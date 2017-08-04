4 августа 2017, 12:49
Toyota и Mazda решили вместе создать электрокар
Руководство двух японских машиностроительных компании приняло решение о совместном выпуске серийной версии электромобиля. «Зеленая» новинка должна выйти на рынок уже через 2-3 года.
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На территории штатов Toyota уже построила шесть заводов, в то время как у Mazda в США заводов нет вообще. Поэтому поставки транспорта осуществляются из Мексики и Японии. Напомним, что сотрудничество японских автомобильных компаний началось еще в 2015 году, но только сейчас они приняли решение о совместном выпуске электрокаров.
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