно болезненно для канадской экономики. В год в стране производится около 1,2 миллиона машин, и отрасль обеспечивает работой сотни тысяч человек. Неопределенность уже заставляет Toyota увеличивать инвестиции в американские заводы, а Honda - пересматривать планы по расширению производства в регионе.

Ситуация осложняется тем, что продажи автомобилей Toyota по всему миру снижаются уже шесть месяцев подряд. Это создает дополнительное давление на компанию, вынуждая искать новые пути оптимизации затрат и логистики. В условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, любые дополнительные издержки могут привести к потере доли рынка.

Для сравнения, в России тоже происходят важные изменения в сфере импорта автомобилей. Например, недавно были введены новые правила идентификации для всех импортных машин и шасси, что уже вызвало волну обсуждений среди владельцев и экспертов. Подробнее о том, как эти меры могут повлиять на рынок, можно узнать в материале о новых проверках для импортных автомобилей.

В целом, ситуация с пошлинами в Северной Америке может стать примером для других стран, где автопроизводители вынуждены адаптироваться к меняющимся условиям. Для российских покупателей это сигнал: глобальные тренды способны влиять на цены и ассортимент даже на внутреннем рынке. Важно следить за развитием событий, чтобы понимать, какие модели и бренды могут оказаться под угрозой исчезновения или значительного подорожания.

Упомянутые марки: Toyota, Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хонда

Похожие материалы Тойота, Хонда

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Краснодар Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться