Россияне массово голосуют за возвращение старых брендов: кто возглавит список и почему это тревожит китайцев

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 14:51

Toyota и корейские бренды лидируют в списке желанных марок для россиян

Toyota и корейские бренды лидируют в списке желанных марок для россиян

Свежий опрос среди автолюбителей показал неожиданные предпочтения: большинство россиян мечтают о возвращении Toyota и корейских марок. Какие бренды еще попали в топ, почему это важно именно сейчас и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.

Рынок автомобилей в России продолжает меняться, и для многих водителей вопрос возвращения популярных иностранных брендов становится все более актуальным. Новое исследование, проведенное в Telegram-каналах «Автостата», наглядно показало, какие марки россияне хотят видеть снова в продаже. Это не просто статистика - результаты отражают реальные ожидания и надежды покупателей, которые устали от ограниченного выбора и нестабильных цен.

По данным опроса, который прошел с 3 по 12 мая и собрал мнения 1340 участников, абсолютными лидерами стали японская Toyota и корейские Hyundai/Kia - обе марки получили по 38% голосов. Такой результат неудивителен: эти бренды давно ассоциируются у россиян с надежностью, доступностью и высоким уровнем сервиса. Следом идут Volkswagen (34%), BMW (31%), Skoda (27%), Audi (23%), Mercedes-Benz (22%) и Mazda (19%). Примечательно, что участники могли выбрать сразу несколько марок, поэтому суммарный процент превышает 100%.

Как отмечает руководитель агентства Сергей Целиков, для голосования были выбраны именно те бренды, которые ранее занимали лидирующие позиции по продажам на российском рынке. Это говорит о том, что россияне по-прежнему ориентируются на проверенные временем марки, несмотря на появление новых игроков и активное продвижение китайских автомобилей.

Интересно, что год назад аналогичный опрос дал схожие результаты, однако доли между брендами немного изменились. Это может свидетельствовать о том, что предпочтения покупателей остаются стабильными, несмотря на внешние обстоятельства и изменения в экономике. По мнению экспертов, возвращение корейских и японских марок способно оживить рынок и дать новый импульс развитию автосервиса и дилерских сетей.

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин ранее высказывал мнение, что именно корейские бренды могут первыми вернуться на российский рынок. Его слова подтверждают и результаты опроса: спрос на Hyundai и Kia остается стабильно высоким, а их возвращение может стать настоящим событием для отечественных автолюбителей.

Стоит отметить, что для многих россиян возвращение привычных марок - это не только вопрос статуса или престижа, но и практическая необходимость. Многие привыкли к определенному уровню комфорта, качеству обслуживания и доступности запчастей, которые обеспечивали эти бренды. Сейчас же, когда выбор ограничен, а цены на новые автомобили продолжают расти, желание вернуть проверенные марки становится все более понятным.

Впрочем, ситуация на рынке остается напряженной. Несмотря на сохраняющийся интерес к западным брендам, пока нет четких сигналов о скором возвращении большинства из них. Тем не менее, эксперты уверены: если хотя бы часть популярных марок вновь появится в продаже, это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на ценовую политику.

В контексте этих ожиданий стоит вспомнить, как российский рынок новых автомобилей уже демонстрировал неожиданные успехи. Например, недавно Россия обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков, что подробно разбиралось в материале о том, как меняется расстановка сил среди мировых автопроизводителей. Это еще раз подчеркивает: интерес к качественным и надежным автомобилям в стране остается высоким, а любые перемены на рынке вызывают живой отклик у покупателей.

Упомянутые марки: Toyota, Hyundai, KIA, Volkswagen, BMW, Skoda, Mazda
