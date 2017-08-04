4 августа 2017, 12:49

Toyota и Mazda решили вместе создать электрокар

Руководство двух японских машиностроительных компании приняло решение о совместном выпуске серийной версии электромобиля. «Зеленая» новинка должна выйти на рынок уже через 2-3 года.
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Оба бренда намерены объединить усилия для строительства завода в США, на котором и будут производить до 300 000 автомобилей на электрической тяге в год. Это позволит сократить издержки производства. Для реализации договоренностей Toyota купит дополнительные 5% акций автоконцерна Mazda что позволит расширить границы их сотрудничества. По имеющимся данным, с конвейера будут выходить преимущественно кроссоверы.

На территории штатов Toyota уже построила шесть заводов, в то время как у Mazda в США заводов нет вообще. Поэтому поставки транспорта осуществляются из Мексики и Японии. Напомним, что сотрудничество японских автомобильных компаний началось еще в 2015 году, но только сейчас они приняли решение о совместном выпуске электрокаров.

Дизайн и тюнинг Тойота, Мазда

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Toyota и Mazda решили вместе создать электрокар
{{material_119530}}Оба бренда намерены объединить усилия для строительства завода в США, на котором и будут производить до 300 000 автомобилей на электрической тяге в год. Это позволит сократить издержки производства. Для реализации договоренностей Toyota купит дополнительные 5% акций автоконцерна Mazda что позволит расширить границы их сотрудничества. По имеющимся данным, с конвейера будут выходить преимущественно кроссоверы. На территории штатов Toyota уже построила шесть заводов, в то время как у Mazda в США заводов нет вообще. Поэтому поставки транспорта осуществляются из Мексики и Японии. Напомним, что сотрудничество японских автомобильных компаний началось еще в 2015 году, но только сейчас они приняли решение о совместном выпуске электрокаров.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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